6 gratis activiteiten in de Boekenweek (11 tot en met 19 maart)

1. Boekenweek met De Parelduiker

Het literaire tijdschrift De Parelduiker organiseert jaarlijks een boekenweekprogramma in de OBA Oosterdok. Dit keer met Erik de Bruin (biograaf van Maarten Biesheuvel), hoogleraar Surinaamse en Caraïbische letterkunde Michiel van Kempen en stadsdichter Marjolijn van Heemstra. Zaterdag 11 maart, aanmelden is vereist.

2. Podcast Boeken FM live!

Zondag 12 maart wordt er op het Spui een aflevering opgenomen van de podcast Boeken FM. Het boek Luister van Sacha Bronwasser wordt besproken. Je kunt je via de website aanmelden.

3. Boekenfeest bij VOX-POP

Op woensdag 15 maart viert VOX-POP het boek tijdens Boekenfest. Dichter Babeth Fonchie presenteert een avond met muziek, open podium, dichters, flitscolleges en een workshop van Question Collective. Na afloop wordt er gedanst en geborreld. Meer informatie en aanmelden kan hier.

4. Land van echo’s in Buitenveldert

‘Mark H. Stokmans debuteert met een even ambitieuze als meeslepende en aangrijpende roman over Nederlander Herman Kruijssen’, aldus Marjolijn de Cocq in haar recensie. In de Amsterdamse Boekhandel geeft Stokmans, de winnaar van de Boekhandelsprijs 2023, een lezing over zijn boek ‘Land van echo’s’.

5. Boeken-op-recept

Er zijn zo ontzettend veel boeken: hoe weet je welk boek iets voor jou is? Zaterdag 18 maart kun je in het Leeshuis terecht voor een inloopspreekuur in de Tolhuistuin. De Culturele Apotheek helpt je bij het maken van een keuze, voor jezelf of iemand anders als je een boek cadeau wil doen.

6. Boekenbal 2.0

Zo’n 60 auteurs komen zondag 19 maart naar Scheltema voor een heuse schrijversestafette. Het lijkt wel een soort boekenbal met zoveel schrijvers bij elkaar. Je kunt er een handtekening scoren en een praatje maken met je favoriete schrijver.