8 x daten zonder drinken in Amsterdam

Op zoek naar een alcoholvrije eerste date voor overdag, of een leuke activiteit voor de derde date als je elkaar al net wat beter kent? Hierbij acht tips voor verrassende dates in Amsterdam waarbij drank haast overbodig is.

1. Minigolf in het Amstelpark

Benieuwd of je date een beetje competitief is? In het Amstelpark is een outdoor (mini)golfbaan. Zowel de grasbaan als de minigolfbaan bestaat uit achttien holes, dus je bent wel even zoet. Je kunt op de bonnefooi gaan, reserveren is niet nodig. Sluit af met een lekkere pannenkoek in het Pannenkoekenhuis. Competitief ingesteld? De verliezer betaalt.

2. Op pad met Tassie

Bevraag je date tijdens een stadswandeling met Tassie. Beeld Nosh Neneh

Het fenomeen Tassie werd tijdens de coronapandemie bedacht door Danique Fennema. Het is een wandeling door de stad met een tas vol opdrachten en spellen. Ook na de lockdown is het nog altijd een perfecte date. De originele vragen zorgen voor leuke gesprekken en de (historische) feitjes nodigen uit om goed om je heen te kijken. Kies samen een buurt die je wil ontdekken of ga op de speciale datetour.

3. Tropische date

Tijdens de weet wie je datetour in het Tropenmuseum krijg je meer te weten over de collectie – en over je date. Beeld Hannah Bults

In het Tropenmuseum hebben ze een tour, speciaal ontwikkeld voor dates. Op de Weet wie je date–tour leer je aan de hand van vragen je date én de collectie van het museum kennen. Bij de kassa kun je de instructies ophalen. Na afloop kun je in het museumcafé napraten met een (alcoholvrij) drankje.

4. Alternatieve rondvaart

Rederij Lampedusa biedt een bijzondere rondvaart aan door de Amsterdamse grachten. Beeld Rink Hof

De meeste Amsterdammers vermijden rondvaartboten, maar er zijn genoeg alternatieve rondvaartaanbieders die ook stadsgenoten weten te verrassen. Denk aan de boottours van rederij Lampedusa. Deze tours worden gegeven door (boot)vluchtingen die vertellen over Amsterdam en immigratie, in het verleden én heden.

5. Kinderlijke nieuwsgierigheid

Proefjes en testen bij Nemo. Beeld Sophie Saddington

Breng het nieuwsgierige kind in jezelf naar boven en ga experimenteren bij het Nemo Science Museum, dat leuk is voor alle leeftijden. Met lekker weer kun je op het dak heerlijk vertoeven met prachtig uitzicht over de stad. Vergeet de picknickmand niet.

6. Date voor de vroege vogels

Een ochtendzonnetje tijdens een ochtendconcert. Beeld Eduardus Lee

Zijn jullie beiden ochtendmensen? Of was de zaterdagavond zo gezellig dat je de date doortrekt naar zondagochtend? Ga dan naar een ochtendconcert in Het Concertgebouw. Elke zondag van 11.00 tot 12.00 uur, allesbehalve een lange zit. Je kunt het combineren met een plek die het mooist en stilst is in de ochtend, het Rijksmuseum.

7. Clichédate

De clichédate: een etentje en naar de film. Beeld Sophie Saddington

Een hapje eten en naar de film is het klassieke recept voor een avondje uit. Maar de romantiek is bij grote bioscopen vaak ver te zoeken (een loveseat daargelaten). Bij de Bijlmerbios is dat wel anders: deze intieme gelegenheidsbioscoop naast metrostation Ganzenhoef vertoont op donderdag en zaterdag een film. Vooraf kun je eten bij Elixer. Het wekelijks veranderende verrassingsmenu wordt bepaald door het aanbod uit eigen tuin.

8. Chansons in de Nieuwe KHL

Zing mee met onvervalste chansons bij de nieuwe KHL.

Wat dacht je van een meezingfestijn? Bij KHL Chantant moet je zijn voor onvervalste chansons met elke editie een ander thema. Zoals drank (niet nuttigen, wel erover zingen, denk: het dondert en het bliksemt en het regent meters liters bier of een pikketanussie) en Frankrijk (De bedelaar van Parijs en Non, non, rien n’a changé). Combineer dit met het theatermenu en je originele zondagmiddagdate is compleet.