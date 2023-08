30x korting: de grote studentenkortinggids van Amsterdam

Het leven als student is duur, maar je wil toch de stad leren kennen, op pad gaan met vrienden en er verzorgd uitzien. Met deze lijst lukt het om te besparen op een aantal zaken.

1. Betaalbaar cultuur snuiven

Veel theaters en bioscopen bieden een fijne studentenkorting aan. Kijk dus altijd op de website wat er wordt aangeboden. Zo kan je bij alle locaties van Pathé elke maandag tegen korting de nieuwste films zien, maar ook bij de kleinere bioscopen krijg je aangename korting. Bij Cinema De Vlugt kun je als student altijd voor 9 euro naar de film, het studententarief bij Kriterion is 8,50 euro en bij FC Hyena betaal je als student slechts 6,50 euro voor de film, terwijl je normaalgesproken 11,50 per kaartje kwijt bent.

Vrijwel alle musea in Amsterdam bieden een studentenkorting aan die kan oplopen tot 50 procent, zoals het Allard Pierson, Stedelijk Museum Amsterdam, NEMO en het Tropenmuseum. Aapjes kijken bij Artis kan voor 12,50 euro (in plaats van 25 euro). Je krijgt als student ook korting tot 50 procent bij voorstellingen in het DeLaMar Theater, Carré of Internationaal Theater Amsterdam. Meer korting op cultuur? Dan is het aan te raden om een CJP aan te schaffen. Dit kan tot je dertigste voor 17,50 euro per jaar.

Bij verschillende sportscholen in Amsterdam krijg je studentenkorting. Beeld RAMON VAN FLYMEN / ANP

2. Winkels & beauty

Je verwacht het misschien niet, maar bij veel klerenwinkels krijg je op vertoon van je studentenpas tussen de 10 en 15% korting, zoals Levi’s, Urban Outfitters, Vans en Weekday. Ook bij techwinkels kun je gebruik maken van een studentenkorting, al wordt het soms anders genoemd. Zo geeft Apple zogenoemde onderwijskorting aan studenten aan een hogeschool of universiteit. Deze korting (tot 10 procent) verstrekt Apple-partner Amac ook aan mbo-, hbo-, en wo-studenten. Microsoft geeft studentenkorting bij de aanschaf van een Office-pakket en bij Samsung krijg je op vrijwel alle producten korting.

Ook op het gebied van lichamelijke verzorging scoor je als student op veel plekken een fijne korting. Voor een knipbeurt kun je natuurlijk naar de Kappersakademie, waar je sowieso voor een gereduceerd tarief én met nog eens 10 procent extra studentenkorting geknipt wordt door een medestudent. Daarnaast zijn er verschillende kapsalons die korting bieden aan studenten zoals AMI Kappers op het Mosveld in Noord (10 procent korting op alle behandelingen, en altijd knippen voor 21,75 euro), de verschillende locaties van Cosmo Hairstyling (20 procent korting op maandag tot en met donderdag) en day&night in de Pijp en de Jordaan (15 procent korting).

Naast kappers geven beautysalons ook korting, zoals GO-NKD waar je 20 procent korting krijgt op een waxbehandeling op maandag tot en met vrijdag tussen 10.00 en 16.00 uur. Of bij Koan Float, daar krijg je 15 procent korting op een drijfsessie. Voor een betaalbaar sportabonnement kun je kiezen uit deze 5 sportscholen waar je als student voor minder dan 25 euro per maand terecht kan.

Het Parool biedt studenten 50 procent korting op een abonnement. Beeld RAMON VAN FLYMEN / ANP

3. Zelfontwikkeling

Wil je naast je studie een cursus volgen, lees je graag of wil je op de hoogte blijven van het nieuws? Dan zijn deze kortingen voor jou zeer welkom. Je kunt met 50 procent korting een abonnement afsluiten bij Het Parool, voor zowel de papieren krant als de digitale. De OBA biedt abonnementen tegen een korting van 25 procent. Je kunt dan naast het lenen van (digitale) boeken ook aan veel activiteiten gratis deelnemen of met korting een kaartje kopen.

Voor de meest uiteenlopende cursussen moet je bij CREA zijn, waar je als student van de HvA of UvA tegen een kleine vergoeding nieuwe skills kan leren. Ook andere instellingen bieden kortingen, bijvoorbeeld het Goethe-Institut, waar je met 10 procent korting een cursus Duits kan volgen.