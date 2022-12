Amsterdam Light Festival is weer begonnen: 5 kunstwerken die je moet zien

Light Gate van Edwin Baruch. Beeld Janus van den Eijnden

1. Edwin Baruch: Light Gate

Als eerste kunstwerk op de route is de installatie van Edwin Baruch als het ware een toegangspoort naar het festival. Het licht schijnt subtiel door het gaasachtige ‘metal mesh’ en vormt zo een stralende poort waar bezoekers doorheen kunnen varen. De poort is zo groot dat het van veraf bijna een projectie lijkt: ontastbaar en futuristisch.

Bridge 242 van Peter Vink. Beeld Janus van den Eijnden

2. Peter Vink: Bridge 242

Het Amsterdam Light Festival is altijd op zoek naar een verbinding tussen monumenten. Dit kunstwerk is daar het perfecte voorbeeld van: de diagonale lichtstroken op de Magere Brug communiceren met de lampen op de tegenover gelegen Amstelsluizen. Vooral vanaf het water vormt het lichtenspel tussen de bouwwerken een mooi geheel. Peter Vink maakte voorgaande edities al kunstwerken voor het Amsterdam Light Festival. Vorig jaar was zijn installatie op de Van der Veldebrug voor velen een favoriet.

Light Wave van OBBA. Beeld Janus van den Eijnden

3. OBBA: Light Wave

Officieel is deze installatie niet alleen een lichtkunstwerk: het bos van kleurrijke peddels van vinyl is overdag namelijk net zo spectaculair. Het Koreaanse collectief OBBA staat bekend om hun surrealistische installaties van alledaagse voorwerpen en materialen. Voor dit kunstwerk gebruikten ze reflecterende peddels die door het licht veranderen van kleur. Zo creëeren ze een bonte schaduw op het water en flapperen vrolijk in de wind.

4. Studio Toer: Bridge of 1000 dreams

Voor sommige lichtinstallaties hebben makers de fantasie van Amsterdamse studenten en scholieren gebruikt. Dit kunstwerk bestaat bijvoorbeeld uit duizend door leerlingen beschilderde bamboestokken. Aan hen werd gevraagd hun dromen voor zichzelf en de stad te schilderen. De focus lag hierbij op het behoud van de monumenten, kades en bruggen die dreigen te vervallen. De tekeningen en teksten lichten op en schijnen zo als een brug over het water.

5. VOUW (Mingus Vogel and Justus Bruns): Bloomlight

Met dit kunstwerk valt te communiceren. De vijf lantaarns in de vorm van een bloem reageren op voorbijgangers: ze buigen zich nieuwsgierig naar naderende bezoekers, vouwen hun bladeren open en beginnen te stralen. Bij het weggaan veert de bloem terug in de originele positie en dooft het licht. In totaal zijn er vijf lampen geïnstalleerd; twee in het water voor varende bezoekers en drie op de kant voor de wandelaars. Deze interactieve lichtkunstwerken van Studio VOUW werden eerder al gebruikt voor theatervoorstellingen.

De twintig kunstwerken staan opgesteld in en langs de grachten in het oostelijke deel van het centrum. De lichten gaan elke dag van 17.00 uur tot 23.00 uur aan, met uitzondering van oudejaarsavond, dan gaan de lichten om 20.00 uur uit. Kaartjes zijn in verschillende vormen te koop. Bezoekers kunnen bijvoorbeeld mee op een boot (vanaf € 26,50) met audiotour van ongeveer 75 minuten. Een alternatief is eenzelfde tour op een salonboot (vanaf € 26,50), waarbij een schipper meer over de lichtkunstwerken vertelt. Verder worden er wandelrondleidingen (vanaf € 21,50) georganiseerd van 6,5 kilometer, en is er een digitale vaar- en wandelkaart (€ 7,50) te koop voor mensen die op eigen gelegenheid het Amsterdam Light Festival willen verkennen.

Meer informatie op amsterdamlightfestival.com.