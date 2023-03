5 cafés met kunst aan de muur

Expocafé Zamen. Beeld Joris van Gennip

1. Je eigen evenement tussen kunst

Naast de Oostpont in Noord zit Expocafé Zamen. Naast kunst serveren ze hier ontbijt, lunch en een borrel met ingrediënten uit de buurt, zoals brood van Bakkerij Ex en beleg van Slagerij Kaddour. Je kunt er ook een eigen evenement organiseren. Bijvoorbeeld een presentatie of diner. En wil je je kunst op een evenement? Je kunt hier ook exposeren! Zamenhofstraat 150

2. Het open museum van Zuidoost

Op het drukke Bijlmerplein, tussen de winkels zit Open Space Contemporary Art Museum, ook wel OSCAM. Het geeft een podium aan jonge, nog onbekende kunstenaars in Zuidoost. Hoewel de focus hier ligt op kunst, kun je er ook terecht voor een kop koffie of broodje. De toegang is gratis. Benieuwd wat het verhaal achter OSCAM is? Het Parool sprak onlangs met museumdirecteur Marian Duff. Bijlmerplein 110

Open Space Contemporary Art Museum (OSCAM).

3. Kunstgerecht

Tijdens je diner even kunst kijken, dat kan bij No Mans Art Gallery (NMAG). Je eet tussen de kunst en wie zin heeft in meer gaat me de trap omhoog naar het galeriegedeelte. NMAG begon als pop-up galerie in onder andere Kaapstad, Hamburg en Mexico City. Hoewel er nog steeds pop-ups wereldwijd worden georganiseerd, is dit een vaste plek. Het (vegetarische) menu is net als de kunstenaars internationaal en de gerechten zijn kleine kunstwerkjes. Bos en Lommerweg 90

4. Artistieke werkplek

Op de Prinsengracht zit de Cloud Gallery. Een café, concept store, galerie en werkplek in een. De galerie wil een platform bieden aan jonge makers om hun kunst te tonen en tegelijkertijd willen ze kunst toegankelijk maken voor een breed publiek. Van buiten oogt het als een galerie, maar laat je niet afschrikken: je kunt rustig binnenlopen neer te strijken voor een versnapering, of om alleen rond te kijken. Prinsengracht 276

5. Dansen tussen kunst

Bij Sissi’s Expo Resto zit het al in de naam: expo resto. Hier kun je de hele dag terecht voor ontbijt, lunch, diner, feestjes én kunst. Langs de wanden in het restaurant hangende wisselende werken van jonge makers. En het gaat nog een stapje verder: kunstenaars mogen het hele pand gebruiken als canvas voor hun werk. Zo zie je in de biertuin streetart-achtige werken. Wil je zelf exposeren? Vraag het aan de bar! Mr. Treublaan 1

Sissi’s Expo Resto. Beeld Sophie Saddington