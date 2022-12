7 x de beste budgetrestaurants in Amsterdam, volgens Mara Grimm

Waar in Amsterdam kun je goed én tegen een vriendelijke prijs eten? Culinair recensent Mara Grimm bespreekt wekelijks een restaurant in haar rubriek Proefwerk. Dit zijn volgens haar de beste budgetadressen in de stad van het afgelopen jaar.

Dun Yong Kitchen (9)

Het Japanse Dun Yong Kitchen is een van de beste budgetadressen van Amsterdam, dankzij de snelle service, de goede bouillons en de chewy noedels. Er zijn weinig plekken waar je binnen een kwartier gelukkiger wordt dan hier. Lees de volledige recensie.

Hap-Hmm. Beeld Eva Plevier

Hap-Hmm (8,5)

Een van de oudste én goedkoopste adressen van de stad: Hap-Hmm. Je schuift er aan voor een ouderwets AGV’tje, en dat kan prima alleen. Hier kom je niet vanwege de culinaire openbaringen, want daar is dit absoluut de plek niet voor. Wel vanwege de pretentieloosheid en de hartelijkheid. Lees de volledige recensie.

Şerifoğlu. Beeld Eva Plevier

Şerifoğlu (8)

Vergeet al die hippe ontbijtadressen in de binnenstad: Şerifoğlu in Nieuw-West heeft een subliem Turks ontbijtbuffet. Het is niet allemaal extreem verfijnd, maar de sfeer is bijna feestelijk, de bediening gastvrij en de variëteit bijna overdadig. Lees de volledige recensie.

De Hapjeshoek. Beeld Eva Plevier

De Hapjeshoek (9,5)

Verborgen in een metrostation, maar bij De Hapjeshoek eet je de sterren van de Surinaamse hemel. Laat je vooral niet afschrikken door de troosteloze locatie: alles wat je hier proeft, zit ramvol smaak en de prijs-kwaliteitverhouding kán niet beter. Lees de volledige recensie.

Paon Bali. Beeld Eva Plevier

Paon Bali (8,5)

Bij Paon Bali op het KNSM-eiland wordt authentiek en supervers Balinees gekookt, en zit het geheim in de details. Je kan hier je geluk niet op: authentiek en supervers Balinees eten – en dat voor maar 15 euro. Lees de volledige recensie.

Zaffraan. Beeld Eva Plevier

Zaffraan (7+)

Vergeet de troosteloze aanblik: Zaffraan blinkt uit in versgebakken flatbread en meesterlijke spiezen kebab. Het is een pretentieloze, betaalbare en gezellige zaak die wordt gerund met de juiste intentie. Zolang de barbecue en de klei-oven branden, kan het hier bijna niet misgaan. Lees de volledige recensie.

De Buitenvrouw. Beeld Eva Plevier

De Buitenvrouw (7)

Voor de smaakvolle, veelzijdige keuken van Judith Cyrus kun je hier op werkdagen van half tien tot twee uur aanschuiven voor ontbijt en lunch, op de binnenplaats van een bedrijventerrein in Bos en Lommer. Het eten is hartverwarmend. Lees de volledige recensie.