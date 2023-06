12 x de leukste terrassen aan het water in Amsterdam-Oost

De zomer is de tijd van de terrassen. Waar in Amsterdam vind je de leukste inclusief de verkoeling van zacht kabbelend water? Het Parool tipt de lekkerste terrassen aan het water per stadsdeel. Dit keer: de meest verfrissende pleisterplaatsen in Amsterdam-Oost.

Uit eten met een glas wijn

1. Bam Boa

In de zomer verandert de Weesperzijde in de Côte d’Amstel, waar het wemelt van de flanerende en zwemmende mensen. Schuif aan bij de witte houten tafeltjes van Bam Boa voor truffelfrietjes, steak tartare, avocadosalade of zalm tataki met fraai uitzicht over de Amstel. Open voor lunch en diner, ook takeaway, Geen reserveringen.

Weesperzijde 135

2. De Japanner Strandeiland

Strand. bier, sake, en Japansig fingerfood - zoals inside-out sushi rolls, bao’s met zachtgegaard buikspek en gyoza - in een prettige, levendige, bruisende en bubbelende setting op Strandeiland.

Pampuslaan 505

3. Ode aan de Amstel

Prachtig en royaal terras met veel zon, zalig uitzicht over het water en een drijf-in voor bootjes. Op het allday dining menu staan met klassiekers met een Aziatische twist zoals soja gelakte kip, spicy steak tartare en salade van wilde gamba’s met shisodressing.

Amstelboulevard 1

Het royale terras van Ode aan de Amstel heeft ook een drijf-in voor bootjes. Beeld Koosje Koolbergen

4. George Marina

De bediening laat hier soms te wensen over en van het sfeertje moet je houden. Maar bij George Marina is er sushi, seafood en steak frites en je kunt er lekker loeren naar het zongekuste publiek met Chaneltassen dat hier graag komt. Plus: prachtig uitzicht op Stadshaven Amstelkwartier.

Spaklerweg 10A

Laagdrempelig met koffie of een biertje

5. L’Osteria

Een familiefavoriet aan de oevers van de Amstel met knoeperds van pizza’s.

Korte Ouderkerkerdijk 16

6. De Ysbreeker

De strook langs de Amstel is bezaaid met terrassen. Die van de Ysbreker staat in het rijtje klassiekers, een goede plek voor een kop koffie of een borrel en een Holtkamp garnalenkroket.

Weesperzijde 23

Het terras van de Ysbreker is een echte Amsterdamse klassieker. Beeld Koosje Koolbergen

7. Café Hesp

Het typisch 19de-eeuwse pand van Hesp ligt direct aan de Amstel tussen de Magere- en de Berlagebrug. Ooit een roemrucht journalistencafé, nu een ontspannen plek met een gemêleerd publiek en twintig bieren op tap. Een prima plek voor de borrel en een bitterbal of saté van kippendijen. Walk-in only

Weesperzijde 130-131

Ooit een roemrucht journalistencafé, nu een ontspannen plek met een gemêleerd publiek. Beeld Koosje Koolbergen

8. ’t Nieuwe Diep

Jenevertjes en likeuren nippen aan het water: dat kan bij Distilleerderij ’t Nieuwe Diep, in het voormalig gemaal van de Oetewater Polder in het Flevopark.

Flevopark 13a

Jenevertjes en likeurtjes nippen aan het water, daarvoor ga je naar ’t Nieuwe Diep. Beeld Koosje Koolbergen

9. Hangar Oost

De tweede locatie van de hipsterhangout Hangar aan het water van de jachthaven van Nautix, Ook hier is het recept: een zwart met groene loods, zand tussen de tenen en een Instragrammable contrast tussen een stoere, rauwe loods en wit linnen op de tafels.

Zuiderzeeweg 6H

10. Thuis aan de Amstel

Een huiselijke sfeer en een tuin met uitzicht op de Amstel. Ook leuk met kinderen.

Korte Ouderkerkerdijk 45

11. 4’33 Grand Café

4’33 is het grand café op de begane grond van Het Muziekgebouw met een uniek uitzicht over ’t IJ. Je kunt er terecht voor een kop koffie en een krant aan de grote leestafel, een Rueben sandwich verorberen, borrelen met bitterballen en ook avondeten. In juli en augustus worden op het terras aan het water intieme concerten gegeven met voor- en achteraf een dj.

Piet Heinkade 1

12. Kaap Amsterdam

Stadsstrand zonder opsmuk pal aan het Buiten-IJ, open tot 03.00 uur, met op het menu vlammetjes, flammkuchen en heel veel vegetarische en vegan opties. Ook kun je er regelmatig terecht voor een potje karaoke of een yogasessie.

IJdijk 10

