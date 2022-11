7 Amsterdamse cafés zonder muziek

Café Hoppe. Beeld ANP / Rias Immink

1. Café Hoppe (Spui 18-20)

Aan het immer drukke Spuiplein is Café Hoppe een plek om gezellig te borrelen met vrienden zonder boven welke muziek dan ook uit te hoeven schreeuwen. Op rustigere tijdstippen kan je eerst naar de naastgelegen boekhandel Athenaeum of de vrijdagse boekenmarkt op het plein, om daarna sfeervol maar muziekvrij te lezen in dit bruine café, dat al sinds 1670 bestaat.

2. Vascobelo V-Bar (Rokin 9-15)

Op de eerste verdieping van boekhandel Scheltema lees je bij Vascobelo in alle rust je meegebrachte of net gekochte boek, zonder dat je de songtekst van afspelende muziek voor je ziet. De pratende medemensen, de rollende roltrappen en het levendige Rokin zijn hier achtergrondgeluiden die uiteindelijk lijken te verstommen. Vascobelo staat bekend om de koffie, de broodjes en de zoetigheden, maar je geniet er ook de hele dag door van fijne maaltijden.

3. In de Wildeman (Kolksteeg 3)

“Het is overal in de stad druk en lawaaiig, mag het in dit café dan lekker rustig zijn?” zei de eigenaar van dit bierproeflokaal in 2017 tegen deze krant. Anno 2022 is In de Wildeman nog steeds een plek in de binnenstad waar je even zonder muziek kan vertoeven. Volgens die eigenaar zat daar een duidelijke gedachte achter: “Wie hier komt, weet dat het rustig is. Dat je met elkaar kunt converseren.”

4. Café Scheltema (Nieuwezijds Voorburgwal 242)

In journalistencafé Scheltema, dat in 2021 gered moest worden, komen de kleine flarden van deuntjes die je hoort uit de radio in de keuken. De echte muziek in deze zaak aan de Nieuwezijds Voorburgwal is het gezellige gepraat van de gasten, dat heerlijk galmt zonder de concurrentie van speakers.

De Ysbreeker. Beeld Rink Hof

5. Café-restaurant De Ysbreeker (Weesperzijde 23)

Sinds een verbouwing in 2010 klinkt er in café-restaurant De Ysbreeker in Oost geen muziek meer, zelfs de speakers keerden er niet terug. Een aantal jaar geleden vertelde de eigenaar tegen Het Parool dat, hoewel die keuze commercieel en qua gezelligheid niet altijd handig was, zij liever geen muziek hadden in hun restaurant. Door helemaal geen speaker te hebben, voorkomt De Ysbreeker dat de muziek steeds harder gezet moet worden naarmate de avond vordert en mensen harder praten.

6. Café 't Papeneiland (Prinsengracht 2)

Dit iconische Jordanese café is het enige heuse silencecafé in Amsterdam op de kaart van www.silencecafe.nl, een vrijwilligersorganisatie die zich sterk maakt voor horeca die ook toegankelijk is voor prikkelgevoelige mensen of mensen die gewoon niet houden van herrie houden. Op deze plek op de hoek van de Brouwers- en de Prinsengracht zit al sinds 1642 een kroeg. Als je je oren spitst hoor je door het gebrek aan muziek misschien wel de stemmen die 't Papeneiland in het verleden vulden.

De Ooievaar. Beeld Marc Driessen

7. Proeflokaal De Ooievaar (Sint Olofspoort 1)

In grote ruimtes kan luide muziek erg galmen, maar vooral in de kleinere cafés vult zulk geluid de kostbare ruimte die er eigenlijk al niet is. Gelukkig spelen ze bij De Ooievaar, een van de kleinste proeflokalen van Nederland, geen muziek af. Als je niet gezellig zit te kletsen worden je oren dus niet bezet gehouden. In plaats daarvan kan je zintuigelijke vermogen zich lekker concentreren op een van de tapbiertjes die je hier aan het begin van de Zeedijk bestelt.

Ook hier klinkt geen muziek

Zitten de bovengenoemde cafés al vol met muziekontvluchtende mensen? Geen zorgen, Amsterdam telt genoeg andere plekken waar je kan afspreken zonder gezongen afleidingen. Bijvoorbeeld bij Café Oosterling (Utrechtsestraat 140), Café ‘t Smalle (Egelantiersgracht 12),Café Welling (Jan Willem Brouwersstraat 32), Café Karpershoek (Martelaarsgracht 2) en Proeflokaal De Drie Fleschjes (Gravenstraat 18).