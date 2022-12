19x de lekkerste glühwein in Amsterdam

Beeld Getty Images/iStockphoto

Er zijn geen linten geknipt, maar het seizoen van de warme wijn is officieel geopend. Waar in Amsterdam haal je nog een goed glas glühwein en wat kost ie waar? Een met kaneel, sinaasappel en kruidnagel doordrenkt overzicht, om naar wens een eigen route mee samen te stellen. Heb je zelf een fantastische glühweintip? Mail ons via uit@parool.nl

De lekkerste glühwein van Amsterdam Noord

De warme appelsap hier is lekker, maar we komen voor gevaarlijke goede glühwein. Daar zit van alles in, zo las je eerder al in PS: wit, rood én rosé. Laurier, steranijs, kruidnagel en kaneel natuurlijk, maar ook gember en tonkabonen. Het resultaat is het omfietsen waard.

Prijs: 5,50 euro, Korte Papaverweg 4

De lekkerste glühwein van Amsterdam Centrum

In coronatijd stonden ze in de rij voor de glühwein van La Oliva, die Pedro Ximénez – oude, zoete sherry uit Andalusië – in de basis heeft. Welnu, ze hebben hem weer en dat zonder rij.

Prijs: 5 euro. Egelantiersstraat 12

In de winter is De Hortus versierd met duizenden lichtjes. In de Oranjerie schenken ze een royaal op smaak gebrachte glühwein, die eerder in deze krant werd getipt als een van de betere glühweins van de stad. Niet om mee te nemen.

Prijs: 4 euro. Plantage Middenlaan 2a

Een vloeibaar appeltaartje, met als geheime oppepper een splash jenever. Ook om mee te nemen.

Prijs: 5 euro. Lijnbaansgracht 190

“Als ik sneuvel, dan bij De Heuvel”, leest het op de luifel. Dat zou zomaar door gortige consumptie van de glühwein kunnen komen. Die is hier niet zelfgemaakt, maar daar is de prijs dan ook naar.

Prijs: 4 euro. Prinsengracht 568

Een prima kant-en-klare Weinachtswein met toegevoegde verse kaneel, sinaasappel en steranijs. Aan de prijs, maar opdrinken kan dan wel bij de lepelaars en de flamingo’s op het tegenovergelegen Artisplein.

Prijs: 5,80 euro. Plantage Middenlaan 37

Met een bloemig bittertje van foelie en een shot Grand Marnier. Niet om mee te nemen.

Prijs: 6 euro. Prinsengracht 124

De lekkerste glühwein van Amsterdam Zuid

Struinen door het Vondelpark is net even leuker met een glühwein van het Blauwe Theehuis in de knuist. Ze maken hem hier zelf van een kant-en-klaartje opgeluisterd met rode kookwijn, kaneel, anijs en kruidnagel. Afgetoept met verse sinaasappel. Ook de Vondeltuin serveert een huisgemaakte glühwein.

Blauwe Theehuis: 5 euro, Vondelpark 5

Vondeltuin: 5,50 euro, Vondelpark 7

Brrr, koud? Op naar cafe Krull, waar ze een royale scheut rum in de glühwein doen. Opnippen doe je tussen het groen van het Sarphatipark en de prijs is ruimhartig.

Prijs: 4,50. Sarphatipark 2

De menukaart staat bol van de comfortabele allemansvrinden. De glühwein, een mix van kant-en-klaar, Montepulciano en sinaasappel, past er zo tussen: ouderwetsch lekker, dat lust iedereen.

Prijs: 5,50 euro. Roelof Hartplein 1-3

Bij biercafé Gent aan de Schinkel maken ze er werk van: rode wijn gaat in de mix met whisky en het geijkte trio kruidnagel, steranijs, sinaasappel. Maar er gaan ook jeneverbes, laurier, gember, bes blauwe, cranberry – bent u daar nog? – Granny Smith, mandarijn, vanille- en kaneellikeur, triple sec én een beetje gedroogde chili in. Als je ermee aan de wandel wilt, moet je zelf een beker meenemen.

Prijs: 5,50 euro. Theophile de Bockstraat 1

De lekkerste glühwein van Amsterdam West

Nog zo’n hit uit coronatijd. Versgemaakt, met een lekkere scheut Cointreau en schappelijk geprijsd. Ook om mee te nemen. Alleen verkrijgbaar op vrijdag, zaterdag en zondag.

Prijs: 4,50 euro. Kwakersstraat 8-H

Hier wordt de rode wijn bewerkt als een chai latte-siroop: naast het gebruikelijke kruidenbouquet, ook sinaasappelschil, vanille en een scheut gouden rum. Meenemen is mogelijk.

Prijs: 4,50 euro. Dr. Jan van Breemenstraat 3

Bij de zelfverklaarde ‘huiskamer van de Baarsjes’ haal je een huisgemaakt brouwsel van tempranillo met de usual suspects uit het kruidenrek: steranijs, kaneel , kardemom, sinaasappel en schep suiker.

Prijs: 5,50 euro. Mercatorplein 2b

Met een beetje doorstappen sta je zo met verse glühwein in het Westerpark.

Prijs: 5,70 euro. De Wittenkade 105 A

De duurste van de stad, maar wel helemaal from scratch gemaakt.

Prijs: 7 euro. Eerste Constantijn Huygensstraat 7

Kant-en-klare glühwein, uitdrukkelijk niet om mee te nemen.

Prijs: 5 euro. Eerste Helmersstraat 59

De lekkerste glühwein van Amsterdam Oost

De huisgemaakte glüh van Bar Botanique is extra fruitig door toetsen van grapefruit, sinas en limoen. Ook take away.

Prijs: 5,25 euro. Eerste Van Swindenstraat 581