5 manieren om je in te zetten voor je mede-Amsterdammers

Bij Buuf en Buur Nieuwendam kunnen mensen binnenlopen voor een kop koffie en een praatje. Beeld Buuf en Buur Nieuwendam

Om vrijwilligerswerk vol te houden is het belangrijk om een plek te kiezen die bij je past, zowel op basis van je interesses en vaardigheden als je agenda. Zit er iets voor je tussen?

1. Nieuwendammers verenigd

Voor en door buurtbewoners van Tuindorp Nieuwendam: met dat idee richtte Frederike Muller Buuf en Buur Nieuwendam op. Op het Purmerplein, het hart van het tuindorp, beheert Buuf en Buur een ruimte waar je binnen kunt lopen voor een kop koffie en een praatje. Je kunt je als vrijwilliger inzetten voor de verschillende activiteiten die al georganiseerd worden of zelf een idee bedenken, zoals foto-exposities en tekenlessen.

Bij Buurtbuik Zuidoost kunnen mensen elke woensdag een gratis maaltijd afhalen. Beeld Birgit Bijl

2. Koken voor een ander

Elke woensdag is het mogelijk om bij Buurtbuik Zuidoost een gratis en gezonde maaltijd af te halen. Met het bereiden verzorg je niet alleen een lekkere maaltijd, maar ga je ook voedselverspilling tegen. Buurtbuik haalt namelijk voedsel op bij horeca, groenteboeren en supermarkten. De bereiding van de maaltijd wordt gedaan door buurtgenoten en vrijwilligers. Een goede daad voor mens en natuur. De Buurtbuik heeft niet alleen in Zuidoost een locatie, maar zit door de hele stad.

De Openbare Bibliotheek Amsterdam, waar onder andere Taalcafés worden georganiseerd. Beeld ANP

3. Taalvrijwilliger

De Openbare Bibliotheek Amsterdam heeft locaties door de hele stad, die naast bibliotheek, ook plekken zijn waar (buurt)bewoners elkaar treffen. Ze bieden hulp op het gebied van digitale vaardigheden, taalvaardigheid en eenzaamheid. Zo worden er bijvoorbeeld Taalcafés georganiseerd waar mensen kunnen oefenen om hun taalvaardigheden te verbeteren en anderen te ontmoeten. Als vrijwilliger bereid je de cafés voor door bijvoorbeeld een thema of spel te bedenken. Tijdens het café ga je met de deelnemers in gesprek. Geef je op via de website van de OBA.

Bij Wij Zijn Plein ’40-’45 wordt onder meer een jaarmarkt georganiseerd. Beeld Joris Van Gennip

4. Zet je in voor Slotermeer

Wij Zijn Plein ’40-’45 is een partnerschap tussen bewoners, lokale ondernemers en stadsdeel Nieuw-West. Sinds begin dit jaar is het een officiële vereniging die zich inzet voor Slotermeer. Er worden campagnes bedacht voor een schoon en afvalvrij plein, Ramadanpakketten gemaakt en een jaarmarkt georganiseerd. Als lid van de vereniging, en tegelijkertijd vrijwilliger, kun je ook je steentje bijdragen. Je betaalt geen contributie, maar zet je minimaal een half dagdeel per jaar in voor de vereniging.

Bij Voor Elkaar kun je op buurtgenoten helpen met bijvoorbeeld een bezoek aan de dokter of boodschappen. Beeld Sem van der Wal

5. Karweitje zonder heitje

Bij Voor Elkaar kun je op verschillende manieren buurtgenoten helpen met bijvoorbeeld een bezoek aan de dokter, boodschappen, administratie of een klusje in huis. Sommigen hebben eenmalig of voor een kortere periode hulp nodig, bijvoorbeeld na een operatie. Anderen zijn op zoek naar langdurige ondersteuning of een maatje. Zo kun je je vrijwilligerswerk afstemmen op je eigen kwaliteiten en agenda. Voor Elkaar heeft in verschillende stadsdelen een locatie.