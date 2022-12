5 x magische activiteiten in de kerstvakantie met kinderen in Amsterdam

Op zoek naar leuke dingen om te doen met kinderen in december in Amsterdam? Tijdens de kerstvakantie, van 17 december 2021 tot en met 9 januari 2022, tippen we deze uitjes in de stad voor het hele gezin.

1. Witte kerst bij Ice, Jaap Eden en de RAI

Ice, het schaatsbaantje op het Museumplein, staat er nog tot vijf februari. Je kunt hier meer dan schaatsen alleen: zo is er op donderdag- en zaterdagavond de Silent Disco on Ice en naast de baan bevindt zich (t/m 26 december) een ruim opgezette kerstmarkt. Terwijl het kroost over het ijs krabbelt, trakteer je jezelf op een warme chocolademelk en kuier je langs zo'n 45 kraampjes.

Ice schaatsbaan, Museumplein (Zuid)

Voor verrukkelijke over the top kerstkitsch snel je naar de RAI, die tot 1 januari is omgetoverd tot Het Amsterdamse Winterparadijs, compleet met sneeuw, schaatsbanen, kerstbomen, tubeslides, zweefmolens, en een Helter Skelter. Of laaf je aan de warmte van de open haard en kaasfondue bij de stand van Chandon Garden Spritz.

Het Amsterdamse Winterparadijs, RAI, Europaplein (Zuid)

Voor het echte schaatswerk kun je de hele winter terecht bij de Jaap Eden IJsbaan: boek een curling clinic, of ga voor de klassieke schaatsles.

Jaap Eden IJsbaan, Radioweg 64, (Oost)

2. Kindertheater in Amsterdam tijdens de kerstvakantie

In de kerstvakantie pakken veel theaters uit met familievoorstellingen. Er is voor ieder wat wils: in de Krakeling bijvoorbeeld Olifantje Abu L’ Abbas, een muzikale voorstelling over het olifantje Abu l’Abbas, dat op reis gaat en zijn vriendjes achter moet laten (6+). In de Stadschouwburg (ITA) een Shakespeariaanse romcom voor de hele familie, As you like it, over de voor- en nadelen van verliefd zijn (8+). Het Bijlmer Parktheater heeft de show De tijd loopt (4+), een levendige dansspektakel over de tijd ervaren en hoe dat aanvoelt. Kleine avonturiers trekken naar AFAS live voor een onderonsje met Freek Vonk, die vertelt over zijn wildste belevenissen van afgelopen jaar.

Theater De Krakeling , Pazzanistraat 15 (West)

Internationaal Theater Amsterdam, Stadsschouwburg, Leidseplein 26 (Centrum)

Bijlmer Parktheater, Anton de Komplein 240, (Zuidoost)

AFAS Live, Johan Cruijff Boulevard 590 (Zuidoost)

3. Museum voor kinderen

Niet ieder kind draait meteen warm voor een museumbezoek, maar in de vakantie valt zelfs voor de kleine cultuurbarbaren genoeg leuks te beleven. Huis Willet-Holthuysen bijvoorbeeld, een imposant dubbel herenhuis aan de Herengracht met waanzinnig mooi gedecoreerde stijlkamers in Neo-Lodewijk XVI-stijl en een symmetrische Franse stijltuin. Je loopt er in een uur doorheen en kijkt je ogen uit. In de vakantie haal je bij de kassa een gratis speurtochtboekje met het hondje Sammie. Sammie neemt je mee op expeditie langs de verschillende kamers, zodat de bijzondere verhalen van het huis en zijn bewoners tot leven komen.

Huis Willet-Holthuysen, Herengracht 605 (Centrum)

Huis Willet-Holthuysen heeft waanzinnig mooi gedecoreerde stijlkamers in Neo-Lodewijk XVI-stijl. Beeld Eva Plevier

Het Eye Filmmuseum heeft in de vakantie elke dag films voor kinderen, zoals Mannetje Tak, naar het bekende jeugdboek van Julia Donaldson en Axel Scheffler met de stem van Arjan Ederveen. Voor de kleinsten, van 2 tot 6 jaar, opent zondagochtend de Cineminizaal en voor iets oudere kinderen draait Comedy Queen, de verfilming van het gelijknamige boek, over een 13-jarig meisje dat een enorm verdriet overwint met haar gevoel voor humor.

Eye Filmmuseum, IJpromenade 1 (Noord)

Nog meer film in het Scheepvaartmuseum, dat deze vakantie de handen ineenslaat met Cinekid. Teken je eigen animatiefilm, maak een familieportret met een green screen en kom in de middag naar de pop-up bios met de boekverfilming Lampje (8+), over de dochter van een vuurtorenwachter die vrienden wordt met een jongen met een vissenstaart. Voor de allerkleinsten is er avontuur met Duiker Doris (2+) in een magische onderwaterwereld.

Het Scheepvaartmuseum, Kattenburgerplein 1 (Centrum)

In het Stedelijk Museum is er de ‘familierondleiding, waarbij je aan de hand van interactieve spelopdrachten met je familie in gesprek gaat over jullie lievelingskunst.

Stedelijk Museum, Museumplein 10 (Zuid)

4. Lichtjes kijken

Ook dit jaar kun je naar Hortus by night: het winterprogramma van de Hortus. Op deze avonden zijn ze open tot tien uur ‘s avonds en versierd met duizenden lichtjes. Extra leuk is het woensdagavond tussen vijf en zes uur, als verhalenverteller Abe mythes sprookjes en fantastische verhalen ten gehore brengt bij het kampvuur, met marshmallows, warme chocomelk en glühwein. Geschikt voor kinderen tussen de 6 en 12 jaar en hun ouders.

Hortus Botanicus, Plantage Middenlaan 2A (Centrum)

In Artis laat je je betoveren door flonkerende sterren in de grote koepel van het Planetarium. Er zijn hier dagelijks voorstellingen voor nieuwsgierige aagjes van alle leeftijden. Nieuw is Buitenaardse Wereld (7+) een reis door het zonnestelsel met flitsende 360 graden beelden. Is de aarde uniek, of is er misschien wel meer leven in ons zonnestelsel te vinden?

Artis, Plantage Kerklaan 38 (Centrum)

Verken op eigen houtje de twintig bijzondere lichtkunstwerken van het Amsterdam Light Festival met een digitale vaar- of wandelroute in de knuist.

Amsterdam Light Festival, meerdere locaties door de stad.

5. Spektakel bij het Wereldkerstcircus in Carré

Van paarden die op twee benen paraderen tot fraai uitgedoste acrobaten die halsbrekende toeren uitvoeren hoog boven het publiek: Wereldkerstcircus Carré staat, zoals ze zelf zeggen, ‘bol van wereldsensaties, wereldpremières en wereldrecords.’ Zak weg in het rode pluche van Carré, voor een voorstelling van twee en een half uur die speciaal voor het theater werd samengesteld uit prijswinnende circusacts van over de wereld. Te zien tot en met 8 januari.

Koninklijk Theater Carré, Amstel 115 - 125 (Centrum)

Kerstcircus in Carré. Beeld Amaury Miller