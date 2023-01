16 x het lekkerste ontbijt van Amsterdam

Pak gerust die 'Sunday roast' van The Cottage mee. Beeld Tammy van Nerum

OP Z'N BRITS

The Cottage

Huiselijk Brits comfort food eet je bij The Cottage. Op zondagen is er een Sunday roast, met Yorkshire pudding natuurlijk.

Linnaeusstraat 88 (Oost)



Greenwoods

Hou je van uitslapen? Bij Greenwoods kun je de hele dag ontbijten. De 'Full English’, inclusief bacon, worstjes en huisgemaakte hash browns, is een begrip in Amsterdam. Maar ze hebben ook fluffy pannenkoeken, shakshuka of een uitgebreid vegetarisch ontbijt met eitjes, knoflookpaddenstoelen en warme, gegrilde halloumi.

Singel 103 en Keizersgracht 465 (Centrum)

HIPSTERPROOF

Bij Vinnies kun je terecht voor eitjes van de Lindenhoff op geroosterd volkoren desembrood van bakkerij Mama. Maar ze hebben ook overnight oats met vers seizoensfruit, chocolade havermout met ruwe cacao, banaan en blauwe bessen of graanvrije kokosgranola.

Scheldestraat 45BG (Zuid)

Plant based | all natural | highly addictive - zo leest het op de Instagrampagina van Rainbowls. En dat klopt: je eet hier verslavend lekkere, kleurrijke bowls en shakes bomvol fruit, die de tong én het oog strelen.

Frans Halsstraat 40 (Centrum)

Voor een fotogeniek ontbijt met blauwe lattes, freakshakes, acai bowls en buitenissig versierde taartjes ga je naar dit knusse tentje in de Negen Straatjes.

Reestraat 7 (Centrum)

Carrolls

Vanaf 08:00 uur is Carrolls open voor croissants (ook vegan) en amandel- en kardemombroodjes. Vanaf tien uur bestel je hier ook brioche ‘fun buns’ met bijvoorbeeld peer, mascarpone en munt en sandwiches met korean fried chicken, of een Dr. Ruebenstein met pastrami, gruyère, kimchi en wasabi.

NDSM-kade 4 (Noord)

De baklava van Şerifoğlu is beroemd. Beeld Sanne Zurné

KLASSIEKERS

Dignita Hoftuin

In de tuin achter de Hermitage is het zen wakker worden achter een Benny Boy (€14,50). Twee gepocheerde eieren, geserveerd op een cake van hash browns en aangekleed met bijvoorbeeld bacon of avocado.

Nieuwe Herengracht 18a (meerdere locaties).



Bakers & Roasters

Een 'brekkie' op z'n Nieuw-Zeelands eet je bij Bakers & Roasters. De classic eggs benny met bacon krijg je op warme toast. Of kies voor de eggs florentine met spinazie, de eggs royale met zalm of een van al die andere lekkere dingen.

Eerste Jacob van Campenstraat 54 (Zuid) en Kadijksplein 16 (Centrum)

TED's

Eieren in alle soorten en maten, wafelfriet, cocktails (!) en al het andere waar de brunchende mens zo'n enorme zin in kan hebben.

Bosboom Toussaintstraat 60 (West) en Prinsengracht 178 (Centrum)

Ambachtelijke Turkse lekkernijspecialist Şerifoğlu in Slotermeer wordt geroemd om de baklava. Maar ze hebben ook een uitgebreid open ontbijtbuffet. Voor €14,95 eet je je buik rond met soep en Turkse olijven, verschillende soorten brood en beleg. Een omelet wordt gebakken op verzoek. Kinderen tot zes jaar eten gratis.

Slotermeerlaan 115 (meerdere vestigingen)

HOTELS

The Dylan

De grootste beroemdheden ter wereld slapen er. Dus waarom niet checken of je ze ziet tijdens het ontbijt? Bij Bar brasserie Occo staan er daarnaast genoeg sterren op de kaart: zoals pannenkoeken met ahornsiroop en gekarameliseerd spek, eggs benedict met pata negra en overnight oats.

Keizersgracht 384 (Centrum)

Krasnapolsky

In de majestueuze Belle Epoque Wintergarden van het Krasnapolsky staat dagelijks een ontbijtbuffet klaar, compleet met vers sap, taartjes, eieren, wafels en pannenkoeken.

Dam 9 (Centrum)

Het Conservatorium Hotel

Op zondag serveren ze hier easy live jazzmuziek en een brunch waar je u tegen zegt: voor €75 per persoon heb je keuze uit eggs benedict, een omelet met kreeft of een sunday roast met erbij oesters, een parade van luxe kleine hapjes en een buffet vol toetjes. Dat wordt rollend naar huis.

Paulus Potterstraat 50 (Zuid)

Hotel V

In tegenstelling tot veel hotels heeft gezellig Hotel V geen buffet, maar kies je à la carte je eigen gerecht. Dit is onder andere om verspilling (bij een buffet wordt veel weggegooid) tegen te gaan.

Nes 49 (Centrum)

Het ontbijt van het Krasnapolsky wordt geserveerd in de Wintertuin. Beeld Rink Hof

SCANDINAVISCH

Selma's

'Fika' is het Zweedse antwoord op de Britse 'tea time' en draait om zoete broodjes en andere lekkernijen. Bij Selma's kun je de dag ermee beginnen. Brå!

Jan van Galenstraat 70 (West) en Herenstraat 35 (Centrum)



Scandinavian Embassy

De inrichting mag dan heel Deens minimalistisch zijn, de bordjes worden goed gevuld. De kaart verandert steeds en leunt op seizoensproducten.

Sarphatipark 34 (Zuid)

Fika van Selma’s. Waarom hebben wij geen fika? Beeld Selma's

