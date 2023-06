9 nieuwe zaken in Amsterdam-Oost om uit te proberen

Van een wijnbar met meer dan 350 natuurwijnen tot een boekwinkel gerund door basisschoolleerlingen: deze negen zaken zijn onlangs geopend in Amsterdam-Oost.

Café en Hotel Jansen

Met hergebruikte gordijnen uit het Rijksmuseum en tralies van de Bijlmerbajes is dit café/hotel op-en-top duurzaam. Het restaurant is bedoeld voor alle Amsterdammers en het menu wordt samengesteld op basis van het jaargetijde. Het hotel is níet bedoeld voor toeristen: het dient als landingsplaats voor internationals die hier één dag tot zes maanden kunnen verblijven. Lees de Net open van Café en Hotel Jansen terug.

Bijdorpplantsoen 10

Fuku Ramen

Het concept van Japans restaurant Fuku Ramen is duidelijk. Van donderdag tot en met zondag kun je er terecht voor een ‘chef’s menu’ van vijf gangen (€75), waarbij het hoofdgerecht altijd uit de zelfgemaakte ramennoedels bestaat. Fuku is overigens geen authentiek Japans restaurant: ze gebruiken lokale ingrediënten, zoals vis uit Nederland. Lees de Net open van Fuku Ramen terug.

Ingogostraat 14A

Boekwinkel de Archipel

Leerlingen van basisschool de Archipel op IJburg zijn een boekwinkel begonnen op hun school. De aangeboden boeken, bedoeld voor kleuters tot en met volwassenen, zijn beschikbaar gesteld door IJburg Boeken, de eerste boekhandel in de woonwijk. Sommige klassen houden zich bezig met de financiën, andere met de inkoop en verkoop. Lees de Net open van Boekwinkel de Archipel terug.

Franz Zieglerstraat 11

Bij The Barley Room wordt er eten bedacht bij de drank, in plaats van andersom. Beeld Koosje Koolbergen

The Barley Room

Bij restaurant The Barley Room, waar plek is voor zo’n veertig gasten, is bier leidend: op basis van de smaak van het bier bedenkt de chef de gerechten voor de vijf- en zesgangendiners. Is een speciaalbier op? Dan verandert een gerecht. Er wordt veel gewerkt met groenten en zuren, maar er staat ook altijd een gang met vlees of vis op het menu. Lees de Net open van The Barley Room terug.

Oranje-Vrijstaatkade 69

Spring Café Brasserie

Spring Café Brasserie is gevestigd in hotel Pillows Maurits at the Park aan de Mauritskade. Ook als je geen hotelgast bent, kan je hier iedere dag terecht voor ontbijt, lunch, diner of een kopje koffie. De Italiaanse chefkok, eerder werkzaam in verschillende Michelinrestaurants, kookt voornamelijk Frans-Italiaanse gerechten. Lees de Net open van Spring Café Brasserie terug.

Mauritskade 61

Dorstig? Bij The Bottleshop hebben ze meer dan 350 natuurwijnen op de kaart. Beeld Jennifer gijrath

Bottleshop Amsterdam

Deze wijnbar maakt zijn naam waar: op de kaart staan meer dan 350 verschillende flessen natuurwijn. Er kan ook gegeten worden: de chef van de Bottleshop gaat de uitdaging aan om de Japanse en Franse keuken te combineren. Het resultaat: kleine gerechten zoals sashimi en zeebaars, perfect om te delen. Je kunt reserveren of op de bonnefooi langskomen. Lees de Net open van Bottleshop Amsterdam terug.

Wibautstraat 130

Tkramrepus (de Omgekeerde Supermarkt)

Deze ‘omgekeerde supermarkt’ werd bedacht in de strijd tegen armoede. Hier worden geen boodschappen verkocht, maar gedoneerd. En de mensen die hier hun boodschap vandaan halen, hebben keuzevrijheid: ze krijgen geen pakketten, maar bepalen zelf wat ze meenemen. Tkramrepus probeert daarnaast een sociale functie te vervullen. Lees de Net open van Tkramrepus terug.

Czaar Peterstraat 233

Troef

Op het menu van restaurant Troef voeren de klassieke Franse en Italiaanse keukens de boventoon. Ze serveren onder andere ansjovis, kreeft en ribeye. In de wijnkamer, waar plek is voor drieduizend flessen, mag je zelf een fles uitkiezen. Bij lekker weer kun je hier met een boot vanaf de Amstel aanmeren voor het restaurant of plaatsnemen op het terras. Lees de Net open van Troef terug.

Schollenbrugstraat 8

De menukaart bij De Tros is klein maar fijn. Beeld Jakob van Vliet

Buurtcafé De Tros

Dit buurtcafé langs de oostzijde van het Oosterpark valt op door het vele authentieke houtwerk en het grote terras. Je kan hier terecht voor een biertje en een smashburger, maar ook voor een wijntje en een entrecote. De menukaart is klein maar fijn en ook nog eens redelijk betaalbaar, en De Tros heeft een wijnkaart met veel keuze. Lees de Net open van Buurtcafé De Tros terug.

Linnaeusstraat 63