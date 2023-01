7 x plekken voor livemuziek in Amsterdam

Pllek. Beeld Amaury Miller

Laidback Live

Het weekend muzikaal afsluiten kan bij restaurant Pllek in Noord. Met het programma Laidback Live kun je onder het genot van een hapje en drankje iedere zondag onderuit zakken en genieten van muziekstijlen als jazz, funk en house. Waar vrijdag en zaterdag een dj draait en het restaurant hierdoor meer een clubgevoel heeft, wil Pllek op de zondag vooral een chillsessie creëren. In februari staan onder anderen zanger en gitarist Pierre Laernoes en de band Monkey Sandwich op het programma. Wie op zondag al vroeg uit de veren is, kan hier in de ochtend ook nog een yogalesje volgen.

Pllek, T.T. Neveritaweg 59

Bekende en onbekende artiesten

Of het nu jazz, funk, hiphop of soul is: bij Pacific in het Westerpark treden wekelijks bekende én onbekende muzikanten op. Zet ‘m alvast in je agenda: donderdag 2 februari treedt de achtkoppige band Johnny & The Spacemachine op, waar je een avond vol funk, rock ‘n roll en afrobeat kan verwachten. En er is meer dan alleen muziek: tijdens de ‘clubavonden’ worden hier kunstzinnige workshops, exposities en comedy-optredens georganiseerd.

Pacific, Polonceaukade 23

Concerto. Beeld Daniel van Dalen

Muziek tijdens het winkelen

Concerto is meer dan alleen een muziekwinkel. Een paar keer per week wordt de grootste platenzaak van Nederland omgetoverd tot een concertzaaltje voor en tussen het winkelend publiek. Zodra de bakken met platen zijn weggezet en de spotjes aanstaan, krijgt de zaak een huiskamergevoel. Van een harpist tot een punkband: bekende en minder bekende artiesten treden op om hun album te promoten. Af en toe is er ook een signeersessie. Op de site van Concerto is het gevarieerde programma te zien.

Concerto, Utrechtsestraat 54- 60

Elke dag muziek

Wie livemuziek zegt, denkt aan The Waterhole aan het Leidseplein. Elke avond van de week kan hier naar livemuziek geluisterd worden. De bar is populair onder Amsterdammers, maar ook onder toeristen, wat zorgt voor een gemixt publiek. Doordeweeks zijn er jamsessies te horen, in het weekend voornamelijk concerten. De muziek van deze concerten is wisselend: de ene week hoor je rock uit de jaren negentig, de andere week akoestische popmuziek. Voor de dorstige mensen is er ook goed nieuws: iedere dag is er van 12.00 tot 21.00 happy hour.

The Waterhole, Korte Leidsedwarsstraat 49

Muziek tijdens het diner

Het weekend betekent voor bar restaurant Pompstation dineren met op de achtergrond muziek. Elke vrijdag -, zaterdag -en zondagavond treedt er een andere muzikant op, waarbij voornamelijk jazz en soul te beluisteren valt. De artiesten zijn opkomende bands en singer-songwriters en zorgen in het industriële pand voor een intieme sfeer. Check hun Instagram-account om te zien welke acts allemaal op de agenda staan. En voor de mensen met een mooie stem: regelmatig komt het voor dat gasten spontaan naar voren komen om op te treden. Dus pak je kans!

Bar Restaurant Pompstation, Zeeburgerdijk 52

De Nieuwe Anita. Beeld Mats Van Soolingen

Culturele plek

Al jaren organiseert café De Nieuwe Anita, gevestigd in een pand aan de Frederik Hendrikstraat in West, avonden met comedy, poëzie theater én livemuziek. Dit gezellige culturele café is een podium voor (beginnende) bandjes en singer-songwriters. Het personeel van het café hoopt voor de klanten ‘een veilige haven’ te zijn, waar iedereen zich bij binnenkomst meteen thuis voelt.

De Nieuwe Anita, Frederik Hendrikstraat 111

Open jamsessies

Ben je een liefhebber van jazz, blues & soul? Dan kun je bij Bourbon Street zeven dagen van de week tot in de late avonduren je tijd doorbrengen. Door de jaren heen hebben hier al veel Nederlandse artiesten gespeeld, denk aan Herman Brood en Hans Dulfer. Maar ook internationale grootheden, zoals Sting en de band Tower of Power. Zelf ook muziek maken? Op maandag is er een open jamsessie waar gasten zich bij de huisband Mosquito kunnen aansluiten.

Bourbon Street, Leidsekruisstraat 6-8

En er is meer

Zitten bovengenoemde plekken al vol? Geen zorgen, Amsterdam telt genoeg andere plekken waar livemuziek te beluisteren is. Bijvoorbeeld bij bluescafé Maloe Melo, Jazzcafé Alto, Pianobar Maxim, Brasserie NeL en Live Amsterdam Pianobar.