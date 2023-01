9 nieuwe vegan restaurants die je dit jaar wil uitproberen in Amsterdam

Is het je goede voornemen om dit jaar minder vlees te eten? Of wil je een goede sier maken bij je vrienden? Deze vegan restaurants openden het afgelopen jaar in Amsterdam en zijn de moeite waard om te bezoeken.

Gezond, lekker én betaalbaar? Het kan, bewijst Nom Nom Nom. Na een succesvol pop-up avontuur hebben ze een permanent restaurant in de Kinkerstraat waar hun shakes, nuggets en burgers als warme broodjes over de toonbank gaan. Zoals de Whole Green (€5,95), een burger gemaakt van broccoli, uien, erwten en boerenkool, met als geheime ingrediënt shiitake om het een malse en umamismaak te geven. Heb je haast? Geen probleem: alles is afhaal en staat binnen vijf minuten klaar. Je kunt ook laten bezorgen. Lees meer

The Old Soul. Beeld Sophie Saddington

Toen Diana Gambier (58) haar Surinaamse familie haar gerechten voor het eerst liet proeven, wisten ze niet wat ze meemaakten. “Mijn familie vond veganistisch Surinaams eerst een heel gek idee, maar na het proeven keurden ze het meteen goed.” Zo kan je bij The Old Soul terecht voor Abeniba bita wiri moksi alesi, een traditioneel gerecht met gemengde rijst en bladgroenten (€15), of Her heri Afiba (€16), een authentiek gerecht waarbij de gezouten vis vervangen wordt door jackfruit. Ook staan er kleinere gerechten op het menu, zoals Pita sticky tempeh (€5) en Caribbean dumplings (€8). Lees meer

Wild & The Moon. Beeld Jennifer Gijrath

Het was juli 2019, ‘op een mooie zomerdag’, toen Nick Peperkamp in Parijs langs Wild & The Moon kwam. Hij was op slag verliefd en ging op zoek naar een manier om Wild & The Moon naar Amsterdam te halen. Dat bleek een gouden zet, want hij opende samen met zijn vrouw Do in 2022 maar liefst twee vestigingen in Amsterdam: eentje in De Pijp en een op de Zuidas. Je bestelt er drankjes als Black Lemonade (€7) en de smoothies worden gemaakt van biologische producten, de pulp wordt gebruikt voor de granola en crackers. De persoonlijke favoriet van Peperkamp is de Blue Magic Bowl, met kokosmelk, banaan, ananas en spirulina – een voedingssupplement. Lees meer

Patisserie Koekoek. Beeld Jennifer Gijrath

Ook een veganist heeft weleens zin in een lekker puntje taart, weten ze bij Patisserie Koekoek. Hier verkopen ze taartpunten (€4,50), tartelettes (€2,95) en een minicake special (€12,95), een taart voor 6 à 8 personen die van tijd tot tijd verandert. Zoals een knalpaarse Filipijnse taart, gemaakt van ubes, een paarse yam met een vanille-achtige smaak. Of een matcha pistachetaart, gemaakt met Japanse groene thee. Eigenaar Sher Bos (27) vindt het leuk en belangrijk dat iedereen haar taarten probeert en dat veganistische Amsterdammers van dezelfde dingen kunnen genieten als anderen. Lees meer

De Sering. Beeld Jakob van Vliet

De Sering is in 2019 ontstaan als buurtkeuken in een antikraakpand op de Middenweg en heeft eindelijk een vast onderkomen aan de Rhoneweg 6. Elk weekend eet je hier een ander experimenteel zevengangenmenu, met gerechten als asperge-ijs of komkommersorbet, gemaakt volgens recepten ‘gejat’ van topchefs en uit obscure kookboeken. Al het eten is veganistisch en alle wijnen zijn natuurwijnen. Je kiest zelf wat je betaalt, de winst gaat naar De Sering. Lees meer

Obsidian. Beeld Daphne Lucker

Wist je dat in de kelder van het Eden Hotel Amsterdam restaurant en evenementenlocatie Obsidian zit verstopt? Via een trap betreed je een donkere ruimte met een laag plafond en gedimde lichten. Tijdens de maandelijkse Vegan Test Kitchen- en Artists Unplugged-avonden is er live muziek en geniet je van tien vegan amuses, zoals groene groenten met jus van sesam en red meat radijs, en tomaatjes met granité van zuring. Een ticket koop je online voor €75, exclusief drankjes. Lees meer

Miami Burger. Beeld Sophie Saddington

Wanneer de missie van Miami Burger geslaagd is? Wanneer mensen hun burgers niet kunnen onderscheiden van echt vlees. Op het menu staat the big hack (€13,50), een vegan alternatief voor de McDonald’s-klassieker. Ook de vegan kipburger crispy fried chick’n (€11,50) is in trek. Deze burgers combineer je met loaded fries (€9,50): frites overgoten met cheddar, spekreepjes, jalapeño en lente-ui. Lees meer

Lokol. Beeld Jakob van Vliet

Toen Mathijs Huis in ’t Veld (41) de documentaire Cowspiracy zag, wat hij om. Hij besloot dat de tijd rijp was om een vegan restaurant in Amsterdam te openen dat bijdraagt aan duurzame, betere wereld. Vanuit de centrale productiekeuken in Rotterdam, waar al twee vestigingen van Lokol zijn, rollen elke dag de lekkerste wraps, burgers en salades. Zoals een tahini salad bowl met falafel van Hollandse tuinbonen (€12) of burgers gemaakt van Nederlandse peulvruchten, granen en groenten (variërend tussen €10 en €12). Lees meer

Rå. Beeld Sophie Saddington

Zin in een lekkere vegan salade? Bij Rå moet je zijn. Je hebt er keuze uit verschillende bowls en juices. Zelf kiest eigenaar Cazimir Boon (27) altijd voor de Roasty Rio-salade (€12,90): “Deze is lekker fris.” Alle salades zijn gebaseerd op wereldsteden, van de Manhattan Mango (€11,90) tot de Tokyo Teriyaki (€13,50). Daarnaast kun je kiezen voor een vers van de pers slowjuice sapje (variërend van €5,50 tot €5,90). Alles is vegan en geïnspireerd door de Scandinavische folklore van Rå, wat letterlijk vertaald ‘rauw’ betekent. Lees meer