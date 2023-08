5x gyms waar je als student kunt sporten voor maximaal 25 euro in Amsterdam

Het leven wordt duurder en je sportabonnement ook. Voor studenten vervelend, want je wil toch wat bewegen tussen het blokken door. Bij deze vijf sportscholen sport je voor maximaal 25 euro per maand.

1. USC

Studeer je aan de HvA of aan de UvA? Dan kun je, als je een jaarabonnement afsluit, voor 17 euro per maand fitnessen op vier locaties van het USC in de stad. Je krijgt onbeperkt toegang tot de sportschool en kunt deelnemen aan de groepslessen. Als je net begint met fitness is het mogelijk om een startcursus te volgen, of kun je samen met een coach een schema samenstellen. Naast fitness biedt het USC nog veel meer aan op het gebied van sport, zoals cheerleading, ji­u­jit­su, padel, tennis en zwemmen.

Diverse locaties in de stad

2. ArenaGym

Voor studenten die in Zuidoost wonen, biedt ArenaGym de mogelijkheid om betaalbaar te sporten. Studenten krijgen hier namelijk 10 euro korting op hun fitnessabonnement, waardoor je maandelijkse kosten uitkomen op 19 euro. Naast fitness, kun je er terecht voor CrossFit en Kickboksen. De trainers helpen je graag bij het samenstellen van een persoonlijk sportschema.

Bullewijkpad 3b (Zuidoost)

3. SportCity

Als student (en scholier) krijg je fijne korting bij SportCity, waardoor je 19,99 euro per maand kwijt bent. Er zijn vijftien locaties in Amsterdam, dus er is er altijd wel eentje in de buurt. Met dit abonnement kies je één locatie uit waar je onbeperkt kunt sporten en mee kan doen met de groepslessen. Als je toegang wil tot meerdere locaties betaal je meer (24,99 euro).

Diverse locaties in de stad

SportCity op het Waterlooplein. Beeld Carly Wollaert

4. Basic-Fit

Met zestien sportscholen in Amsterdam is ook Basic-Fit een grote speler in de stad. Veel locaties zijn 24/7 open, mocht je tot in de late uurtjes studeren en daarna nog zin hebben om wat stoom af te blazen. Bij het Comfortlidmaatschap (24,99 euro per maand) kun je onbeperkt sporten en gebruikmaken van de virtuele lessen, thuis of op een locatie.

Diverse locaties in de stad

5. ProFit Gym

ProFit Gym krijg je, bij een tweejarig abonnement, voor 25 euro per maand onbeperkt toegang tot alle locaties in Nederland. In Amsterdam zit de sportschool alleen in de Indische buurt. Elke vier weken kun je een nieuw schema krijgen en een meting doen, en je mag onbeperkt deelnemen aan zowel de live als virtuele lessen.

Molukkenstraat 192