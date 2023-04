4x minisauna’s in Amsterdam: op adem komen en een duik in het water

Sauna Kuuma op het Marineterrein. Beeld Daphne Lucker

In Scandinavië doen ze niet anders. Zweten, plonzen, zweten, plonzen en weer door. Niet de grootschalige saunacomplexen waar je schouder aan schouder op een houten bank zit, maar de minisauna wint terrein: een kleine sauna in de buurt van water waar je in je eentje of met een (on)bekend groepje mensen kunt (uit)zweten.

In Noorwegen is de drijvende sauna populair, die je tegenkomt in natuurgebieden en in de rafelranden van een stad, zoals het havengebied in Oslo. Ook in Amsterdam duikt dit fenomeen op: op dit moment kun je op vier verschillende plekken een minisaunasessie boeken.

1. Zweten & eten bij De Ceuvel

Als Amerikaanse was Julie Capps niet bekend met het fenomeen saunacultuur. Tot ze naar Kopenhagen verhuisde en zelf meemaakte hoe groepen vrienden niet alleen met elkaar afspraken in de kroeg, maar ook samen een saunasessie boeken. Het liefst in een minisauna, zodat je de ruimte niet met vreemden hoeft te delen.

Eenmaal neergestreken in Amsterdam vond Capps een plek om een eigen sauna te beginnen: bij café De Ceuvel in Noord opende ze vorig jaar Badhus, een minisauna die je met maximaal zes mensen kunt huren, het gehele jaar door. “Ik merk dat het vooral erg populair is in de lente,” vertelt Capps. “Dan willen mensen van nature meer naar buiten.”

Bij Badhus betaal je 100 euro voor 90 minuten privézweten met z’n zessen. Capps zorgt voor twee dompelbaden en een haardvuur. Ook leuk: in samenwerking met De Ceuvel organiseert ze regelmatig een dompel & dineer. Voor 60 euro per persoon krijg je een voor-, hoofd- en nagerecht bij De Ceuvel, twee drankjes naar keuze en mag je 90 minuten de minisauna in.

Korte Papaverweg 4 (Noord)

2. De Saunakaravaan in Nieuw-West

De Saunakaravaan zwierf al sinds 2012 door Amsterdam, maar sinds mei 2022 hebben ze in de Tuinen van West een vaste locatie, waar je kunt genieten van drie verschillende sauna’s: twee gewone en een stiltesauna. Om af te koelen kun je gebruikmaken van het dompelbad of een koude douche voor de echte nordic saunaervaring. Daarnaast is er een kampvuur, is er elke zondag een bandje of singersongwriter en wordt er soep geserveerd in de verwarmde binnenruimte. Let op: kaartjes zijn sinds april alleen nog maar online te verkrijgen!

Tom Schreursweg 14 (Nieuw-West)

3. Sauna met uitzicht

Het Marineterrein is een populaire plek om te zwemmen. Voor de meeste mensen alleen in de zomer, maar er zijn dappere Amsterdammers die het gehele jaar door het water in gaan. Om op te warmen kun je dit combineren met een saunabezoek aan Kuuma, met uitzicht op het Scheepvaartmuseum.

Geïnspireerd door een saunabezoek in het noorden van Noorwegen, brachten vier vrienden deze ervaring naar Nederland. Je kunt een drop-in boeken (voor 1 of meerdere personen) of de hele sauna boeken met een groep vrienden. De sauna staat er nog tot half mei. Reserveren kan via Kuuma zelf of via Classpass.

Kattenburgerstraat 5 (Oost)

4. Aan de kade

Ook in Noord heeft Kuuma een pop-up sauna, voor de deur van ‘boutique cinema’ FC Hyena op de kade. Vanuit de sauna heb je een prachtig uitzicht over het IJ. De sauna wissel je af met een dipje in het water of onder een van de emmers die er hangen. Deze moet je zelf bedienen door aan het touw te trekken: even doorbijten dus. Ook deze sauna staat er nog tot half mei en kun je boeken via Kuuma zelf of Classpass.

Aambeeldstraat 24 (Noord)