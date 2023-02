12 x laptopvriendelijke plekken in Amsterdam

Genoeg van je (thuis)kantoor? Dit zijn de beste plekken waar je gratis met je laptop kunt werken en studeren. Met wifi én genoeg stopcontacten.

1. House of Watt

House of Watt is een (eet)café in Oost waar je kunt borrelen en werken. De werkplekken zijn ingericht op de vide, vanwaar je uitzicht hebt op het café. Goed om te weten: hoewel de zogenoemde flexplekken gratis zijn, moet je ze wel reserveren via de site. Daarnaast zijn er in totaal zeven vergaderruimtes die je kunt huren. Ben je toe aan ontspanning? De kast in de eetkeuken ligt vol bordspelletjes. Ook kun je in het café tafelvoetballen en sjoelen: ideaal als je je focus even kwijt bent. House of Watt heeft niet voor niets als motto ‘work, eat, play’.

James Wattstraat 73

Het Volkshotel heeft behalve tafels ook speciale werkcabines. Beeld Nosh Neneh

2. Volkshotel

Bij het Volkshotel kom je niet alleen om te overnachten. Op de begane grond ben je vanaf half 8 ’s ochtends welkom op De Werkplaats: helemaal ingericht om te werken, te studeren of te lezen. De tafels zijn voorzien van stopcontacten en er is snelle wifi. Voor vergaderingen zijn er zogenoemde ‘werkcabines’ beschikbaar. Ook fijn: na een lange werkdag is hier altijd de mogelijkheid om een borrel te drinken.

Wibautstraat 150

3. Coffee Company

Met meer dan twintig filialen in de stad is Coffee Company een goed alternatief voor het werken thuis of op kantoor. De grote tafel in de zaak ligt altijd bezaaid met kranten en overal zie je laptops. Er zijn genoeg stopcontacten, dus geheid dat je niet de enige bent die hier aan het werk is. Tip: neem je eigen beker mee en je bespaart twintig cent op je drankje.

Meerdere locaties in de stad

In de ochtend kun je terecht bij Public Space. Beeld Jesper Boot

4. Public Space

Op de begane grond van een woontoren in Noord bevindt zich Public Space. Wie deze ruimte betreedt, belandt in een minimalistisch ingerichte koffiebar met vooral veel grijs interieur, beton, leren stoelen én veel kamerplanten. Vanaf 9 uur kun je hier werken, maar let op: laptops moeten om twaalf uur van tafel.

Bercylaan 301

Kluisjes, overal stroompunten en drie vergaderruimtes: de Kanarie Club is goed inricht op werk. Beeld Charlotte Odijk

5. Kanarie Club

Met tientallen werkplekken is Kanarie Club in De Hallen dé plek in Amsterdam om tot in de late avonduren te werken. Aan stopcontacten is hier in ieder geval geen gebrek: onder elk tafeltje of bankje vind je wel een stroompunt waar je je laptop of mobiel kunt opladen.

Iets met je collega’s of studiegenoten bespreken? Er zijn drie vergaderruimtes die je kunt afhuren. Met onder andere de poolbar, waar je aan de rand van een leeg zwembad met je team kunt brainstormen. Ook handig: in het restaurants staan kluisjes waarin je je spullen tijdelijk kunt opbergen om bijvoorbeeld een wandelingetje te maken. En voor wie meer beweging nodig heeft: een potje tafeltennis kan hier ook.

Hannie Dankbaarpassage 47, in De Hallen

6. Café Belcampo

Ook in De Hallen: café Belcampo, vernoemd naar de beroemde Nederlandse schrijver. Dagelijks werken tientallen mensen hier op de vide of op de benedenverdieping. Het café van OBA De Hallen trekt grofweg drie type mensen aan: flexwerkers, jonge ouders en krant-lezende buurtgenoten.

Af en toe wordt hier schaamteloos online vergaderd en gebeld, dus wie snel afgeleid is, kan beter een ander plekje zoeken. Belcampo heeft aangewezen plekken waar je op je laptop mag werken, voorziend van een stopcontact. Ben je het turen naar een scherm zat? Geen zorgen, er ligt een ruim aanbod aan kranten en tijdschriften om te pakken.

Hannie Dankbaarpassage 10, in De Hallen

Coffee & Coconuts is gevestigd in een voormalige bioscoop. Beeld Joris van Gennip

7. Coffee & Coconuts

In deze voormalige bioscoop kun je bij binnenkomst meteen je laptop openklappen en aan de lange tafel aanschuiven. Bij deze tafel is het soms wel vechten om een stopcontact, maar gelukkig zijn er meer aangewezen laptopvriendelijke tafels met stroompunt. Houd er rekening mee dat laptops in het weekend niet zijn toegestaan.

Ceintuurbaan 282-284

8. Café DS

Het café DS hoort bij De School: de club en cultureel centrum in een voormalig schoolgebouw. Na hier de nodige uren op je laptop gewerkt te hebben, heb je de mogelijkheid om door te lopen naar Het Gymlokaal, waar je verschillende sportlessen kunt volgen zoals (kick)boksen, yoga, pilates en gewichtheffen.

Doctor Jan van Breemenstraat 3

Bij Bar Botanique werk je midden tussen de planten. Beeld Rink Hof

9. Bar Botanique

Voor een groene omgeving moet je naar Bar Botanique gaan, waar je midden tussen de planten werkt. De benedenverdieping is speciaal voor mensen die in tropische sferen hun laptop willen gebruiken, met genoeg stopcontacten onder elk tafeltje. Een vergaderruimte afhuren kan ook.

Eerste Van Swindenstraat 581

10. The Coffee Virus

The Coffee Virus is gevestigd midden in A.Lab, een broedplaats voor freelancers en zakenmensen in Noord. Mensen bezoeken het om te genieten van hun pauze, dan wel om er hard aan de slag te gaan. Laptops zijn uiteraard welkom, maar let op: alleen langs de muren zitten stopcontacten.

Overhoeksplein 2

11. Café Restaurant de Eendracht

Bij de Eendracht in Weesp kun je terecht voor een borrel, lunch, diner óf om te werken. Regelmatig brengen mensen hier, vooral doordeweeks, hun laptop mee en ploffen ze neer op een van de banken, aan de bar of aan de tafeltjes. Jammer genoeg heeft niet elke plek een stopcontact.

Het Grote Plein 5 in Weesp

12. Openbare Bibliotheek Amsterdam

Tot slot mag de Openbare Bibliotheek Amsterdam (OBA) in dit lijstje niet worden vergeten. De OBA heeft 28 vestigingen verspreid over de hele stad, waar je ongestoord kunt werken of studeren. Er is gratis wifi voor iedereen en snellere wifi voor leden. Een basis-jaarlidmaatschap kost 39,50 per jaar. Voor studenten van 19 tot 26 jaar is dat 29,95 euro.

28 vestigingen in de stad