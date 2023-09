12x eten onder 15 euro in Amsterdam: halve kip, de beroemde spinaziequiche van Peperwortel en spicy dandan-noedels

Het leven in de stad is allesbehalve goedkoop. Toch kun je, als je maar weet waar je moet zijn, nog volop een volwaardige maaltijd voor 15 euro - of zelfs minder - vinden. Waar moet je zijn?

1. Net als Lowlands

Traiteur Peperwortel is sinds 1995 een begrip aan het begin van de Overtoom. Het opvallende hoekpand wordt overwoekerd door druivenstruiken en op zonnige zomerdagen zit het met vrolijke lampjes versierde terras goed vol. Logisch: want het menu staat bomvol smaakvolle maaltijden die nog betaalbaar zijn ook.

Zoals de inmiddels beroemde spinaziequiche met geitenkaas (8,50 of met gegrilde groenten 11,50 euro) of een goedgevulde en gekruide kip granada (11,50 euro). Die ken je misschien al van de Rollende Keukens of Lowlands, waar Peperwortel met een foodtruck staat.

Peperwortel, Overtoom 140 (West)

2. Sateetje prikken

Op zoek naar een gezellig buurtcafé waar je ook nog eens vriendelijk geprijsd Indisch kunt eten? Bij Café Kadijk moet je zijn. Zo eet je hier een saté ayam voor 11 euro, saté lam voor 12,50 of een saté met tahoe en tempeh voor 9,50 euro. Die wordt geserveerd met longtong, kroepoek of emping en atjar. En een drankje? Dat kan er voor die prijs nog best vanaf.

Café Kadijk, Kadijksplein 5 (Centrum)

Lekker vegan in Zuidoost: bij het supersympathieke Yemayá wordt bijna alles zelfgemaakt. Beeld Eva Plevier

3. Drie gangen vegan

Van sambal tot speltbrood: bij het supersympathieke Yemayá wordt bijna alles zelf gemaakt. Mara Grimm was in haar recensie ook over Yemayá te spreken. Ze vond de vegan rotirol van spelt (7 euro) fantastisch. Extra fijn voor de portemonnee: 65+ers en studenten krijgen korting. Zo heb je voor 15 euro een soep (5 euro), een plantaardige cheeseburger met bananenchips (7,50 euro) en een ijskoffie (2,50 euro) toe.

Yemayá, Reigersbos 3 (Zuidoost)

4. Welke pasta is het vandaag?

Een goede Italiaan is goud waard. Zo ook La Fucina, met inmiddels twee vestigingen in de stad. Naast lekkere pizza’s (vanaf 8,50 euro) hebben ze ook een aantal vriendelijk geprijsde dagspecials. Zoals de soep van de dag (7 euro) en een lekkere lasagne of pasta van de dag (12 euro).

La Fucina, Javastraat 99 (Oost), Geelvincksteeg 4H (Centrum)

5. Lekker kippetje

Een kipmenu voor 15 euro? Het kan bij Franggo, het Portugese kiprestaurant dat in korte tijd naam maakte in de stad. Dat komt omdat ze hun kip op Portugese wijze vlinderen (de ruggengraat verwijderen, red.), hierdoor krijgt de kip een goudbruin korstje zonder droog te worden.

Voor 15 euro bestel je de helft van zo’n gevlinderd kippetje met saus (piri piri of knoflookboter) en een bijgerecht, zoals frietjes of salade.

Franggo, De Clercqstraat 106H (West), Eerste Sweelinckstraat 9h (Zuid)

6. Thaise daghap

Liefhebbers van Thais eten weten: bij Snackbar Bird moet je zijn. Anders dan de naam doet vermoeden, vind je hier geen kipcorn in de vitrine, maar is het de streetfooddependance van restaurant Bird (aan de overkant). Met een soep (tom kai kai, 7,50 euro) en voorgerecht (viskoekjes, 7 euro), kom je net onder de 15 euro uit. Maar nog beter is de wisselende dagspecial van 14,50 euro. Let wel: deze maaltijd is alleen voor takeaway en kun je niet in het restaurant zelf eten.

Snackbar Bird, Zeedijk 77 (Centrum)

Thaise Snackbar Bird is allesbehalve your ordinary snackbar. Beeld ANP

7. Sappige kipspies met lekkers

Antep kreeg een dikke 8,5 toen Parool-recensent Gilles van der Loo er ging eten. Hij prijst het restaurant, inderdaad, buren van het baklava-paradijs grand café Serifoglu, voor de gegrilde kipspies die zo sappig als als een verse sinaasappel. Die spies wordt geserveerd met bulgur, salade, cigköfte en hete paprikatapenade voor slechts 14,95 euro.

Antep Kebap, Slotermeerlaan 115 (Nieuw-West)

Anteb Kebap in Nieuw-West Beeld Eva Plevier

Mag het nóg een beetje minder zijn? Eerder maakten we het lijstje 10 onder de 10: restaurants waar je nog goedkoop uit eten kan in Amsterdam.

8. Op de boerderij

Je moet het maar weten: achter het Westerpark zit de buurtboerderij Ons Genoegen. Op het lommerrijke tuinterras eet je elke woensdag-, donderdag- en vrijdagavond wat de pot schaft. Zoals Manoe’s stoofpotje (vega of met kip) met rosevalaardappelen, groenten en pruimen voor 9,50 euro of 6,50 euro met Stadspas. Je kunt ook plakken voor een wisselend toetje, daar betaal je 5 euro voor (of 3,50 met Stadspas).

Elke maandag verschijnt het nieuwe menu van die week op de site. Reserveren voor diner doe je via info@buurtboerderij.nl.

Buurtboerderij ons genoegen, Spaarndammerdijk 319 (West)

9. Driegangenvegan voor een zacht prijsje

Dat betaalbaar en gezond prima samen kunnen, bewijst collectief Robin Food. Hier kun je drie keer per week in De Nieuwe Anita aanschuiven voor een wisselend vegan driegangenmenu voor slechts 14 euro. Open op maandag, dinsdag en donderdag van 18.00 - 21.00 uur en wie op maandag komt, kan gelijk voor 3 euro blijven zitten voor Cinemanita, het filmprogramma. Vooraf reserveren wordt gewaardeerd.

Robin Food, Frederik Hendrikstraat 111A (West)

10. It’s a wrap

Met maar liefst vier vestigingen in Amsterdam heeft de Lebanese Sajeria bewezen dat er behoefte is aan gezond en betaalbaar streetfood. Bestel bijvoorbeeld hun ongelooflijk lekkere flakey flatbread gevuld met za’atar, humus, munt, tomaten en komkommer (8,50 euro) met een kop van hun signature rode kokos-linzensoep (4,75) of een glaasje zelfgemaakte hibiscuslimonade (3,25 euro).

Lebanese Sajeria, Haarlemmerstraat 54 (Centrum), Wijde Heisteeg 1 (Centrum), Utrechtsestraat 69 (Centrum), Zesde Vogelstraat 26 (Noord)

The Lebanese Sajeria: flakey flatbread gevuld met za’atar, hummus, munt, tomaten en komkommer (8,50 euro) Beeld Mariet Dingemans

11. Spicy handpulled noodles met thee om het af te blussen

Ultiem comfortfood in een kommetje: je verwacht het misschien niet zo snel in de krochten van het Leidseplein, tussen de coffeeshops en steakhouses. Bij Xian Delicious Foods, dat ook een vestiging in Den Haag heeft, eet je overheerlijke spicy hoit oil handpulled noodles met judasoren (8,99 euro voor een grote kom), lekker met komkommersalade (2,99 euro) en Chinese thee (2 euro).

Xi’an Delicious Foods, Lange Leidsedwarsstraat 21H (Centrum)

12. Van mensen, voor mensen

Jong en oud: iedereen is welkom bij eetcafé van de Kook, dat, begeleid door vrijwilligers, wordt gerund door mensen met een verstandelijke beperking. Voor 15 euro eet je hier een gezond driegangenmenu, vlees of vega. Het restaurant in de Oranjekerk in de Pijp is alleen op vrijdagen open tussen 18.00 - 22.00 uur en ook hier geldt: reserveren is aan te raden.

Eetcafé van de Kook, Tweede van der Helststraat 2 (Zuid)