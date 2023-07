13 x leukste terrassen aan het water in Amsterdam-Noord

De zomer is de tijd van de terrassen. Waar in Amsterdam vind je de leukste, inclusief de verkoeling van zacht kabbelend water? Het Parool tipt de lekkerste terrassen aan het water per stadsdeel. Dit keer: de meest verfrissende pleisterplaatsen in Amsterdam-Noord.

1. Polly Goudvisch

Polly, telg in de Goudvischfamilie, ligt direct bij de Buiksloterwegpont en heeft aan twee kanten een groot, zonnig terras. Je kunt er terecht voor ontbijt, lunch, borrel of diner. Sla vooral de smashburger niet over.

Buiksloterweg 3-5

2. Contrast

Van de mensen achter Café de Ceuvel: Contrast, een 74 meter lang, door midden gezaagd schip dat werd omgetoverd tot restaurant en kunstgalerie ineen. Achter de kachel staat chef Iñaki Bolumburu, afkomstig uit Baskenland, die kookte bij sterrenrestaurants wereldwijd. Bij Contrast eet je een zo veel mogelijk vegetarisch achtgangenmenu met af en toe invloeden uit de zee. Elke drie maanden verandert het menu. Aan de voorkant van het dobberende establissement vind je een terras met weids uitzicht over het IJ.

Ms. van Riemsdijkweg 306

3. Pllek

Relaxed stadsstrand annex paradijs voor de hedendaagse hippie, waar je de hele dag terechtkunt voor niet al te gecompliceerd eten. Kindvriendelijke zaak met regelmatig livemuziek en yoga.

T.T. Neveritaweg 59

Pllek is de hang-out voor de hedendaagse hippie. Beeld Mariet Dingemans

4. Hotel De Goudfazant

Een nouveau-ruigicoon in een oude garage, voor een avond bijzonder goed eten zonder poespas . In de zomer zit je buiten aan lange picknicktafels aan het water.

Aambeeldstraat 30

5. Helling 7

Bij Helling 7 zitten gasten praktisch óp de laatste actieve scheepswerf van Amsterdam. Je hebt er magisch uitzicht op een wisselend decor van aan- en afmerende cruiseschepen, ijsbrekers en andere vaartuigen. Je kunt er de hele dag terecht voor op open vuur bereid eten.

T.T. Melissaweg 57

6. Lagerwal

Pal naast Helling 7 kun je op vrijdag, zaterdag en zondag terecht bij Lagerwal, een biertuin met snacks, bier, vertier én uitzicht op de haven met reusachtige schepen.

T.T. Melissaweg 57

7. Lowlander Botanical Bar & Restaurant

Op de vroegere locatie van Stork, schuin tegenover Amsterdam Centraal, vind je nu Lowlander. Het draait hier, zoals de naam doet vermoeden, om de combinatie van bier, groenten en kruiden. Op het menu onder andere jackfruit melt, plakkerige maisribbetjes en aspergerisotto. Het terras steekt aan de achterzijde een beetje uit, waardoor je, als je geluk hebt, echt op het water kunt liggen.

Gedempt Hamerkanaal 201

8. Café ’t Sluisje

Bij het charmante dorpscafé ’t Sluisje, gevestigd in een snoezig wit pandje uit 1565 aan de Nieuwendammerdijk, lijkt de tijd even stil te hebben gestaan. Het terras is de uitgelezen plek voor een bitterbal, uitsmijter of (vegetarische) saté met een ijskoud biertje en een onweerstaanbaar uitzicht op de haven van Nieuwendam.

Nieuwendammerdijk 297

Bij ’t Sluisje moetje zijn voor een bitterbal, ijskoud biertje en een onweerstaanbaar uitzicht op de haven van Nieuwendam. Beeld Mariet Dingemans

9. Café de Ceuvel

Pure romantiek op z'n Amsterdam-Noords: een voormalige scheepswerf, veel groen, uitzicht over het water en een prachtige zonsondergang. Ze werken op deze idealistische broedplaats zoveel mogelijk circulair en op het menu staan enkel vegan gerechten. Van bitterballen van oesterzwam tot een stamppotje met groene kruiden.

Korte Papaverweg 4

Café de Ceuvel is pure romantiek op zijn Amsterdam Noords. Beeld Mariet Dingemans

10. De VerbroederIJ

Dit ongedwongen stadsstrand heeft een moestuin, boerderij en restaurant, dat wordt gerund door zowel betaalde krachten als vrijwilligers. Op het terrein worden tal van activiteiten georganiseerd, zoals dansavonden, etentjes met buurtbewoners, muziekfestivals en buurtmarkten. De gerechten zijn simpel en schappelijk geprijsd. Scan een QR-code en je bestelling wordt naar het terras gebracht. Extra leuk: voor de deur staan twee varkentjes, uiteraard niet bedoeld om op te eten.

Johan van Hasseltweg 21

Bij de VerbroederIJ is het knus, gemoedelijk en schappelijk geprijsd. Beeld Mariet Dingemans

11. Noorderlicht

Het glazen huisje is niet meer, maar daardoor heeft Noorderlicht extra veel plek op het terras annex biertuin in Duitse stijl. Compleet met goudgele rakkers van Oktoberfestbierleverancier Paulaner, (vegan)burgers en biergartenspecials als curryworst, stoof of een pretzel besprenkeld met zeezout.

NDSM-Plein 102

Noorderlicht is tegenwoordig een terras annex biertuin in Duitse stijl. Beeld Mariet Dingemans

12. NDSM Next

Het kleine terras van Next NDSM, van de mensen achter Pllek, ligt vrijwel aan de pont en is daarna een goede spot om mensen te kijken met een biertje of cocktail in de hand. Er zijn ook snacks, van blooming onion (een gefrituurde, tot bloem gesneden ui in een krokante jas) tot grotere gerechten met biet en geitenkaas en runderrib met zwarte knoflook.

NDSM-Kade 2

13. Hangar

Hangar is een Instagramklassieker met prachtig uitzicht over het IJ, zand, palmen en hangmatten voor het ultieme zomergevoel.

Aambeeldstraat 36

Dankzij het knappe interieur en weidse uitzicht is restaurant Hangar is een Amsterdamse Instagramklassieker. Beeld Mariet Dingemans