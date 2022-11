6 nieuwe Japanse restaurants in Amsterdam om uit te proberen

De laatste vijf jaar is het aantal Japanse restaurants in Amsterdam met bijna 30 procent gestegen. Waar moet je zijn? Begin bij deze zes Japanse tentjes die dit jaar zijn geopend in de stad.

1. Ramen Impossible

Bij Ramen Impossible maken ze het deeg met Japans meel, waarvan de grote verpakking met rode tekens als kunstwerk aan de muur hangt. Hoe het deeg als noedels uit de Japanse machine komt, kun je door het raam bekijken. Ze serveren de noedels in een dikke saus van, in een bouillon met saffraan gekookte, paddenstoelen en gebrande prei. Verder kun je kiezen uit toppings. Lees verder.

2. Mr. Gyoza

Bij Mr. Gyoza waan je je in een Japanse izakaya. Eray Turkmen (31) was op reis door Japan en at daar met zijn vriendin bij een gyozabar. Turkmen: “Ik wist wel wat dumplings waren natuurlijk, maar ik had nog nooit van gyoza’s gehoord, de Japanse afgeleide van de Chinese dumpling.” Samen met zijn neef staat Turkmen de hele dag in de keuken. Lees verder.

3. Ranchi

Sommige Amsterdammers kennen de sando’s – Japanse sandwiches – van Ranchi al sinds de pandemie. Destijds werden ze alleen thuisbezorgd. Sinds kort is er ook een zaak in De Pijp geopend, waar je kunt lunchen of afhalen. “We gingen op zoek naar iets nieuws. Via YouTube kwamen we bij de Japanse sando’s uit. In Nederland waren die nog niet zo bekend, dus we grepen onze kans.” Lees verder.

4. Yuzu Dining Bar

Yuzu Dining Bar legt de focus niet op het eten, maar op de drankjes. Toch zijn er ook Japanse gerechten, maar geen sushi, om te laten zien dat er ook ander eten bestaat in Japan. Kleine gerechten die wél op de kaart staan zijn: edamame (€5,50), gyoza (€8) en verschillende spiezen, zoals die met eendenlever (€3,50). Lees verder.

5. Secret Garden

Het menu van Secret Garden is geïnspireerd door de Japans-Peruaanse keuken, beter bekend als de Nikkeikeuken. Dat resulteert in gerechten als een tiradito tuna tataki (€22,00) of crispy pulpo met lavendel (€21,00). En aan de bar drink je cocktails in Nikkeistijl. Lees verder.

6. Sushi Fanatics

Bij Sushi Fanatics geven de houten wanden, lage stoelen en sakeflessen boven de bar een authentiek Japans gevoel. “We wilden het doen lijken alsof je in een steegje in Japan zit te eten,” zegt Erica Ho (35), oprichter en manager. Toen Ho en haar vriend naar Nederland kwamen, viel de sushi hen zelfs bij hoog aangeprezen restaurants tegen. Dus openden ze zelf een zaak. Lees verder.

