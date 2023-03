33x gratis te zien en te doen in Amsterdam

Het leven wordt steeds duurder. Maar gelukkig blijven er ook altijd gratis dingen die je in Amsterdam kunt beleven. Zelf een goede gratis tip? Mail ons via uit@parool.nl.

1. Oefen je Nederlands tijdens een boekenclub

Een (gratis) boekenclub waarvoor je niet vloeiend Nederlands hoeft te spreken: dat is de insteek van de NT2 boekenclub in het Torpedo Theater. Elke tweede zondag van de maand kun je hier terecht voor het bespreken van een bestseller die is aangepast. Meld je aan zodat je een maand van te voren weet welk boek er wordt besproken.

2. Train je fit met de Trimroute Boscross

In het Amsterdamse Bos kun je de Trimroute Boscross lopen. Een gratis work-out die je op je eigen tempo kunt doen. Tijdens dit conditiecircuit van 2,2 kilometer kom je langs 18 trimtoestellen, zoals een T-bar, leg extension, multifit en bench press low. Bepaal zelf welke toestellen je wilt gebruiken. De route start en eindigt bij de brug van de Duizendmeterweg en is gemarkeerd met blauwe paaltjes met de afbeelding van een trimmer met horden.

3. Ontdek het minitheater van Nieuw-West

In een voormalig winkelpand op de grens tussen Geuzenveld en Slotermeer huisvest Theater van Deyssel. Dit minitheater is van, voor en met de buurt. Frascati ontwikkelt er (kinder)voorstellingen, muziektheater, kleinschalige programma’s en exposities. De toegang is gratis, maar je moet je wel aanmelden.

4. Geen gefluister en afzetlintjes bij kunst in Zuidoost

Bij het Centrum Beeldende Kunst Zuidoost (ofwel CBK Zuidoost) maken ze kunst op een laagdrempelige manier toegankelijk: geen gefluister, afzetlintjes of entreegelden. Je kunt er van dinsdag tot en met zaterdag binnen lopen bij de expositieruimte aan het Anton de Komplein. De wisselende exposities reageren op actuele ontwikkelingen in de samenleving.

5. Net als Ricky Gervais naar het Muizenhuis

Laatst nog ging het Muizenhuis de wereld over: de Britse komiek Ricky Gervais en zijn partner brachten het een bezoek aan het minimuseum van schrijver en oud-politica Karina Schaapman (62). Ook eens bezoeken? Het Muizenhuis is gratis en dagelijks open van 10:00 tot 17:00 uur (Eerste Tuindwarsstraat 1-hs).

6. Studeren in stilte met gratis koffie in de Posthoornkerk

In maart is het weer tentamentijd en dus kan er weer in de Posthoornkerk gestudeerd worden. UvA-studenten reserveren een gratis kaartje voor een tijdvak (09.00 - 14.00 uur of 14.00 - 19.00 uur) op 20 tot en met 22 maart. Er zijn 75 werkplekken met voldoende stroompunten en er is gratis koffie en thee. En de rustgevende omgeving? Die krijg je er gratis bij.

7. Gratis orgelconcerten in De Duif

Ben je weleens naar een orgelconcert geweest? Stadsherstel organiseert maandelijks een concert in De Duif waar je het bijzondere Smits-orgel kunt horen, een monument in een monument. De concerten beginnen altijd om 16.00 uur en zijn gratis, al wordt een vrijwillige bijdrage gewaardeerd.

8. Vertel je verhaal in Mezrab

Cultureel Centrum Mezrab host elke woensdagavond om 19.00 uur een storytellingavond. Daarmee is het eerste en enige podium voor storytelling in Amsterdam. Mensen uit het publiek kunnen tijdens zo’n avond hun verhaal (in het Engels) vertellen. Heb je al een idee? Stuur dan een mailtje naar openstage@mezrab.nl, dan houden ze een plekje voor je vrij. Op elke open mic avond is er namelijk beperkt plek voor spontane vertellers. De avond is gratis, maar een donatie wordt gewaardeerd.

9. Ruil een nieuwe outfit bij elkaar

Zin in nieuwe kleren? Clothing Loop is een kettingkledingruil, waarbij je kleren wisselt met mensen in de buurt. Het idee: zo eens in de drie weken komt iemand een tas bomvol kleren bij je brengen. Je haalt eruit wat je leuk vindt en stopt erin wat je kwijt wilt. Daarna breng je de tas naar een volgend adres. Er zijn inmiddels 364 cirkels in zes landen. Kijk op de kaart voor een ketting bij jou in de buurt.

10. Kies een nieuwe gratis sport

In Amsterdam kun je op verschillende plekken gratis sporten. Zo kun je op verschillende locaties in de stad aansluiten voor een gratis fitnessles, telt Nieuw-West verschillende openbare sportplekken en is er in Zuid een heuse Kwiek Beweegroute (60+) uitgezet. In dit overzicht lees je waar je terecht kunt voor een gratis of betaalbare sportles in jouw stadsdeel.

11. Check het geheime buitenmuseum Secret Garden

Je moet het maar net weten, maar tussen de Nieuwezijds Voorburgwal en de Nieuwendijk zit een geheime tuin waar je werk van bekende straatkunstenaars als Laser 3.14 en de London Police kunt vinden. De tuin wordt gecureerd en eens in de zoveel tijd wordt er een nieuwe kunstenaar uitgenodigd om er iets te maken. De toegang is gratis en de ingang bereik je via de winkel Nicolas Groente & Fruit aan de Sint Nicolaasstraat 19.

12. Luister naar de vertellers van Helmers

Vijf keer per jaar (om precies te zijn: iedere tweede maandag van een oneven maand) organiseren schrijvers Jan van Mersbergen en Gilles van der Loo de literaire avond De Vertellers van Helmers. Elke editie nemen vijf gasten plaats op hun krappe roodpluche bankje in café Helmers en vertellen ze hun favoriete verhaal. De entree is gratis, de drankjes aan de bar niet. En er zijn nacho’s.

13. Gratis rondleidingen op Zorgvlied

Zorgvlied aan de Amsteldijk in Zuid is misschien wel een van de beroemdste begraafplaatsen van Nederland. Dat komt natuurlijk door alle bekende (en onbekendere) Nederlanders die er liggen, maar ook door de bijzondere landschapsarchitectuur. Twee keer per maand worden er gratis rondleidingen op de begraafplaats georganiseerd. Aanmelden wordt geadviseerd en dat doe je via rondleidingzorgvlied@ziggo.nl.

14. Zoek de warmte op van een Warme Kamer

De hoge energierekening en inflatie is voor veel mensen reden om de verwarming niet aan te zetten. Het Leger des Heils wil deze mens niet in de kou laten staan en heeft verschillende Warme Kamers geopend waar je welkom bent om te studeren, te lezen, een spelletje te spelen en een gratis kop koffie te drinken (met uitzondering van bibliotheken). In Amsterdam zijn er meer dan dertig Warme Kamers te vinden. Ontdek hier of er ook een bij jou in de buurt zit.

15. Wandel langs de straatkunst van West

Een keer een ander ommetje? Loop eens langs de muren van West, een wandeling langs de acht mooiste muurschilderingen van Bos en Lommer, geïnspireerd op verhalen van bewoners. Zoals de verzameling poezen van Ria, die terugkomt in de muurschildering in de De Rijpstraat; in datzelfde werk wordt met een vos de overleden man van Guido geëerd. Die verhalen, en meer, hoor je in de gratis audiotour door kunstenaars en bewoners.

16. Kinderen eten gratis gezond bij SLA

Kinderen tot en met tien jaar mogen gratis genieten van de gezonde, seizoensgebonden maaltijden bij SLA. De saladebar probeert zo een steentje bij te dragen aan het doel om de Nederlandse jeugd in 2040 de gezondste van de wereld te maken. Dat streven wordt door SLA iets haalbaarder gemaakt doordat kinderen zelf een saladebowl mogen samenstellen en niet hoeven te kiezen uit voorgeselecteerde maaltijden. Een volwassene die een maaltijd bestelt in een van de acht Amsterdamse SLA-vestigingen kan daar een gratis kindermaaltijd bij krijgen (maximaal twee kinderen). Deze aanbieding is alleen geldig in de winkels zelf.

17. Laat je gidsen door de Amsterdamse natuur

Binnen blijven tijdens deze koudere maanden? Niet als het aan het IVN ligt. De natuurvereniging organiseert gedurende het hele jaar leuke én leerzame activiteiten in de buitenlucht voor jong en oud, ook in Amsterdam. Bezoek de website voor meer informatie.

18. Bezoek de boeddhistische tempel op de Zeedijk

In de He Hua Tempel op de Zeedijk 106-118 maak je kennis met humanistisch boeddhisme, dat in praktisch en spiritueel opzicht de nadruk legt op goed zijn voor anderen en de wereld. Dit meditatiecentrum is de grootste tempel in Europa die gebouwd is in de traditionele Chinese paleisstijl. De tempel is gratis te bezoeken op dinsdag, donderdag, zaterdag en zondag, van 13 tot 15 uur ’s middags. Bezoek de website voor meer informatie over de tempel en deze tak van het boeddhisme.

19. Pak iets uit een buurtkastje (of vul de voorraad aan)

Je ziet ze steeds vaker in de stad: buurtkastjes. Dit is een initiatief van Stichting SoGoed in samenwerking met buurtbewoners om armoede en verspilling tegen te gaan. Heb je iets nodig, dan kun je dat gerust pakken. En kun je juist iets missen, zoals (houdbaar) eten of verzorgingsproducten? Stop die dan in een van de dertien kastjes in Noord, of het nu nog enige kastje in Oost (Archimedesweg).

20. Duik eens in de Amsterdamse archieven

In Amsterdam zijn veel instituten en instellingen waar je, ook als niet-onderzoeker, op aanvraag door bijzonder archiefmateriaal kunt speuren, zoals het IISG en het IHLIA LGBTI Heritage. Deze instellingen organiseren bovendien geregeld gratis activiteiten en tentoonstellingen. Zo heeft het Stadsarchief uiteenlopende (foto)tentoonstellingen en organiseert het Atria maandelijkse ‘WikiVrijdagen’ waarop deelnemers gratis leren hoe zij zelf kunnen meeschrijven aan de kennis op Wikipedia. In dit artikel lees je meer over Amsterdamse archieven.

21. Ontdek opkomende kunstenaars bij Melkweg Expo

Bij Melkweg Expo, een expositieruimte in De Melkweg, krijgen veelbelovende, opkomende kunstenaars de ruimte. Je kunt er het hele jaar door tot 23:00 uur binnenwandelen voor betrokken fotografie en beeldende kunst met de nadruk op identiteit, de samenleving en popcultuur in de breedste zin des woords. De ingang is via MILK, Marnixstraat 409.

22. Ontdek de smaken van de stad in de Grote Smaken Speurtocht met Samuel Levie

Amsterdam zit vol leuke, lekkere, gezonde en duurzame kidsproof plekken. Tijdens de Grote Smaken Speurtocht neemt chef Samuel Levie je mee langs zijn favoriete adressen in West. Alle smaken komen voorbij: van zoet bij de Turkse supermarkt Kardesler tot zuur bij Kesbeke en pittig bij de Chinese zaak Dumplings. Ook verklapt hij waar bijzondere ingrediënten vandaan komen en hoe verschillende producten worden gemaakt. Leuk met én zonder kinderen. Download de route via vanamsterdamsebodem.nl

23. Kunst kijken in het ziekenhuis

Wist je dat het Amsterdam UMC een indrukwekkende kunstcollectie van ruim 6800 werken heeft? Sterker nog: je vindt hier de grootste permanent geëxposeerde collectie Nederlandse beeldende kunst van na 1945. Deze kunstwerken hangen in de openbare ruimten van het ziekenhuis. Op Instagramaccount @amsterdamumc.kunst wordt bijgehouden welke nieuwe collecties er zijn en waar je ze precies kunt vinden.

24. Zie de stad van morgen verrijzen langs bouwplaatsen

Amsterdam is berucht om haar vele bouwputten en verkeersomleidingen. Hinder voor de een maar hoop voor de ander, want op deze plekken kan je van dichtbij aanschouwen hoe de stad van de toekomst vorm krijgt. Op de website van de gemeente Amsterdam vind je een overzicht van 200 bouw- en verkeersprojecten.

25. Leer kleding repareren bij de Buurtkringloop

Krijg de fijne kneepjes van het coupeursvak onder de knie tijdens een gratis workshop kleding repareren bij de Buurtkringloop in Oost. Tijdens de cursus ga je aan de slag met gemankeerde kleren uit je eigen kast, die je zo een tweede leven geeft. Naaimachines zijn op de locatie aanwezig. Inschrijven kan via buurtworkshops@gmail.com of door langs te wandelen bij de Buurtkringloop.

26. Ga gratis uit eten op je verjaardag

Als je jarig bent, kun je in Amsterdam bij verschillende (vooral all-you-can-eat-) restaurants gratis uit eten. Er zijn wel altijd voorwaarden aan verbonden. Zo moet je meestal in het gezelschap zijn van één of meerdere betalende personen en moet je ook écht jarig zijn op de dag van je bezoek. Bekijk de restaurants waar je gratis kan eten als jarige.

27. Bezoek de prachtige kerken van de Amsterdamse parochie

Je hoeft niet op vakantie te gaan om mooie kerken te bezoeken. De Amsterdamse parochie telt zes fraaie kerken die vrij toegankelijk zijn. Zo kun je in De Papegaai in de Kalverstraat ontkomen aan de drukte van de binnenstad en doet de Sint-Nicolaaskerk bij het Centraal Station weinig onder voor kerken in Zuid-Europa. Via de website van de parochie vind je alle openingstijden.

28. Neem een gratis plantje mee uit de plantenbieb

De buurtboekenkastjes kennen we zo onderhand wel. De plantenbieb heeft er behoorlijk wat van weg: bij dit kastje aan de Nicolaas Beetsstraat (West), aan het hek van LAB111, mag je gratis een plantje meenemen en achterlaten. Water geven mag natuurlijk ook. Graag zelfs.

29. Struin eens door de gratis Rijksmuseumtuinen

Voor het Rijksmuseum heb je natuurlijk een kaartje nodig, maar voor de museumtuinen niet. Deze tuinen zijn dagelijks vrij toegankelijk van 09.00 tot 17.00 uur. Het is de ideale plek om in de zon neer te vleien met een krant, of rustig doorheen te struinen.

30. Trakteer een buur of kom gratis koffiedrinken bij de VerbroederIJ

Bij de VerbroederIJ in Noord kun je een uitgestelde koffie voor iemand anders bestellen die het even niet kan betalen. Dat hoeft trouwens niet per se koffie te zijn: een tosti of kop soep mag ook. De betaalde bonnetjes worden aan de bar gehangen, zodat Amsterdammers die het minder breed hebben kunnen zien wat er die dag gratis beschikbaar is.

31. Gluur naar de flamingo’s en lepelaars van Artis

Op het gratis toegankelijke Artisplein kun je staren naar de witte lepelaars in de volière of verderop naar de flamingo’s, tot ze één roze waas voor je ogen vormen.

32. Luister en ontmoet in Pakhuis de Zwijger

Met jaarlijks meer dan zeshonderd gratis toegankelijke programma’s (wel even online reserveren) kun je bij Pakhuis de Zwijger bijna elke dag terecht voor spraakmakende gesprekken, discussies en meer. Interessante avond gemist? Je kunt vrijwel alle gesprekken online terugkijken.

33. Ga schatzoeken in de Schatkamer

In Londen zijn de meeste musea gratis. Dat geldt helaas niet voor Amsterdam, maar er is een uitzondering: de indrukwekkende Schatkamer van het Stadsarchief is gratis te bezoeken. Van de eerste foto’s van Amsterdam tot aan een hasjpijp en een clubkaart voor de RoXY: je vindt er een fascinerende verzameling Amsterdamse schatten.