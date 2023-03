6 nieuwe zaken in Amsterdam-Noord om uit te proberen

Van een culturele broedplaats in een loods op de NDSM-werf tot een restaurant naar voorbeeld van de Londense gastropub: deze zaken openden het afgelopen half jaar in stadsdeel Noord en zijn leuk om te bezoeken.

Contrast

Een kunstgalerie en restaurant ineen: dat is Contrast, gevestigd op een doormidden gezaagd en verbouwd schip. Het menu verandert elke drie maanden en er wordt zoveel mogelijk vegetarisch gekookt. Op de benedenverdieping vind je de kunstruimte, waar kunstenaars een project op kunnen zetten. Lees de Net open van Contrast terug.

Dar al Yemen

Dar al Yemen. Beeld Jakob van Vliet

Bij Jemenitisch restaurant Dar al Yemen zijn de muren bedekt met tapijten en hangen er foto’s van Arabische architectuur. De specialiteit van eigenaar Mohamed Almousa is vlees, maar de Jemenitische en Ethiopische keukens bieden ook vegetarische opties. Lees de Net open van Dar al Yemen terug.

Door Open Space

Een grote loods op de NDSM-werf in Noord is omgetoverd tot Door Open Space, een culturele broedplaats waar kunstenaars vanuit verschillende disciplines bij elkaar worden gebracht. Overdag kun je terecht in het café Gentle Space Coffee en ’s avonds zijn er in drie grote ruimtes wisselende exposities en voorstellingen te zien. Lees de Net open van Door Open Space terug.

Door Open Space. Beeld Jakob van Vliet

Pelusa

Het idee achter Pelusa, een zaak met industriële elementen, is afgekeken van de Londense gastropub. Er worden wilde bieren en verschillende natuurwijnen geschonken en Pelusa heeft een uitgebreide ciderkaart. De hoofdgerechten, waarbij er keuze is uit een vlees-, vis- of groentegerecht, worden bereid boven open vuur en zijn bedoeld om te delen. Lees de Net open van Pelusa terug.

Pelusa. Beeld Dingena Mol

Bob’s Boat Bash

Een avond vol eten, drankjes en optredens op een boot. Dat staat je te wachten op Bob’s Boat Bash, een idee van singer-songwriter Douwe Bob en zijn compagnon Mike Bruijnesteijn. Op vrijdag- en zaterdagavonden wordt er een driegangendiner geserveerd met livemuziek van nieuwe of bekende namen uit de muziekindustrie. Ook kan er geborreld worden. De boot vaart iedere keer een andere route. Lees de Net open van Bob’s Boat Bash terug.

Bob’s Boat Bash. Beeld Dingena Mol

Rookie

In de nieuwe winkel van Rookie kun je kleding die je kind niet meer draagt inbrengen en laten verkopen in ruil voor een deel van de opbrengst. Ook kan je er zelf tweedehands kinderkleding inslaan. Merken die ze er onder meer verkopen zijn Bobo Choses en The Animal Observatory. Kleding die na twaalf weken niet verkocht is, wordt gedoneerd aan een wisselend goed doel. Lees de Net open van Rookie terug.

Rookie. Beeld Hannah Bults