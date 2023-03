6 hardlooproutes zónder stoplichten

Niets zo vervelend als onderbrekingen tijdens je hardlooprondje. Of je nou 4, 8 of 16 kilometer rent: je wil door. Dat kan met deze routes. En dat niet alleen: op deze manier leer je op een sportieve manier de stad kennen.

Sommige hardlooprondjes zijn gemarkeerd langs de weg, andere niet. Kijk op de bijgevoegde kaarten voor de route. Het start- en eindpunt zijn hetzelfde, dus je kunt indien nodig je fiets daar parkeren.

‘Rondje Vondel’ (4 kilometer)

Misschien wel de meeste gerende meters van Amsterdam: die van het Vondelpark. 4 kilometer door het oudste park van de stad, dat in 1865 werd aangelegd als rij- en wandelpark. En dat is het eigenlijk nog steeds. Tijdens de spits moet je de fietsers ontwijken, maar het is ook een fijne plek in de binnenstad om te rennen. Houd het brede, buitenste fietspad aan, dan wijst de weg zich vanzelf. Startpunt: hoofdingang Vondelpark (Stadhouderskade)

Gaasperrun (5 kilometer)

Het Gaasperpark werd aangelegd voor de Floriade van 1982. Na afloop werden vrijwel alle voorzieningen van de tuinbouwtentoonstelling weggehaald, zoals een 76 meter hoge uitkijktoren – die staat in Duitsland – en het planetarium, dat naar Artis verhuisde. Wat overbleef, was dit stadspark met recreatieplas. Vanaf het metrostation Gaasperplas ren je via het Gaasperpark voor het rondje om de plas. Bij goed weer is een dip in het water na afloop een aanrader. In mei is hier de Bijlmerrun, je kunt je inschrijven voor verschillende afstanden. Startpunt: Metrostation Gaasperplas

Ronde van Van Eesteren (6 kilometer)

Het Sloterpark werd vanaf 1948 aangelegd als recreatiegebied in Nieuw-West, als groen hart van dit nieuwe deel van de stad – precies zoals stedenbouwkundige Cornelis van Eesteren (je rent langs het gelijknamige museum) het bedacht had. Dit rondje lijkt daardoor ook wel gemaakt voor de hardloper: door het groen, langs het water en stukjes over de boulevard. Let op: op de weg wordt de afstand aangegeven, maar op deze route kom je een stoplicht tegen. Voor een rondje zonder, met extra lusje, kijk even op het kaartje. Startpunt: Restaurant Oeverzicht, Oostoever 1

Dijk-dam-dorploop (8 kilometer)

Een landelijke hardlooproute over de Schellingwouderdijk, via Durgerdam, door Ransdorp. Nauwelijks hindernissen, al maakt een fikse (tegen)wind de uitdaging wat groter. Start bij de Landmarkt, ga vlak naast de ingang het fietspad op en volg daarna de (fiets)bordjes Durgerdam, dan Ransdorp en dan Schellingwoude. Tip: je kunt je rondje makkelijk uitbreiden, door bijvoorbeeld via Zunderdorp of Holysloot te rennen. De bordjes wijzen de weg en geven de afstand aan. Startpunt: Landmarkt, Schellingwouderdijk 339

Rondje Twiske (16 kilometer)

Voor een afstand van 16 kilometer moet je in het Twiske zijn. Dit natuurgebied is vernoemd naar het gelijknamige zijriviertje van het IJ. In 1288 werd het al genoemd op een kaart, maar pas in de vorige eeuw is het recreatiegebied aangelegd. In tegenstelling tot de andere rondes, loop je hier over verschillende ondergronden. Volg de rode stippen op de paaltjes voor deze Twiskeroute. Je kunt bij vrijwel elke parkeerplaats beginnen met de route. Startpunt: Twiske Haven, Noorderlaaik 4a

Halve marathon door het bos (21 kilometer)

Het Amsterdamse Bos is ideaal voor een halve marathon. De route is gemarkeerd met paaltjes langs de weg. Als je de seizoenen in de natuur wil aanschouwen kun je deze route vier keer per jaar rennen. Door sneeuw, bloesem, barbecueënde mensen en vallende bladeren. Met een beetje geluk spot je nog wat wild, zoals een Schotse Hooglander. Je hebt hier ook een fijne 5 en 10 kilometer zonder stoplichten, eveneens aangegeven langs de weg. Startpunt: De Boswinkel, Bosbaanweg 5