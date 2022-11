Bij deze 5 zaken in Amsterdam drink je ‘laptopvrije koffie’

De Jonge Admiraal in Oost. Beeld Jennifer Gijrath

1. De Jonge Admiraal, Javastraat 149 (Oost)

Volgens eigenaar Dirk Admiraal begon zijn ‘gezelligste huiskamer van de Indische Buurt’ op een gegeven moment meer op een kantoor te lijken. Daarom koos hij, na experimenten met werk- én relaxtafels, voor een laptopvrije koffiezaak.

Die huisregel staat op de eerste pagina van de menukaarten en boven de bar. Soms klappen gasten toch hun laptop open. Admiraal “Dan spreken we ze vriendelijk aan. De een is blij verrast en blijft voor koffie en wat lekkers, de ander kan prima aan de slag bij onze buren van de Coffee Company.”

2. Café Keppler, Van der Pekstraat 1 (Noord)

Hier in Noord worden ze niet door toetsenborden gestoord. Café Keppler opende vijf jaar geleden de deuren en na de eerste maand beseften ze dat de laptops dichtgeklapt moesten worden.

Inmiddels staat Café Keppler erom bekend geen verkapt laptopcafé te zijn. Het is al veel als er per dag één nieuwe gast onverhoopt begint te tikken, en meestal kan die dan begrip opbrengen voor het gevoerde beleid.

3. Espressobar Puccini, Staalstraat 21 (Centrum)

Andere zaken hanteren geen totaalverbod, maar ontmoedigen laptopgebruik op andere manieren actief. Zo maakt een bordje boven de deur van Espressobar Puccini duidelijk dat laptops er vanaf 11:00 niet zijn toegestaan. Binnenin de zaak staat die boodschap op de tafeltjes, om ongezellige discussies te voorkomen.

Eigenaar Wendela Wallenberg doet niet moeilijk over iemand die ‘s ochtends vroeg met een goede bak koffie wat werk wil verzetten, maar: “Twee uur zitten werken en één koffie drinken? Dat doe je maar lekker in de bieb.”

Espressobar Puccini. Beeld Jennifer Gijrath

4. De Engelbewaarder, Kloveniersburgwal 59HS (Centrum)

Dit bruine café dichtbij de faculteiten van de UvA in de binnenstad is een begrip onder studenten. In het voorste deel van De Engelbewaarder is het echter niet de bedoeling dat zij daar hun laptop openklappen.

Bij die mooiste plekken langs het raam is het toch meer dan zonde om naar een scherm te staren? Achterin het café zijn laptops wel toegestaan, en studenten komen daar graag studeren met hun vrienden.

5. Geen wifi: De Koffiesalon & De Wasserette

“No wifi?” klaagt een online-recensent over De Koffiesalon. En dat klopt. Volgens Georgia Barret van De Koffiesalon is dit beleid zo’n tien jaar geleden ingevoerd, toen het nog kon gebeuren dat twee gezellig kletsende gasten tot stilte werden gemaand door iemand die een call had.

Op je laptop gebruikmaken van je hotspotinternet is wel toegestaan, mits op de daarvoor aangewezen tafels in de vestigingen in de Utrechtsestraat 130 en de Spuistraat 281. De overtreffende trap hiervan vind je in Café De Wasserette in de Eerste van der Helststraat 27, dat ook geen stopcontacten aanbiedt. Dat heb je toch niet nodig tijdens een goed gesprek en koffie.

6. Niet laptopvrij, wel beperkingen

De koffiedrinkende Amsterdammer zal in de meeste gevallen toch beeldschermen moeten dulden. Maar met duidelijke huisregels hoeft dat niet storend te zijn. Zo zijn er in T’s Teabar in de Jan Evertsenstraat 89H in West plekken aangewezen waar je op je laptop mag werken en plekken waar gezinnen kunnen zitten zonder te hoeven vrezen voor klachten over hun te luide kinderen.

Eenzelfde beleid voeren Café Belcampo in De Hallen en koffiebar Back to Black, met vestigingen bij het Westerpark en in De Pijp. In de Pijp vind je ook STROOM (Ferdinand Bolstraat 151) en Coffee & Coconuts (Ceintuurbaan 282-284), waar je alleen doordeweeks én op de daarvoor aangewezen plekken je laptop mag openklappen.

In de bar van de No Man’s Art Gallery aan de Bos & Lommerweg 88-90 mag je alleen aan bepaalde tafels met je laptop zitten. En voor die tafel geldt: vol is vol. In het weekend heeft de bar geen laptoptafels, en mag je alleen komen tikken als het uitzonderlijk rustig is. De tuin van de bar is geheel laptopvrij, en daar mag je evenmin bellen.

