8 fijne jeu de boulesbanen in Amsterdam

Amstelveld. Beeld Nina Schollaardt

Jeu de boules is de overkoepelende term voor alle spelen met metalen ballen. De variant die het meest wordt gespeeld is pétanque. Om te beginnen de regels, hoe speel je een goede pot pétanque? Benodigdheden: een but of cochonnet (klein balletje), een set metalen ballen (de boules) en twee teams. Officieel kan het met teams van één persoon (tête-á-tête), twee personen (doublettes) of drie personen (triplettes).

Het team dat mag beginnen (gekozen middels loting) gooit de but en vervolgens de eerste bal. Het doel is om de ballen dichterbij de but te gooien dan de tegenstander. Als alle ballen gespeeld zijn, krijgt het winnende team net zoveel punten als het aantal ballen dat dichterbij de but ligt dan de beste bal van de tegenpartij.

1. Drukke boel

Bij veel (fanatieke) spelers is de baan op het Amstelveld bekend. Het is hier, zeker met mooi weer, een drukke boel. Geen ballen bij je? Leen een setje bij Brasserie Nel.

Amstelveld (Centrum)

2. Jeu de Champagne

Tussen de hoge, futuristische woonflats van de Zuidas liggen twee jeu de boulesbanen. Hier kun je op chique spelen met de pétanqueset van het champagnehuis Veuve Clicquot die je bij restaurant Bolenius kunt lenen.

George Gershwinplein (Zuid)

George Gershwinplein. Beeld Nina Schollaardt

3. Franse kaas in de rust

Ingeklemd tussen de terrassen van café Keppler en Fromagerie Abraham Kef ligt een jeu de boulesbaan. Ideaal: zo ben je in de rust voorzien van een (Franse) kaasplank met een biertje van de tap.

Van der Pekplein (Noord)

Van der Pekplein. Beeld Nina Schollaardt

4. Jeu de Boulevard

Op initiatief van een buurtbewoner werden twee jeu de boulesbanen aangelegd op de Valutaboulevard, waarmee de plek werd omgedoopt tot Jeu de Boulevard. Het is een ontmoetingsplek voor de buurt.

Valutaboulevard / Eurokade (Nieuw-West)

5. Hotspot banen

De jeu de boulesbanen (wegens succes is er een tweede aangelegd) op het Krugerplein worden omschreven als heuse hotspots. Hier komen buurtbewoners samen om elkaar uit te dagen voor een potje pétanque. Met mooi weer is de kans groot dat je even op je beurt moet wachten.

Krugerplein (Oost)

6. Meer dan alleen jeu de boules

In Gaasperdam kun je je de hele dag vermaken, want er is hier niet alleen een jeu de boulesbaan, maar ook een basketbalveldje, pingpongtafel en speeltuin.

Tongerenstraat / Tegelarijpad (Zuidoost)

7. Pétanque in de stadstuin

Buurtbewoners onderhouden de tien perken van de stadstuin van Bos en Lommer, het groene hart van de buurt. Tussen al dit groen kun je ook een potje pétanque spelen.

Bos en Lommerplantsoen (West)

Bos en Lommerplantsoen. Beeld Nina Schollaardt

8. Semi-openbare baan

Een beetje verstopt in Oud-West ligt een semi-openbare baan. Café Toussaint heeft de baan in beheer en biedt een set aan die je kunt lenen.

Bosboom Toussaintstraat 26 (West)