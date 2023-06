8 vega(n) snacks bij Amsterdamse snackbars om uit te proberen

Eke Bosman, ook wel bekend als de Snackspert, brengt wekelijks een ode aan een Amsterdamse snackbar in Het Parool. Van vegan döner tot een vegetarische bamibal: deze acht vega(n) snacks van Amsterdamse snackbars proefde de Snackspert eerder.

Vegaburger van Eatopia

Waar veel vegetarische burgers vega(n) kipburgers zijn of bestaan uit groenteschijven, is de vegetarische burger van Eatopia een uitzondering op de regel. Die bestaat niet uit droge meuk die gered moet worden door een overdosis saus, maar juist uit de meest malse plakken aubergine en courgette, de heerlijkste augurkjes en een broodje dat lekker getoast is.

Haarlemmerweg 507

Kroquette en meer van de Vegan Junk Food Bar

Na iedere hap die je neemt van de Kroquette van de Vegan Junk Food Bar, een van de weinige vegan snackbars die je niet echt met een cafetaria kan vergelijken, denk je: hoe kan dit vegan zijn? Ook de vegan kapsalon is nauwelijks te onderscheiden van de echte.

o.a. Eerste Van Swindenstraat 389

Vegan döner van Helin’s

Bosman is onder de indruk geraakt van Helin’s Vegan Döner in Oost, een Turkse zaak die de focus legt op veganistische döner. Plantaardig dus, maar in dit geval ook: glutenvrij. Het broodje als geheel is lekker sappig dankzij de groenten en veganistische knoflooksaus, waardoor het vegan vlees een lekker sappig jasje krijgt.

Linnaeusstraat 221

De vegan döner van Helin’s. Beeld Eke Bosman

Vegetarische kipcorn van Bongusta!

De vegetarische kipcorn is volgens de Snackspert een beetje de Daley Blind van de snacks: vaak bekritiseerd, maar als je puur naar de inhoud kijkt, heb je gewoon te maken met iets heel goeds. Hij vindt het vega(n) alternatief veel beter dan de échte kipsnack. De vegetarische kipcorn van Bongusta! die hij eet, is een waar klef feestje voor in de mond, een perfecte snack voordat je de trein moet halen.

Zaventemweg 1

Vegetarische bamibal van Snackbar Jelle

In deze vegetarische bamibal van Snackbar Jelle, die toch echt eerder een kegel is, is de ham vervangen door tofu. Deze bal is ontzettend goed gevuld met bami, lekker zacht, en door z’n formaat hoef je er naast je frietpatatje niet eens een andere snack bij te bestellen. Een waarschuwing: zorg er wel voor dat je ’m voorzichtig opeet, want de bamikegel is zó vet dat zelfs een luxe wasmachine er spontaan van gaat huilen.

Spaarndammerstraat 87a

Kaastengels van Tip Top

De kaastengels op de kaart van Tip Top geven deze zaak een beetje extra karakter. Zo’n portie kaastengels is een heel fijne snack. Niet te groot, vanbinnen zeer kazig; perfect in combinatie met chilisaus. Valt nooit tegen.

Kastelenstraat 71

Cheesecrack van Cafetaria ’t Eefje

De cheesecrack van Cafetaria ’t Eefje is een zeldzaam pareltje op de menukaart. De cheesecrack is te vergelijken met een kaas­soufflé, maar heeft de vorm van een kipcorn. Deze is in alles nét iets beter dan een standaardkaassouflé: een combinatie van gesmolten Emmentaler en belegen Goudse kaas, met aan de buitenkant een knapperige korst. Heerlijk.

Jan Evertsenstraat 92

Fenomeentje van de Febo

Het Fenomeentje is vorig jaar door de Febo gelanceerd als de vegetarische variant van het Speciaaltje, met nasi erin. Licht pittig is ie ook nog, net als de vleesvariant. De snack heeft een interessante ontstaansgeschiedenis: het Fenomeentje is bedacht door rapper en alleskunner Donnie, die door de snackbar gevraagd werd een snack te bedenken.

O.a. Ferdinand Bolstraat 89B

