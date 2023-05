6 dorpen en gemeentes die Amsterdam heeft opgeslokt

Amsterdam kent een lange geschiedenis van annexatie: hele dorpen en gemeentes werden in de twintigste eeuw aan de stad toegevoegd. Zes opvallende voorbeelden.

1. Sloten

In stadsdeel Nieuw-West ligt het voormalige dorp Sloten, dat ruim tweehonderd jaar ouder is dan Amsterdam. De oudste vermelding van het dorp dateert uit 1063 en die van Amsterdam uit 1275. De gelijknamige gemeente Sloten omvatte ook een aantal buurtschappen die ons nu nog steeds bekend voorkomen, zoals De Baarsjes, Overtoomse Veld en Osdorp.

Sloten was een van de grotere gemeentes van Nederland waar Amsterdam al enige tijd op aasde. Ondanks groot verzet, kwam de annexatie er in 1921 toch door Willem de Buisonjé, de man die Sloten verraadde.

Het voormalige dorp Sloten is nog steeds herkenbaar aan de twee kerken, het dorpsplein en de dorpskroegen. Aan het dorpsplein staat het kleinste politiebureau van Nederland, uit 1866. Hier zit een kleine VVV in. Ook de oude cel is nog te zien.

De eerste trein van Nederland vertrok uit het dorp Sloterdijk. Beeld Beeldcollectie van de gemeente Haarlem/Desguerrois & Co naar ontwerptekening van Michel Mourot

2. Sloterdijk

De eerste trein van Nederland vertrok op 20 september 1839 vanuit Sloterdijk (en dus niet vanuit Amsterdam) naar Haarlem. Het tijdelijke station d’Eenhonderd Roe lag net buiten de stadsgrens. Als onderdeel van de gemeente Sloten kwam Sloterdijk ook in 1921 bij Amsterdam.

Je herkent het oude dorp Sloterdijk aan de Petruskerk. De strook woonhuizen en kerk op de Spaarndammerdijk dreigden in de jaren zestig van de vorige eeuw te verdwijnen om plaats te maken voor de A10. De overledenen die begraven liggen naast de kerk hebben eeuwige grafrust, waardoor sloop door de rechter werd verboden.

De Buiksloterkerk is de oude dorpskerk van Buiksloot. Beeld Berlinda van Dam/anp

3. Buiksloot

Al ver voordat Buiksloot in 1921 bij Amsterdam kwam, waren het dijkdorp en de stad sterk met elkaar verbonden. Het Buiksloterveer voer al sinds zeker 1308 over het IJ en is een van de oudste openbaarvervoerverbindingen van Nederland. Tegenwoordig verbindt ook de Noord/Zuidlijn Buiksloot met de rest van Amsterdam.

Gepensioneerde kapiteins die het zich in de 17de eeuw konden veroorloven, kochten met regelmaat een mooi houten huis aan de Buiksloterdijk. Zo konden ze de scheepsmasten zien in de verte. Buiksloot werd daarom ook wel de kapiteinshemel genoemd. De Buiksloterkerk is nog een overblijfsel van het voormalige dijkdorp.

In het voormalige dorp Driemond moesten straatnamen aangepast worden voor de annexatie. Beeld Olivier Middendorp Fotografie/anp

4. Weesperkarspel

Op 29 juli 1966 gingen twee Amsterdamse wethouders op bezoek bij Weesperkarspel. Drie dagen later zou de gemeente worden opgeslokt door Amsterdam. In het dorp Driemond, onderdeel van de gemeente Weesperkarspel, werd gedemonstreerd. Het mocht niet baten. Aan de Vecht in Weesp is het oude gemeentehuis van Weesperkarspel van de buitenkant nog te zien (Hoogstraat 24).

Bij de samenvoeging was er een klein probleem: in Driemond was er een Gaaspstraat, in Amsterdam-Zuid ook. Twee straten met dezelfde naam in een gemeente is verwarrend. De Gaaspstraat in Driemond en nog een aantal andere straten kregen een nieuwe naam.

De Gaaspstraat in Driemond werd bijvoorbeeld de Burgemeester Kasteleinstraat, vernoemd naar de laatste burgemeester. Kastelein werd burgemeester in Zierikzee, maar mocht de ambtsketting van Weesperkarspel houden.

De Watergraafsmeer werd na de samenvoeging met Amsterdam symbolisch begraven door bewoners. Beeld Jacob Olie/Stadsarchief

5. Watergraafsmeer

Kun je een gemeente begraven? Bewoners van de Watergraafsmeer vonden van wel. Op 31 december 1920 trok er een begrafenisstoet door de voormalige gemeente.

De stoet bestond uit zes dragers die een lijkkistje met aarde droegen, vier fakkeldragers, iemand met een trommel en een voorloper. De tocht ging langs de Ringdijk, het Rechthuis op de hoek van de Middenweg, via Frankendael naar de laatste rustplaats aan wat nu de Nobelweg is.

De kist werd onder grote belangstelling begraven, er werden kransen gelegd en toespraken gehouden. Ten slotte werd er een gedenkplaat geplaatst met de tekst: ‘In dankbare herinnering aan ons geliefd Watergraafsmeer’. Wel frappant: de gemeente werd al begraven voordat deze daadwerkelijk was gestorven.

De kerktoren van Ransdorp herken je van verre. Beeld ANP XTRA

6. Ransdorp

Eerdergenoemde dorpen zijn opgeslokt door de stad, maar Ransdorp ligt in het landelijke deel van de gemeente. Je herkent Ransdorp aan de opvallende kerktoren: deze is nooit voltooid. Halverwege de bouw was het geld op, waardoor de torenspits ontbreekt.

In 1918 deed Ransdorp, in tegenstelling tot de eerder genoemde dorpen en gemeentes, zelf een verzoek aan Amsterdam om geannexeerd te worden. Het dorp werd in 1916 getroffen door een watersnoodramp, waarbij de schade groot was en er geen middelen waren om deze te herstellen. Een annexatie door de stad bood uitkomst. Ook Ransdorp werd in 1921 onderdeel van de gemeente Amsterdam.