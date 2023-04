5x naar het museum voor 5 euro of minder in Amsterdam

Voor veel musea in Amsterdam moet je een flinke entreeprijs betalen. Deze vijf musea kun je voor 5 euro of minder bezoeken.

1. Arcam

Van buiten is het niet direct herkenbaar als museum, maar pal tegenover het Scheepvaartmuseum zit Arcam, het Architectuurcentrum van Amsterdam. Hier worden tentoonstellingen, debatten en onderzoeksprojecten georganiseerd over architectuur en stadsontwikkeling. En de toegang? Die is 4 euro.

De tentoonstellingen zijn vaak interactief en prikkelend. Zo is nu de tentoonstelling Playing Architecture te zien over architectuurspellen, zoals SimCity, Skylines, bordspellen en poppenhuizen.

Deze spellen kunnen invloed hebben op onze blik op architectuur, zowel negatief als positief. Andersom kunnen spellen ook stigmatiserend werken, zoals de traditionele rolverdeling in een ouderwets poppenhuis. Playing Architecture is tot en met 28 mei te zien.

Prins Hendrikkade 600 (Centrum)

2. Museum Amsterdam Noord

Museum Amsterdam Noord (toegang 4 euro) is gevestigd in het oude badhuis van Vogeldorp. Tot 1986 kwamen buurtbewoners hier om zich te wassen, omdat de meeste woningen nog geen sanitaire voorzieningen hadden.

Uiteenlopende onderwerpen komen aan bod in de wisselende tentoonstellingen over vroeger en nu. Zo was er eerder een tentoonstelling over de architectuur van Plan van Gool (de luisterwandeling is nog beschikbaar) en een expositie over tien bijzondere vrouwen van Noord.

Nu is de taboedoorbrekende fototentoonstelling Voorbij de roze wolk te zien, over het moederschap van vrouwen uit Noord, dat niet zo rooskleurig was.

Zamenhofstraat 28A (Noord)

3. Van Eesteren Museum

Pal aan de Sloterplas ligt het Van Eesteren Museum (toegang 4 euro), een binnen- en buitenmuseum. In het paviljoen wordt het verhaal over het gedachtegoed van Cornelis van Eesteren, de stedenbouwkundige die Amsterdam Nieuw-West vormgaf, verteld.

Al voor de Tweede Wereldoorlog ontwierp Van Eesteren de Westelijke Tuinsteden. Pas na de oorlog werd gestart met de bouw. De afgelopen decennia is het oorspronkelijke ontwerp behoorlijk veranderd en aangepast aan huidige woonwensen, maar het plan van Van Eesteren is duidelijk herkenbaar.

De kennis die je binnen opdoet, kun je buiten toepassen in de verschillende buurten van Nieuw-West. Het maakt dat je met een andere blik om je heen kijkt.

Noordzijde 31 (Nieuw-West)

4. Museum Weesp

Amsterdam is een stadsmuseum rijker sinds de fusie met Weesp vorig jaar. Museum Weesp (toegang 5 euro) zit in het oude stadhuis. Dit werd ontworpen door Jacob Otten Husly, architect van onder andere Felix Meritis. Het gebouw kun je aan de hand van de audiotour ontdekken.

Het verhaal van de bekende Weespse ondernemer Coenraad van Houten, een chocoladeproducent, wordt verteld in de permanente tentoonstelling Grensverlegger Van Houten – Wereldmerk chocolade uit Weesp. Daarnaast zijn er wisselende tentoonstellingen te zien die gaan over Weesp en zijn inwoners.

Nieuwstraat 41 (Weesp)

5. Woonbootmuseum

Vincent van Loon runt het enige woonbootmuseum ter wereld. Jarenlang woonde hij tegenover het museum en werd hij regelmatig aangesproken door passanten, of ze even een kijkje mochten nemen in zijn woonboot. Daar was geen beginnen aan, dus kwam hij met het idee voor een museum.

Hij kocht een schip en liet het helemaal renoveren. Na 22 jaar had Vincent het zelf wel gezien op zijn ark en verhuisde hij naar een ‘gewone’ woning in de buurt. Volgens Vincent is het geweldig om op een woonboot te wonen, maar het is ook een grote klus. Zijn motto? “Koop een boot en werk je dood.”

Prinsengracht 296 K (Centrum)

