7 spirituele hotspots in Amsterdam

De boeddhistische He Hua Tempel. Beeld ANP/ANP

1. Fabula Rosa (Rozengracht 15D)

In deze winkel nabij de Westermarkt vloeien spiritualiteit en consumptiecultuur op een oprechte manier samen. Laat je bij je eerste bezoek aan Fabula Rosa niet afschrikken door alle geuren en prikkels, de winkelmedewerkers luisteren graag naar je spirituele behoeftes en koppelen die vakkundig aan items uit hun assortiment. Van verschillende collecties tarotkaarten, kristallen en edelstenen om energieën te kanaliseren of juist van je weg te houden, tot levensbeschouwelijke boeken van schrijvers als Jan Geurtz.

2. He Hua Tempel (Zeedijk 106-118)

Het boeddhisme is een parapluterm voor levensopvattingen en filosofieën die min of meer wortelen in dezelfde Oosterse denktradities. In de He Hua Tempel op de Zeedijk maak je via cursussen en rondleidingen kennis met een humanistisch boeddhisme, dat in praktisch en spiritueel opzicht de nadruk legt op goed zijn voor anderen en de wereld. Dit meditatiecentrum is de grootste tempel in Europa die gebouwd is in de traditionele Chinese paleisstijl. Een beetje Amsterdammer weet dat je op de Zeedijk heerlijk Aziatisch kan eten, maar laat ook het soulfood zeker niet staan.

3. Mama Aïsa (Grubbehoeve)

Je vindt haar midden op een eilandje tussen Grubbehoeve en de Kleiburgflat in Zuidoost: dit in 1986 onthulde beeld van baksteen, staaldraad en cement moet Mama Aïsa voorstellen, Moeder Aarde, de belangrijkste godheid in de Afro-Surinaamse winticultuur. Met haar vier meter hoogte legt Mama Aïsa het af tegen de haar omringende flats, maar in haar spirituele grootsheid torent ze boven de omgeving uit. Mits je haar die grootsheid toedicht, want achter haar ontwerp en vermeende (boze) krachten gaat een geschiedenis van discussie schuil. Maar zoals het universum ontstond uit chaos, zo kan spiritualiteit juist ontstaan uit disharmonie.

Standbeeld Mama Aïsa (Moeder Aarde). Beeld Het Parool

4. Mahara (De Clercqstraat 123)

In een grote stad voelt het al snel alsof iedereen los van elkaar leeft en bestaat. Vanuit een holistisch perspectief is dat echter een denkfout, want alles hangt met elkaar samen. Om grip op die opvatting én op je kapsel te krijgen, kun je sinds een aantal jaar plaatsnemen in de stoel van de holistische kapper in De Baarsjes. Een verslaggever van Het Parool ging je al in 2019 voor: “Alsof mijn haar een mozaïekwerk is waarin ze zich in heeft vastgebeten. De angst dat ze mijn kapsel verpest is dan allang vervlogen.” De kapper is gevestigd in een ‘urban tempel’ waar je meer kunt leren over een holistisch leven en ook mee kunt doen aan meditatieve ceremonies.

Holistische kapster Michelle van Coeverden, eigenaresse van Mahara. Beeld Renate Beense

5. De Portugese Synagoge (Mr. Visserplein 3)

Al eeuwenlang is dit het centrum van het spirituele leven van de Portugees-Joodse gemeenschap van Amsterdam. Een spiritualiteit die zowel voelbaar is door de grootsheid van de ruimte als door de kleine vlammen van de honderden kaarsjes. Om dat te kunnen ervaren moet je wel een kaartje kopen, waarmee je ook toegang krijgt tot het Joods Museum aan de overkant. Op (letterlijk) een steenworp afstand van de Portugese Synagoge staat de Mozes en Aäronkerk, een van de mooie kerken in Amsterdam om naar binnen te lopen.

De Portugese Synagoge. Beeld Rink Hof

6. Centrum voor Tantra (Asterweg 20)

De eeuwenoude Indiase spirituele traditie tantra draait niet uitsluitend om seks. Het op een bedrijventerrein in Noord gevestigde Centrum voor Tantra organiseert al 30 jaar trainingen, cursussen en retraites die deelnemers leert liefdevoller met zichzelf om te gaan. Een aantal jaar geleden legde een van de medeoprichters aan Het Parool uit dat tantra een stroming is die eigenlijk alles omhelst wat bij het leven hoort: “Dus ook seks. Bij religies wordt seks juist buitengesloten. Het zou je maar afleiden van God, dat idee. Terwijl seksuele energie juist een heel sterke kracht in ons is.”

7. Stilteruimtes op campussen

Op de Universiteit van Amsterdam woedde een discussie of de stilteruimtes geen verkapte gebedsruimtes waren, op de Vrije Universiteit hebben ze stilteruimtes én gebedsruimtes en op de Hogeschool van Amsterdam worden ze rustruimtes genoemd. Hoe dan ook zijn dit spirituele hotspots en toevluchtsoorden tegen de stress van scripties moeten schrijven of nakijken. Op de VU wordt de stilteruimte bovendien beheerd door een platform dat er regelmatig reflectie-, meditatie-, en inspiratiemomenten organiseert voor studenten en medewerkers.