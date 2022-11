Bezwaren tegen het WK in Qatar? Zes tips van wat je in Amsterdam óók kunt doen tijdens een wedstrijd

Het WK voetbal in Qatar trapt zondag af, maar niet iedereen is van plan te gaan kijken door de misstanden in Qatar. Wat kun je in Amsterdam ondernemen als je het toernooi boycot en iets goeds voor de mensheid wilt doen?

1. Brieven schrijven met Amnesty

In de aanloop naar de internationale Dag van de Rechten van de Mens op 10 december organiseert Amnesty International jaarlijks de campagne Write for Rights. Van over de hele wereld worden er brieven geschreven aan wereldleiders met de bedoeling om een einde te maken aan onrecht. Als Amsterdammer kun je een schrijfpakket aanvragen en thuis aan de slag gaan, alleen of met een groep, of online brieven ondertekenen. Op 10 december opent Amnesty in Amsterdam de deuren van het eigen gebouw op de Keizersgracht 177 voor een grote gezamenlijke schrijfdag, met hapjes, drankjes en een programma.

Meer informatie: www.amnesty.nl/write-for-rights

2. Debatteren in De Balie

Op 24 november organiseert debatcentrum De Balie een sociologisch en filosofisch programma over de verweving van voetbal en politiek. Aan bod komen onder andere vragen over hoe Qatar zichzelf zal presenteren tijdens het toernooi, de uitbuiting van arbeidsmigranten bij de bouw van de WK-infrastructuur en de algemene vraag of voetbal een vorm van politiek is met andere middelen. Een van de sprekers van dit programma is documentairemaker Danny Ghosen, die een vader sprak van een in Qatar overleden arbeidsmigrant.

3. Programma’s bezoeken over mensenrechten

Tijdens de poulefase van het WK organiseert Pakhuis de Zwijger programma’s die raken aan de problematiek die speelt rondom het voetbaltoernooi. Op 23 november staat de avond in het cultureel centrum in het teken van Europees en Nederlands vluchtelingen- en immigrantenbeleid. Met het oog op de omgang met arbeidsmigranten in Qatar zijn programma’s als dit van groot belang, om te blijven spreken over hoe we bijvoorbeeld met (ongedocumenteerde) migranten in Amsterdam omgaan. Twee dagen later kun je een programma bijwonen over wereldwijd geweld tegen vrouwen.

4. Word sportvrijwilliger

De vraag naar vrijwilligers bij sportclubs in Amsterdam is momenteel groot, maar de animo gering. Draag dus bij aan de mooie kant van het voetbal (of een andere sport) door de handen uit de mouwen te steken bij je eigen vereniging, of word lid van een van de vele Amsterdamse (voetbal)clubs.

5. Wees je bewust van misstanden dichtbij

Door de aandacht voor Qatar kun je je afvragen wat de schrijnende arbeidskwesties in Amsterdam zijn. Burgemeester Femke Halsema heeft gezegd dat er vanaf 2023 een gedragscode komt tegen de arbeidsuitbuiting bij riviercruises, onder meer doelend op de werkdagen van 16 uur die het personeel soms moet maken, paspoorten die worden afgepakt en onderbetaling. Ook prangend is de situatie van werkloze EU-arbeidsmigranten aan wie in Amsterdam daklozenopvang wordt ontzegd. En denk ook aan de aanhoudende onvrede bij en stakingen van Bijenkorfmedewerkers, die niet langer willen werken voor een schijn van wat sommige klanten bij ze afrekenen aan de kassa.

6. Duik in de archieven

Weet je niet goed hoe je je vandaag de dag kunt inzetten tegen wereldwijde slechte arbeidsomstandigheden? Laat je inspireren door het verleden. Het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG) bewaart onder andere de archieven van Amnesty, van vakbonden en van andere (politieke) organisaties die in het verleden opkwamen voor arbeidersrechten. Het archiefmateriaal kan online via de catalogus worden opgevraagd, ook door amateurhistorici, en daarna worden bekeken in de studiezaal.

Meer informatie: iisg.amsterdam/nl