6 x het beste Aziatische streetfood van Amsterdam

1. Saeed’s Curry House

“Als je Indiaas gaat koken moet je bij Saeed’s Curry House zijn: ze verkopen goede paneer en de allersappigste mango’s die je al ruikt zodra je de zaak binnenloopt. Loop vervolgens door naar de bar waar ze chaat maken, een verzamelnaam voor Indiaas streetfood. Zo kun je er papdi chaat bestellen, gefrituurde koekjes in een frisse yoghurtsaus met verschillende chutneys, koriander, ui en pepers. Iedereen die ik dit laat proeven staat versteld: zo fris en zoet, is dat Indiaas? Ze hebben ook een goede zelfgemaakte mango lassi en als je toch in de Javastraat bent: loop vervolgens even door naar Authentic India voor de lekkerste samosa’s van de stad.”

Javastraat 9 (Oost)

2. Hakata Senpachi

“In de volksmond beter bekend als het stokjesrestaurant en die naam doet dit Japanse restaurant eer aan: je eet hier namelijk geweldige yakitori van de houtskoolgrill. Je hebt keuze uit vijftien soorten yakitori: van kip tot paling en daarnaast hebben ze een groot aantal goede bijgerechten, waaronder koude tofu. Eten doe je aan de bar en het is op een prettige manier rumoerig, izakayastyle. Ook leuk: ze hebben heel veel verschillende soorten sake en vaste gasten hebben een eigen fles achter de bar staan.”

Wielingenstraat 16 (Zuid)

3. The Bubble Society

“Er bestaan een hoop mensen die niet van bubble tea houden. Maar er zijn ook minstens zoveel mensen die het wél kunnen waarderen en hun zou ik graag The Bubble Society willen tippen. De bubble tea hier doet me denken aan hoe ik het in Taiwan dronk: de tapiocaballetjes hebben een perfecte bite en de thee is van goede kwaliteit. Zelf bestel ik graag de classic zwarte thee met melk en suiker of de taro milk tea – die ziet er door het gebruik van de Aziatische wortel taro paars uit. De smaak is romig, bijna kokosachtig en fris. Ze verkopen ook erg goed softijs in de smaken taro en matcha. Dat is heel wat anders dan het softijs bij de Febo.”

Haarlemmerdijk 96 (West)

4. Hoi Tin

“Hoi Tin aan de Zeedijk verkoopt knapperige custardbroodjes met een verslavend lekkere suikerige bovenkant. Ze hebben ook een soortgelijke versie met varkensvleesvulling. Dat is heel Chinees: een zoet broodje met een hartige vulling. Voor zo’n broodje betaal je 1,50 euro per stuk en ik vind het leuk om broodjes in een doos te laten verpakken en als cadeau mee te nemen als ik bij iemand ga eten. Naast een bakkerij is Hoi Tin ook een restaurant en het restaurant is een van mijn favoriete dimsumplekken in de stad. De rettich cake in xosaus is misschien wel het best bewaarde geheim van de stad.”

Zeedijk 122 (Centrum)

Hoi Tin aan de Zeedijk verkoopt knapperige custardbroodjes met een verslavend lekkere suikerige bovenkant. Op de foto: een dimsumgerechtje bestaande uit kipklauwtjes met zwartebonensaus. Beeld Dingena Mol

5. Xi’an Delicious Foods

“De Lange Leidsedwarsstraat is niet echt een straat waar je als Amsterdammer naartoe gaat om te eten. Tóch is het de moeite waard. Ga bijvoorbeeld eens naar Xi’an Delicious Foods. Ze maken er handpulled noodles – mijn favoriet is de vegetarische spicy hot-oil noodle, je krijgt er van die lekkere judasoren bij. Ook lekker: de Chinese varkensburger, de cold skin noodles, de komkommersalade en alle dumplings op de kaart. Het smaakt precies zoals ik het in China heb gegeten.”

Lange Leidsedwarsstraat 21H (Centrum)

6. Thai Thai Poppetje

“Veel meer streetfood dan dit wordt het niet, bij Thai Thai Poppetje zit je namelijk op de door mij zo geliefde plastic kruk. Hun signatuur hier is khao soi, een curry uit het noorden van Thailand. Mijn favoriet is om de tafel vol te zetten met snacks zoals de gefrituurde tofu in een fris-zoete saus, verschrikkelijk lekkere viskoekjes en krokant gebakken buikspek. De moeder van de eigenaresse komt zelf uit Bangkok en maakt alles zelf. Neem sowieso ook nog een laab (frisse salade) met kleefrijst om te delen en een bucket bier. Dan waan je je op dit kleurrijke terras onmiddellijk in Thailand.”

Van Speijkstraat 157HS (West)

Thai Thai Poppetje. Beeld Lin Woldendorp