6 x doen in plaats van Napoli-Ajax kijken

Beeld ANP

1. Napolitaans eten

Eet je liever Napolitaans dan dat je nog meer Napolitaanse tegendoelpunten moet slikken? Amsterdam telt genoeg adresjes waar je de traditionele Napolitaanse pizza kan bestellen, al kijkt pizzaminnend Amsterdam vooral uit naar de aangekondige opening van L’Antica Pizzeria da Michele, een Amsterdamse vestiging van de beroemdste pizzeria uit Napels. Andere culinaire tips: proef de huiselijke Zuid-Italiaanse keuken bij Cucina Casalinga op de Stadionweg of bereid zelf schelpen uit de pan met Napolitaanse kruiden.

Amsterdam telt genoeg adresjes waar je traditionele Napolitaanse pizza kan bestellen. Beeld Getty Images

2. Napolitaans kijken en lezen

Dompel je onder in fictie om de Ajax-werkelijkheid te vergeten. Stream op Netflix het prijswinnendeThe Hand of God, dat zich afspeelt in de Napolitaanse jaren tachtig. Een wonder doordrenkt van tragedie, volgens de filmredactie van Het Parool: “Verteld met verwijzingen naar Diego Maradona draait deze film om Sorrentino’s jeugdtrauma: de nacht waarin hij alles verliest en daardoor, vreemd genoeg, ook alles weer wint.” Doet Maradona je toch teveel denken aan Kvaratskhelia? Bezoek dan nog snel een van deze tweedehandsboekenzaken en vraag naar de Napolitaanse romans van Elena Ferrante.

Dora Romano in The Hand of God. Beeld Gianni Fiorito/Netflix via AP

3. Een andere wedstrijd kijken

Zie je graag een ander elftal dan Ajax op de pijnbank gelegd worden? Kijk dan woensdagavond naar de wedstrijd Viktoria Plzen tegen FC Bayern München. Vorige week eindigde die ontmoeting in een 5-0 zege voor de Duitsers. En tijdens de topper tussen FC Barcelona en Internazionale staan misschien meerdere oud-Ajacieden op het veld. Juichen voor hen brengt de fijne herinneringen aan Ajax’ Champions League-seizoen 2018-2019 naar boven. Als je echt in nostalgie wil verzwelgen, bekijk je op YouTube de wedstrijdsamenvattingen van dat succesjaar. En klik dan Ajax-Tottenham níét aan.

Vorige week eindigde de wedstrijd Viktoria Plzen tegen FC Bayern München met 5-0 voor de Duitsers. Beeld ANP / EPA / Leonhard Simon

4. Naar het museum

De Museumnacht is pas begin november, maar in sommige Amsterdamse musea ben je ‘s avonds altijd welkom. Zo kan je in het NXT Museum in Noord tot 20:30 (in het weekend tot 22:30) de tentoonstelling Unidentified Fluid Other bezoeken, die je laat ervaren hoe dun de grens is tussen de echte en de online wereld. Ook het Anne Frank Huis is dagelijks open tot 22:00: wie weet zijn de rijen 's avonds korter.

In het NXT Museum bezoek je de tentoonstelling Unidentified Fluid Other. Beeld Lu Yang

5. Gesloten plekken bezoeken

Net zoals in de vroege ochtend zijn de meeste culturele trekpleisters 's avonds gesloten. Maar dat hoeft jou er niet van te beletten ergens anders dan voor de tv te zijn tijdens Napoli-Ajax. Zo kan je op het gratis toegankelijke Artisplein staren naar witte lepelaars in de volière die hun vleugels inslaan en zich voorbereiden op bedtijd. Ook kun je de flamingo’s bewonderen, tot ze één roze wolk voor je ogen vormen waar je gelukzalig op wegzweeft, weg van de gedachtes aan juichende Napolitaanse spelers.

Bewonder de flamingo’s op het Artisplein. Beeld ARTIS/Ronald van Weeren

6. Vluchten naar het verleden

Oktober is de Maand van de Geschiedenis en dit jaar staat het grootste landelijke geschiedenisevenement in het teken van rampen. Het is te hopen dat Ajax woensdag niet bijdraagt aan die tak van de geschiedschrijving. Als dat wel gebeurt, kan de afleidingzoekende fan vanaf 20:00 terecht in café P96 aan de Prinsengracht, om in gesprek te gaan met historici over het dagelijkse leven in middeleeuws Amsterdam. Op het programma van het Historisch Café staat ook een vraaggesprek over hoe het vroegmoderne Nederland omging met de dreiging van waterrampen en droogte. Of doet dat teveel denken aan een doelpuntendroogte?

Beeld Jennifer Gijrath