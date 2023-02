7x de beste dumplings van Amsterdam

Gefrituurd, gekookt, geroosterd of gestoomd: dumplings zijn wereldwijd geliefd troostvoer. Waar in Amsterdam moet je zijn voor Georgische khinal of momo’s uit Nepal?

Dumplings om meteen op te eten

Georgische khinkal - Batoni Khinkali

Doordat het vocht van de ingrediënten tijdens het koken gevangen blijft in de deegbuidels zijn khinkal onweerstaanbaar mals. Bij de eerste hap is het snel handelen: slurp het vocht uit de vuistgrote dumpling voordat het over je kin druipt. Bij Batoni Khinkali eet je ze met rund, champignon of kaas. Een portie van drie flinke jongens kost 10,50 euro.

Willemsparkweg 177 (Zuid)

Nepalese momo’s - Himalayan Live Streetfood

Momo’s zijn dumplings gevuld met gehakt, groenten of kaas die worden gegeten in Nepal, Tibet en het noordelijk deel van India. Bij het stalletje van Himalayan Live Streetfood op de Ten Katemarkt zijn ze verslavend lekker. Er zijn kipmomo’s en een vegan variant met verse groenten. Acht stuks voor 8 euro, inclusief soja of een sausje van sesam en cherrytomaat.

Ten Katemarkt (West)

Indiaase samosa’s - Authentic India

Knapperige, driehoekige flapjes van filodeeg, gevuld met allerhande lekkers: bij Authenic India maakt eigenaar Chiranjeev Singh ze zelf. Loop de zaak binnen voor warme samosa’s uit het knuistje (3,25 euro per stuk), neem ze koud mee, of vul je winkelmand met een zak uit de diepvries. Verkrijgbaar met kip en lam of vegetarische vulling, met drie verschillende dips.

Eerste Van Swindenstraat 16 (Oost)

Chinese dumplings - Hoi Tin, Sea Palace en Dumplings

Bevestigd door Chinese chefs: Hoi Tin en drijvend restaurant Sea Palace zijn de absolute places to be als het om dumplings gaat. Minder bekend én laagdrempeliger is Dumplings, een kleine kraam aan de Oostzijde van het Westerpark met knetterverse, huisgemaakte waar. Opsmikkelen doe op een van weinige stoeltjes buiten, of op een bankje in het park. Tip: Hou een plekje over voor de weergaloze, flinterdunne pannenkoekjes met pekingeend of geroosterde varkensbuik.

Zeedijk 122 (Centrum), Oosterdokskade 8 (Centrum), Nassauplein 60 (West)

Oeigoerse manta’s - Silk Road Kebab

Wie de culinair recensent van Het Parool Mara Grimm volgt weet: het enige Oeigoerse restaurant van de stad is dé plek voor goshluk laghman. Dat zijn verse, handgemaakte noodles met een pittige stoof van plakjes sappig vlees, groenten, zwarte paddenstoelen en sichuanpeper, waarvan je tong een beetje gaat tintelen. Sla de zorgvuldig gevouwen manta’s, gevuld met lekker pittig gekruid rundvlees, niet over.

Insulindeweg 513 (Oost)

Dumplings voor thuis

Poolse Pierogi - Costa Supermarket Polski sklep

Kleine hapjes liefde: pierogi zijn met stevige kost gevulde Poolse dumplings die traditioneel geserveerd worden met kerst. In deze Poolse supermarkt liggen ze in de schappen met aardappel, gehakt, kaviaar, kaas of zuurkool. Eerst koken en dan opbakken met een uitje en wat boter, dan zijn ze het lekkerst.

Meeuwenlaan 102 (Noord)

Chinese dumplings - Chinees afhaalcentrum Oosten

Een goed bewaard geheim van menig chef: in deze zaak vol diepvriesproducten aan de Zeedijk vind je behalve gevulde lotusbladeren, varkensoortjes, kippenpoten en bao’s ook zeer smaakvolle, huisgemaakte dumplings in alle soorten en maten, voor schappelijke prijzen.

Zeedijk 147 (Centrum)