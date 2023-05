4 mooie, zomerse vaarroutes door Amsterdam

Toeristisch. Beeld Ted Struwer

1. Ansichtkaartwaardig uitzicht

Heb je buitenlandse vrienden over de vloer? Of je wil je wel een stukje varen langs de hoogtepunten, maar heb je geen zin in een urenlange boottocht? Maak dan een rondje langs de iconische highlights van de stad.

Zo’n toer begint bij de Westertoren en het Anne Frankhuis. Wees blij dat je niet in de rij staat, en steek door richting Singel. Vaar tegen de klok in richting de Bloemenmarkt. Wat niet iedereen weet: onder het Muntplein kun je gewoon door varen.

Volg de rondvaartboten linksaf naar hun haventje en ga rechts richting Oudemanhuispoort. Zwaai naar zwoegende studenten terwijl jij richting Wallen tuft. Vooral ’s avonds is dit leuk: het water fonkelt dan tl-roze.

Genoeg dames in eclectische badkleding aanschouwd? Maak een ruime bocht om de Schreierstoren en vaar via de Oudeschans richting Amstel. Tuf voorbij de Stopera rechtsaf de Herengracht op en hou je vast: wie naar links kijkt ziet over de Reguliersgracht de befaamde ‘zeven bruggen’ op een rij. Dat is een ansichtkaartwaardig uitzicht. Sla de Magere Brug niet over en maak de toer af met het Amstel Hotel. Wie weet zit er wel een popster beneden op het terras te genieten van een zomers avondje.

Culinair. Beeld Ted Struwer

2. Dobberen en slobberen

Varen op een lege maag is vragen om zeezieke moeilijkheden. Gelukkig zijn er vooral in het westen van de stad talloze culinaire hot­spots waar je kunt aanmeren voor een multicultureel snackje. Denk aan drijvend restaurant Florya, ter hoogte van het Bos en Lommerplein. Daar staat elke morgen een onbeperkt Turks ontbijtbuffet klaar.

Stevige bodem gelegd? Vaar dan richting de stad, om het Erasmuspark heen, de Admiralengracht af, en dan richting de Schinkel. Barbecuekeet Braai is pas vanaf 16.00 uur open. Goed om te onthouden, mocht je later zin hebben in geglazuurde ribs of Zuid-Afrikaanse biltong.

Bij eetcafé Lennep eet je simpele broodjes of een tostietje. Na een bocht naar links ruik je de Surinaamse hapjes van Waterkant. Let op: je mag hier niet aanmeren, maar je kunt even iemand van boord laten gaan voor afhaalbakabana of -bakkeljauwkroketjes.

Voor een substantiële maaltijd dobber je iets verder en ga je linksaf bij de Hugo de Grootkade, voor Mexicaans-Koreaanse taco’s van Flora.

Architectuur. Beeld Ted Struwer

3. Wat nou geen skyline?

REM-eiland was ooit een stalen mastodont in de Noordzee, met een korte geschiede­nis als industrieel piraten-eilandje voor commerciële tv-uitzen­dingen. Zie het rood-witte platform, inmiddels bekend als restaurant, nu vooral als beginpunt voor een vaartochtje langs bijzondere gebouwen in de stad.

Zet koers richting Centraal Station en vergaap je aan het gerechtshof op rechts en filmmuseum Eye op links. Ga langs de A’DAM Toren en maak een bocht naar rechts vóór Muziekgebouw aan ’t IJ, in 2007 de winnaar van de Nederlandse Bouwprijs. Je komt dan langs Hannekes Boom, een olijke bouwkeet zonder prestigieuze prijzen, maar wel met een sympathiek staaltje Amsterdamse creativiteit.

Naast het Scheepvaartmuseum, op het Kattenburgerplein, staat een rijtje huisjes dat Amsterdams oogt, maar da’s een bouwkundige farce: ze zijn wel geïnspireerd op oude bebouwing, maar op Eftelingfähige wijze gereconstrueerd.

Verder op de Nieuwevaart kom je langs misschien wel het meest eigenzinnige bouwwerkje van de stad. Dat is ’t Yland, van Arie Taal: twee huisjes op een bloemrijk eilandje van dobberend piepschuim.

Zwemplekken. Beeld Ted Struwer

4. Plonzen in Amsterdam-Oost

Dat het maar gezegd is: officieel telt Amsterdam slechts zo’n acht zwemplekken (voornamelijk strandjes), maar op warme zomerdagen vaart Waternet echt geen rondjes met wapperende boete­boekjes.

Een route langs de fijnste, urbane zwemplekjes begint bij de Bogortuin, op Java-eiland. Dat is een groene speelwijde met een hoge kade (leuk voor bommetjes) en dukdalven om aan te leggen.

Ga onder de Verbindingsdam door, en om Sporenburg heen. Hier is die rode brug waar buurtkinderen graag vanaf springen. Aan de andere kant van Borneo-eiland komt de buurt samen voor waterpret rondom ‘de zwemsteiger’.

Vaar onder het spoor door, langs molen De Gooyer, en neem een duik bij de twee steigers tegenover Artis’ parkeerplaats. Dit is ook een goede pitstop voor een koud biertje, op het terras van restaurant Bloem.

Neem druipend plaats achter het roer en vaar nu naar de Amstel. Je kunt hier drie dingen doen: zonnebaden op de drijvende steiger van roeicentrum Berlagebrug, een duik nemen bij de populaire zwem-en-flirtplek naast Café Hesp, of naar de bocht van de Amstel varen. Daar is de rivier zo breed dat je er rustig voor anker kunt, om te watertrappelen in de zons­ondergang.