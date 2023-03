8 Amsterdamse bruggen met een bijzonder verhaal

Laat dit lijstje je inspireren om acht te slaan op de namen van de brug die je oversteekt in Amsterdam: er zit (vaak) een interessant, grappig of boeiend verhaal achter.

1. Pa Sembrug

Tijdens de Bijlmervliegramp stortte een deel van de flat Groeneveen in. Op deze plek ligt nu de Pa Sembrug, vernoemd naar Willem Symor, ook bekend als Pa Sem. Vlak na het neerstorten van het vliegtuig in 1992 ging hij terug naar de brandende flats en redde een jongetje uit de vuurzee. Zelf raakte hij zwaargewond. Pa Sem overleed in 2008 en in 2017 werd er, vijfentwintig jaar na de ramp, een brug naar hem vernoemd.

2. Jacoba van Tongerenbrug

In Slotermeer zijn veel straten vernoemd naar mannelijke verzetsstrijders. Om ook de rol van vrouwen in de Tweede Wereldoorlog te tonen zijn er verschillende bruggen vernoemd naar vrouwelijke verzetsstrijders, waaronder Jacoba van Tongeren. Zij gaf leiding aan Groep 2000, die duizenden mensen het leven redde, en werd ‘de bonnenkoningin’ genoemd, omdat ze in haar zelfgemaakte bonnenvest meer dan 5000 voedselbonnen kon smokkelen.

3. Kippenbrug

Niet alleen in Amsterdam vind je een kippenbrug, die kom je door heel Nederland tegen. Kippenbrug is namelijk een oude naam voor voetgangersbrug. Al gaat er in Weesp nog een ander verhaal rond: er zou vroeger een kleuterschool hebben gestaan die ook wel het Kippenschooltje werd genoemd. Een kip of het ei verhaal?

Joes Kloppenburgbrug Beeld ANP / Olivier Middendorp Fotografie

4. Joes Kloppenburgbrug

In 1996 werd Joes Kloppenburg in de Voetboogstraat het slachtoffer van zinloos geweld. Hij werd door een paar dronken mannen in elkaar getrapt en overleed niet veel later aan zijn verwondingen. Lange Frans en Baas B refereren aan Joes in hun nummer Zinloos en sinds 2016 draagt brug 5, die de Raamsteeg met de Oude Spiegelstraat verbindt, zijn naam.

5. Los Postje of het Los Postbruggetje

De naam doet het al een beetje vermoeden: we hebben hier te maken met een klein bruggetje. Het Los Postje is een twee meter lang vast bruggetje in Zundertdorp. Als er vroeger een schip onderdoor moest werden de houten planken handmatig verwijderd door de brugwachter. Los Postje verwijst naar deze losliggende overbrugging.

De brugornamenten van beeldhouwer Hildo Krop op de bruggen tussen de Churchilllaan en de Apollolaan. Beeld Jesper Boot

6. Hildo Kropbrug

In dit lijstje kan de Amsterdamse stadsbeeldhouwer Hildo Krop niet ontbreken: hij maakte honderden beelden voor de stad, waaronder de beelden op de Hildo Kropbrug. Ook op gebouwen in de stad vind je zijn werk: kijk maar eens goed naar het Berlagemonument op het Victorieplein, naar de beelden in en aan het Amrâth Hotel en De Onbevangenheid, een metershoog beeldwerk op de Kinderbrug tussen het Muzenplein en de Churchilllaan.

Zuidergasfabriekbrug, oftewel brug 311 is een dubbele ophaalbrug gelegen in het Amstelkwartier van de wijk Overamstel aan de rechter Amsteloever in Amsterdam-Oost. Beeld ANP / Joosten Fotografie

7. Zuidergasfabriekbrug

Wist je dat er naast de Westergasfabriek ook een Noorder-, Ooster- en Zuidergasfabriek waren? Oftewel: in elke windrichting één. De Zuidergasfabriek stond op de plek van de Zuidergasfabriekbrug bij Overamstel, en was verantwoordelijk voor het leveren en produceren van gas om mee te koken en te verwarmen in de stad. In 1967 verdween de fabriek door de opkomst van aardgas.

8. Lof der Zotheidbrug

In het Erasmuspark vind je de Lof der Zotheidbrug. Een hele toepasselijke naam voor deze plek. Het is namelijk de titel van een van de bekendste werken van Desiderus Erasmus, naar wie het park is vernoemd. In het boek uitte hij zijn kritiek op de Rooms-Katholieke kerk.