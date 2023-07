5x leuke terrassen aan het water in Amsterdam-Nieuw- West

De zomer is de tijd van de terrassen. Waar in Amsterdam vind je de leukste inclusief de verkoeling van zacht kabbelend water? Het Parool tipt de lekkerste terrassen aan het water per stadsdeel. Dit keer: de meest verfrissende pleisterplaatsen in Amsterdam Nieuw-West.

1. Hotel Buiten

Hotel Buiten is voornamelijk opgebouwd uit hergebruikte materialen en aan drie kanten omringd door water. Logeren kun je hier (nog) niet, een Amsterdamse kruidenthee of biertje drinken dan weer wel. Op het terras boven of beneden heb je prachtig uitzicht over Sloterplas, het strandje en het park.

Th.J. Lammerslaan 3

Het eten in Kaap West is halal. Beeld Koosje Koolbergen

2. Kaap-West

Kaap West heeft voor ieder wat wils. Het eten - van avocado op toast en citroenmeringue van Holtkamp tot een kimchiburger en pulled jackfruitcurry - is allemaal halal. Ook voor een borrel kun je er terecht op het prachtige terras, dat uitkijkt over de Sloterplas.

Meer en Vaart 159

Boothuis is een laagdrempelige en kidsproof zomerstek aan de Sloterplas Beeld Koosje Koolbergen

3. Boothuis

Laagdrempelige en kidsproof zomerstek aan de Sloterplas, met lekkere belegde focaccia’s en kakelverse pizza’s. Ruime (betaalde) parkeerplek voor de deur.

Christoffel Plantijngracht 4

4. Cedars

Droom je van een tafel vol koude en warme mezze, falafel en vlees van de houtskoolgrill? Cedars is een van de bekendere Libanese restaurants van de stad en heeft een ruim terras direct aan de Westlandgracht. Bonus: je kunt er gratis parkeren op het eigen terrein. Er worden regelmatig muziekavonden met jazz of Libanese muziek georganiseerd.

Heemstedestraat 80

5. Restaurant Oeverzicht

Zet je tanden in een selectie van mezze, huisgemaakte hummus en groenten en vlees gegrild op houtskool. Op het terras én het balkonterras kijk je uit over de Sloterplas.

Oostoever 1

In Oeverzicht kijk je uit over de Sloterplas. Beeld Eva Plevier