22 x lekkere terrassen aan het water in het centrum van Amsterdam

De zomer is de tijd van de terrassen. Waar in Amsterdam vind je de leukste inclusief de verkoeling van zacht kabbelend water? Het Parool tipt de lekkerste terrassen aan het water per stadsdeel. Dit keer: de meest verfrissende pleisterplaatsen in Amsterdam-Centrum.

Uit eten met een goed glas wijn

1. Kiki van de Prinsensluis

Bij het 'lichtbruine’ Kiki maken ze hun eigen patés, worsten en burgers. Maar je kunt er ook terecht voor een gerecht van langoustines, merg en ponzu. Al dat lekkers komt extra goed uit de verf op het gezellige terras, met aan de overkant van de straat de Prinsengracht.

Prinsenstraat 30

2. De Willem

Nieuwkomer de Willem in de monumentale Haarlemmerpoort heeft een knus terras aan het water. Plus een prettige snackkaart met bimi met een dip van gember en gefrituurde knoflook of scheermes aangekleed met sake en shiso. Maar ook voor de lunch, een volledig voor- en hoofdgerecht, een goed glas wijn en een cocktail kun je er terecht.

Haarlemmerplein 58



3. Sagardi

Aan kleine tafeltjes aan Het Singel eet je pinxtos, gegrilde vis of - voor de carnivoren onder ons - een txuleton, een boterzacht runderribstuk van de Baskische grill met een diepe smaak en een verslavend lekkere krokante korst.

Spuistraat 304

4. Box Sociaal Jordaan

Net open: het succesvolle Box Sociaal heeft een tweede vestiging aan de Bloemgracht met een terras aan het water. De hele dag kun je er aanwaaien voor moderne fusiongerechten. Zo zijn er overdag rijkelijk belegde broodjes, een uitgebreid katerontbijt en fluffy karnemelkpannekoekjes met knapperig gefrituurde kip. ’s Avonds hebben ze onder meer Korean Tacos en cocktailklassiekers met een twist.

Bloemgracht 47

5. Kop van Oost

In tegenstelling tot wat de naam doet vermoeden, vind je Kop van Oost in het centrum. Op dit zonnige terras kijk je uit over het water van de Oostenburgergracht. Ze hebben een speciaal lunchmenu met gepocheerde eieren en Caesar salade. ’s Avonds gaat het van skrei met paddenstoelen en zuring beurre blanc tot een côte de boeuf om te delen. Het is mogelijk om te reserveren op het terras.

Zeeburgerpad 1

6. Sinck

Sinck past in het rijtje Café de Klepel, Zoldering en Café Parlotte. Ook hier staat een aantal toppers uit het vak, met als absolute ster de sommelier: Sabas Joosten, die acht jaar bij driesterrenrestaurant De Librije werkte. Dat maakt het terras op de Prinsengracht een wijnhotspot zonder weerga.

Prinsengracht 422

Het terras van Sinck is een waar wijnwalhalla. Beeld Hannah Bults

7. Scheepskameel

Goede gerechten in een lichtvoetige stijl. Op de uitstekende, goed geprijsde wijnkaart louter Duitse wijnen.

Gebouw 024A, Kattenburgerstraat 5

8. Marie sur l’eau

Terras op stand, direct op de Amstel. Leg aan met de boot en slurp de hele middag oesters onder de grote beige parasols.

Nieuwe Doelenstraat 2-14

Het terras van Marie sur l’eau staat met haar voeten in de Amstel Beeld Hannah Bults

9. Wolf Atelier

In een industrieel glazen huis dat boven het water lijkt te zweven, serveert Michael Wolf verfijnde gerechten in een pretparade van vier, vijf of vijftien gangen. Er is ook een klein maar fijn terras aan het water.

Westerdoksplein 20

10. De Belhamel

Precies daar waar de Heren- en de Brouwersgracht elkaar in de armen sluiten, vind je het terras van Belhamel. Ze serveren een uitgebreide lunch of diner in een klassieke stijl. Kijk vooral ook even binnen: door de vele originele art-decodetails voelt het bij de Belhamel als het Parijs van de jaren twintig.

Brouwersgracht 60

11. Mos

Gelegen op het uiterste puntje van het IJdok, met uitzicht over het water, de NDSM-werf en Amsterdam Centraal verdient het terras van sterrenzaak Restaurant Mos de aanbeveling voor speciale gelegenheden en bijzondere rendez-vous.

IJdok 185

Laagdrempelig met koffie of een biertje

12. Pension Homeland

Voor de meeste Amsterdammers is het geen nieuws: het Marineterrein - het voormalige defensiecomplex naast het Scheepvaartmuseum - is een klein vrijbuitersparadijs. Je kunt er zwemmen, een kleedje op het grasveld neerleggen voor een picknick, op blote voeten een ijsje halen of neerploffen op het terras aan het water van Pension Homeland. De sfeer is er ontspannen en vrij en je kunt er alles van de bar én het restaurant bestellen. Van een bitterbal tot een compleet en smaakvol chefs menu. Liefst geflankeerd door een biertje uit de eigen brouwerij.

Kattenburgerstraat 5

13. Waterkant

Onder de garage van Q-Park ontvouwt zich een zee van picknicktafels, bontgekleurde parasols en ontspannen happen in Surinaamse stijl. Wat je bestelt, haal je zelf op.

Marnixstraat 246

De Waterkant is een relaxte plek met happen in Surinaamse stijl. Beeld Hannah Bults

14. Café Twee Prinsen

Biertjes, natuurwijn en kleine gerechtjes op houten stoeltjes aan de gracht. Walk-ins only.

Prinsenstraat 27

15. Hannekes Boom

Goede plek voor groepen en pitchers bier. Op het gigantische terras van Hannekes Boom eet je een bitterbal of een (vega)burger in een creatieve, hippieachtige sfeer. Het publiek bestaat veelal uit twintigers en dertigers en het is op zomerdagen heel erg druk, dus het kan even duren voordat je een plek aan een van de kleurrijke picknicktafels hebt gevonden.

Dijksgracht 4

Op het gigantische terras van Hannekes Boom eet je een bitterbal of een (vega)burger in een creatieve, hippieachtige sfeer. Beeld Dingena Mol

16. Café De Sluyswacht

Dit schattige, hellende huisje werd in 1692 gebouwd als woning voor de sluiswacht, de man die de naastgelegen sluis bediende. Het terras is tegenwoordig een prima plek voor een ijskoud biertje en een (vegan)bitterbal met uitzicht op de Oude Schans en Montelbaanstoren.

Jodenbreestraat 1

17. Café De Jaren

In de categorie gouwe ouwe: De Jaren is sinds jaar en dag een ontspannen plek voor een tosti, een broodje, pasta of een bitterbal. Het terras is pal op de Amstel gelegen. Wie per boot arriveert, kan de eigen aanlegsteiger gebruiken.

Nieuwe Doelenstraat 20-20

Het terras van De Jaren is een gouwe ouwe, waar je met een bootje aan kunt leggen. Beeld Jakob Van Vliet

18. Spanjer en van Twist

Op het terras van Spanjer en van Twist, direct aan de Leliegracht, kun je de hele dag terecht voor broodjes en een kop koffie. ’s Avonds eet je er spareribs in sticky barbecuesaus, Pastel de choclo ( een Zuid Amerikaans maistaartje) of tartaar van biet.

Leliegracht 60

Spanjer en van Twist Beeld Hannah Bults

19. Café Marcella

Amsterdamse caféklassieker Café Marcella is tegenwoordig in handen van de mensen die ook achter Bar Bonnie en Polly Goudvisch zitten en dat is te zien op de kaart. In de zomer kun je er nog steeds een bootje aanleggen voor koffie en een portie bitterballen, maar ze hebben ook een gerookte aubergine met paprikadip en feta, cold pressed beetroot blackberrysap, chai latte en iced lungo. Tussen 16.00 en 23.00 uur zijn er lekker luxe snacks als oeufs mayo, crevettes met mierikswortelmayonnaise en slakken.

Amstelveld 21

20. I-Dock

I-Dock heeft een groot drijvend terras op het zuiden en een eigen haven. Je kunt er lunchen met uitsmijter of een broodje. ’s Avonds eet je er een classic beef burger of zalm met beurre blanc. Klaar? Dan vaar je zo over het IJ weer naar huis.

IJdok 4

21. Café ’t Smalle

De vlonder met het terras is weg en ook aanleggen met de boot kan niet meer. Maar traditioneel Café ’t Smalle heeft nog steeds een terras aan het water, waar het Jordanees gezellig is. Van 10.00 tot 01.00 uur ben je er welkom voor, zoals ze zelf zeggen, ‘een bakkie pleur, broodje, bitterbal of goudgele rakker met een pikketanussie’.

Egelantiersgracht 12

22. Amstelhaven

Op dit royale vlonderterras kun je met het bootje aanmeren en meteen aan tafel voor burgers, saté of een pasta van de dag. Of je neemt het mee de boot op.

Mauritskade 1