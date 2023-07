6x doen op een regenachtige dag in Amsterdam

Beeld Stuart Gleave/Getty Images

Je kunt naar één van de ruim zestig Amsterdamse musea, of naar de film. De OBA Oosterdok uitlezen, zwemmen of uitgebreid winkelen op het overdekte Gelderlandplein. Maar soms wil je net iets anders tijdens de zoveelste plensbui. Heb je hier wel eens aan gedacht?

Op naar de spa

Zoek het water op in positieve zin en reserveer een plekje in een Amsterdamse spa. Bij grote jongens als Zuiver en SpaWeesp kun je met het grootste gemak een dag lang zweten, dompelen, lunchen en zwemmen. Liever iets kleinschaliger? Sauna Deco is een goedbewaard geheim aan de gracht, met een decor dat niet zou misstaan in een Wes Andersonfilm. Deze in goud opgetrokken sauna heeft helaas geen zwembad, maar wel vier goede sauna’s en een dompelbad.

Koenenkade 8 (Zuid), zuiveramsterdam.nl

Basisweg 1 (Weesp), spaweesp.nl

Herengracht 115A (Centrum), saunadeco.nl

Lekker proeven

De meeste bierbrouwerijen in Amsterdam bieden een proeverij aan. Zo krijg je bij Gebrouwen door Vrouwen Bar in Oud-West vijf een selectie van vijf speciaalbieren in kleine proefglaasjes. Brouwerij De Prael doet iets soortgelijks en biedt vier verschillende bieren aan. Meer van de wijn? Bij Chateau Amsterdam boek je voor 30 euro per persoon een winetasting. Je krijgt zeven verschillende wijnen voor de kiezen.

Ook jonge proevers kunnen overdekt proeven: het Kinderkookkafé aan het Vondelpark is elke dag open voor jonge koks vanaf 1 jaar. In de help-jezelf-bar kun je koekjes bakken, cake versieren en een pizza bouwen (vanaf 1,75 euro).

Jan Pieter Heijestraat 119D (West), gebrouwendoorvrouwen.nl

Oudezijds Armsteeg 26 (Centrum), depraeloudezijds.nl

Vondelpark 6B (West), kinderkookkafe.nl

Een beetje actie, graag

Regen hoeft niet gelijk te staan aan stilstand. Actieve types kunnen hun hart op een van de klimmuren of boulderbanen van onze stad. Of wat dacht je van overdekt rolschaatsen? Dat kan bij Roller Planet in Sloterdijk (12,50 euro) of in de knalroze rollerdisco in Instagramparadijs Wondr Experience (vanaf 19 euro).

Wie nog puf heeft, kan zijn of haar lol op bij Jumpsquare. Hier kunnen kinderen en volwassenen elke dag tussen 09.30 en 21.00 uur springen op reuzetrampolines (vanaf 15 euro).

Herwijk 10 (West), rollerplanet.nl

Meeuwenlaan 88-B (Noord), rollerdreams.nl

Rondje De Hallen

De Hallen is zoveel meer dan alleen de Foodhallen. Het is een prima uitvalsbasis op een regenachtige dag. Zo is er vrijwel elk weekend in de centrale hal een overdekte markt te vinden: een boekenmarkt, kloffiemarkt (tweedehands kleding) of kunst- en designmarkt.

Vanuit de markt loop je (droog!) door naar de comfortabele Filmhallen voor een goede film, naar galerie en kunstuitleen Beeldend Gesproken, of naar de Foodhallen wanneer de honger toeslaat. Op datzelfde rijtje: de OBA met het aangrenzende Café Belcampo, domein van flexwerkers, gezinnen en leesgrage buurtgenoten. Voor kinderen vind je hier een speciale speelhoek mét verschoongelegenheid.

Hannie Dankbaarpassage 47 (West), dehallen-amsterdam.nl

Nog een potje?

De beste remedie op natte dagen: een spelletje spelen. Verschillende Amsterdamse café’s bieden een ruim assortiment bordspellen aan, bijvoorbeeld spelletjescafé 2 Klaveren, Bosco en Café de Wetering. Ook leuk: een potje poolen bij Plan B of het legendarische Poollokaal De Gracht.

Zoek je iets met een groep vrienden of het hele gezin? Boek dan een baan bij Knijn bowling of ga glow-in-the-dark-minigolfen aan de Prins Hendrikkade.

De Clercqstraat 136 (West), 2klaveren.nl

Eerste Constantijn Huygensstraat 7 (West), cafebosco.nl

Weteringstraat 37 (Centrum)

Overtoom 209 (West), planbovertoom.nl

Nieuwe Achtergracht 110 (Centrum), indegracht.nl

Scheldeplein 3 (Zuid), knijnbowling.nl

Prins Hendrikkade 194 (Centrum), glowminigolf.amsterdam

Hotpotten of dimsummen

Guur weer vraagt om comfortfood. Reserveer daarom op een regenachtige zondag een tafeltje voor de lunch bij Oriental City, Sea Palace of Hoi Tin en je hebt gegarandeerd urenlang plezier. Met potlood kruis je aan waar je zin in hebt en je drinkt hier – geheel volgens traditie – een pot thee bij.

Een keer wat anders? Sinds de opening van Yuan’s Hotpot in 2018 is Amsterdam een behoorlijk aantal hotpotrestaurants rijker. Deze Chinese manier van fonduen is buitengewoon gezellig en kan zo een hele regenachtige middag beslaan. Je krijgt een grote pot hete (eventueel pittige) bouillon op tafel en kiest zelf vervolgens vlees, vis en groenten van het menu. Die kook je vervolgens zelf aan bamboestokjes de pan.

Oudezijds Voorburgwal 177-179 (Centrum), oriental-city.com

Oosterdokskade 8, seapalace.nl

Zeedijk 122 (Centrum), hoitin.nl

Ferdinand Bolstraat 18 (Zuid) en Rijnstraat 51 (Zuid), yuanhotpot.com