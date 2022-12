Bij Bar Brother moet de Britse expat zich thuis voelen – maar Amsterdammers zijn ook welkom

Beeld Jakob van Vliet

Na veel kookavonden voor vrienden, met telkens de dronken belofte écht ontslag te nemen bij hun kantoorbaan, zijn de Amsterdamse Londenaren David Barber (33) en Liam Prince (31) sinds vorige week trotse eigenaren van Bar Brother. “Dit werk is veel dankbaarder dan achter een bureau zitten en e-mails versturen over dingen die de wereld of iemands leven niet echt veranderen,” zegt Prince.

De twee vrienden, die zo broers hadden kunnen zijn, begonnen al in lockdowntijd met het bereiden en bezorgen van typische roast dinners. Deze serveren ze nu, zoals de Britse traditie voorschrijft, elke zondagmiddag tussen 13.30 en 16.30 uur waarbij er keuze is tussen vlees (€21) en een vegetarisch menu (€19).

Met hun bar willen ze een plek bieden voor Britse expats om gelijkgestemden in de stad te ontmoeten, iets wat Barber miste toen hij ruim zes jaar geleden naar Nederland kwam. “Mijn eerste zes maanden waren best zwaar. In Londen had ik veel vrienden, hier had ik opeens maar twee of drie leuke collega’s op werk. Als er iets als dit was geweest, had ik een fijne plek gehad voor in het weekend, in plaats van dat ik de toerist ging uithangen op het Rembrandtplein.”

Tegelijkertijd willen de twee voorkomen dat het alleen een expatlounge wordt, maar dat Amsterdammers zich ook welkom voelen. Barber: “We zijn open voor iedereen, dus ook voor wie gewoon aan de bar een vaasje wil drinken.”

Afgezien van een lichtgevende Guinnesstap hebben de mannen de inrichting, met simpele tafels en stoelen en met leer beklede barkrukken onder een grote houten bar, bewust sober gehouden. Barber: “We willen niet pretentieus of superhip zijn. Mensen moeten niet het gevoel krijgen hier te moeten performen, we willen juist dat mensen zich thuis voelen.”

