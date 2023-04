7 gratis uitkijkpunten voor het mooiste uitzicht over de stad

Peter Beense zong het al: ‘Ik kan blijven kijken naar jou, Amsterdam.’ Mokum aan je voeten verveelt nooit, maar die rode schommels boven op de A’DAM Toren hebben we nu wel gezien. Gelukkig zijn er genoeg andere uitzichtplekken waar je gratis van de stad en haar natuur kunt genieten.

1. Dakplein Nemo

Sla na het Centraal Station linksaf en je loopt er vanzelf tegenaan: het markante gebouw waar Nemo in huist. Hoewel het wetenschapsmuseum zelf ook een bezoekje waard is, moet je voor het uitzicht de ingang voorbijlopen. Aan de oostzijde van het zeegroene pand is een trap. Iedere dag kun je hier van 10:00 tot 17:30 uur kosteloos het dakplein bezoeken.

Neem plaats op de houten bankjes of op een van de brede traptreden. Met je gezicht in het zonnetje kijk je hier uit op het monumentale Scheepvaartmuseum en de schepen in de museumhaven. Maar Nemo zou Nemo niet zijn als er niet ook op het dak iets te leren valt. Je vindt er de buitententoonstelling Energetica, die bestaat uit sculpturen en installaties die je zelf kunt bedienen. De echte fijnproever haalt boven op het dak een drankje en je hoeft er de rest van de dag niet meer weg.

2. Uitkijkpunt De Oeverlanden

Het had niet veel gescheeld over natuurgebied De Oeverlanden bij de Nieuwe Meer was verloren gegaan aan ‘stadsontwikkeling’. Daar stak Vereniging De Oeverlanden Blijven bijna veertig jaar geleden een stokje voor. Sindsdien wordt het natuurgebied door vrijwilligers in samenwerking met stadsdeel West onderhouden en beschermd.

Op het uitkijkpunt van de Oeverlanden, ter hoogte van Bosbaanweg nummer 1000, kunnen onder andere vogelspotters hun hart ophalen. Staat de rietgor of de karekiet nog op je lijstje of heb je altijd al een ijsvogel willen zien? Dan moet je hier zijn. De niet-vogelliefhebbers onder ons kunnen hier aan de drukte van de stad ontsnappen.

3. Blue Amsterdam

Je moet er de drukte van de Kalverstraat voor trotseren, maar eenmaal aangekomen in de Kalverpassage kun je weer rustig ademhalen. De glazen lift brengt je naar de bovenste verdieping, waar de kleine lunchroom Blue Amsterdam verstopt zit. De glazen gevel van het café biedt een panoramisch uitzicht over de stad.

Eenmaal uit de lift stuit je op de oranje verrekijker maar ook met het blote oog kun je hier eindeloos ver over de stad turen. De stickers op het raam geven aan welke gebouwen je kunt spotten. Om het uitzicht echt goed op je in te laten werken, neem je met een lekker drankje plaats aan een van de tafeltjes. Ben je boven tot rust gekomen, neem dan op weg naar buiten de passage-uitgang aan het Singel. Een mens kan maar een beperkte hoeveelheid Kalverstraat aan op een dag.

4. Uitkijktoren Geuzenbos

Tussen het Westelijk Havengebied en Halfweg ligt een natuurpareltje verscholen: het Geuzenbos. Dit stukje stadsnatuur is ruim zeventig hectare groot en het domein van grote viervoeters zoals Schotse hooglanders en konikpaarden. Maar door de verscheidenheid aan natuur (het Geuzenbos is zowel moeras, bos, grasland als zandvlaktes rijk) voelen ook vossen, hazen en vele soorten planten zich hier thuis.

Als je mazzel hebt, loop je de bewoners van het Geuzenbos tegen het lijf, maar wil je je kansen vergroten, maak dan gebruik van de uitkijktoren. De vijftien meter hoge stalen ronde trap biedt je het beste uitzicht over het hele gebied.

5. Eye Filmmuseum

Een van de best gelegen terrassen van de stad behoort aan filmmuseum Eye. Op weinig plekken heb je zo’n mooi uitzicht over het IJ en alles wat daarop rondvaart. Maar wie niet op het terras wil zitten, kan ook op de IJpromenade naast Eye neerstrijken.

Het glanzende gebouw dat sinds 2012 aan de noordoever van het IJ staat, is ontworpen als een grillig kristal, waarvan geen enkele zijde hetzelfde is. Het ontwerp is volgens de Weense architecten ‘een eerbetoon aan film’: lichte en donkere vlakken wisselen elkaar af, afhankelijk van waar het licht vandaan komt.

Het is dus verleidelijk om naar het gebouw te blijven kijken, maar ook met je rug naar het museum toe is er genoeg te zien. Als je mazzel hebt, geniet je niet alleen van het uitzicht, maar ook van de vele skaters, dansers en videomakers van Scene Session die zich hier geregeld verzamelen voor oefensessies en dancebattles.

6. Bastion Nieuwe Achtkant

Op het bankje bij Bastion Nieuwe Achtkant in Weesp, gelegen aan de noordzijde van de Ossenmarkt, heb je het mooiste uitzicht over de rivier de Vecht en de daaraan gelegen molens. Dit bastion behoort tot de Vesting Weesp. De vesting maakte vanaf eind 19de eeuw onderdeel uit van de Stelling van Amsterdam, een ring van forten die ter bescherming rondom de hoofdstad werd aangelegd.

Als verdedigingsfort dient het bastion niet meer, maar een mooi uitzicht biedt het wel. De moeite waard om even voor om te lopen dus. Heb je dorst gekregen van het wandelen, dan kun je je verplaatsen naar het terras van Eeterij de Schalkse een stukje verder waar je de bootjes over de Vecht voorbij kunt zien komen.

7. OBA Centraal

Een oude bekende, maar daarom niet minder leuk: op de zevende verdieping van de Openbare Bibliotheek Amsterdam bij het Centraal Station vind je naast restaurant Babel een dakterras. Niet alleen kun je hier heerlijk over de stad uitkijken, een tripje naar boven is ook leerzaam.

Op de glazen rand langs het uitkijkterras lees je informatie over bijzondere gebouwen in Amsterdam. Weet jij bijvoorbeeld alle ‘zingende torens’ aan te wijzen? Na een bezoek aan het terras van de OBA wel. Haal daarna een heerlijke kimchitosti of broodje pastrami bij Babel en grijp op weg naar buiten nog een mooi boek mee, dan ben je de rest van de middag zoet.

Ook in rooftopbars heb je vaak een spectaculair uitzicht over de stad. Hoewel je hier niet gratis terecht kan – je moet er op z’n minst een drankje bestellen – heeft Amsterdam veel rooftopterrassen die een bezoekje waard zijn. Zo kun je in het centrum bijvoorbeeld terecht in de W Lounge boven op het prestigieuze W Hotel of in de Skylounge naast het Centraal Station, die in juni weer opengaat. In Oost vind je Canvas, boven op het Volkshotel aan de Wibautstraat. Floor17 is dé plek in Nieuw-West, waar je een geweldig uitzicht hebt over het Rembrandtpark. In Zuid moet je bij Cielo zijn. En ja, in Noord blijft de A’DAM Toren de plek met het beste rooftopterras. Die rode schommeltjes mag je uiteraard ook overslaan.

