12 x de beste restaurants met terras in Amsterdam: hier kun je belachelijk lekker buiten eten

Nela – kosmopolitisch

Yellow tail-tonijn met en sublieme saus van gebrande aubergine, octopus met boterbonen of geroosterde babyprei met het Zwitserse kaasje Belper Knolle. De magie van Nela - inclusief uitmuntende bediening en ogenschijnlijk eenvoudige bereidingen op open vuur - is bij lekker weer ook te proeven op het terras.

Beethovenstraat 515 (Zuid)

Daalder – streetfood de luxe, casual

Binnen draait het om fine dining van sterrenschef Dennis Huwaë. Buiten - op een joekel van een terras aan het water - draait het om streetfood in het genre pasta’s en smashburgers en loaded fries met gestoofd lam. Maar dan wel uit de koker van diezelfde sterrenkok. Hij raadt de Muku fried Chicken (12 euro) aan, een gefrituurd kippetje dat knipoogt naar de Molukse roots van de chef. Walk-ins only.

Postjesweg 1 (West)

Chateau Amsterdam – urban winery

Er zijn veel redenen om van Chateau Amsterdam te houden. Het industriële sfeertje. De zelfgemaakte wijn van buitenlandse druiven. De verslavend lekkere Italiaanse keuken van chef Joey Baal. En het terras - met fontijn! - waar de wijn rijkelijk vloeit en de zon van ’s ochtends vroeg tot ’s avonds laat haar best doet.

Johan van Hasseltweg 51 (Noord)

Marie sur l’eau – Côte d’Azur aan de Amstel

Komt het door het weidse uitzicht op de Amstel? Door de oesters, de goede service of de witte parasols? Of toch door de lekkere bankjes, hoekjes en kussens met streepjes? Hoe het ook zij; geen plek in Amsterdam komt zo dicht bij de Franse Rivièra als Marie sur l’eau. Dankzij de vele nisjes, dakjes en heaters is het hier ook met een Hollandsche drup goed toeven.

Nieuwe Doelenstraat 2-14 (Centrum)

De Kruidenier – casual, veel groente

In de zomer is het zonovergoten terras van de Kruidenier, gelegen aan de Kom van Weesp, de perfecte plek om naar bootjes te kijken. Liefst onder het genot van het weldoordachte en schappelijk geprijsde menu.

Achteromdwarsstraat 4 (Weesp)

Thai Thai Poppetje – het beste Thaise restaurant van Amsterdam

Bij Thai Thai Poppetje waan je je even op de broeierige markten van Bangkok. Je eet hier het echte werk: de zaak werd in deze krant met een negen beoordeeld door Mara Grimm. Op het terras aan de straat zit je op simpele, vrolijk gekleurde krukken, wat in dit geval bijdraagt aan het vakantiegevoel.

Van Speijkstraat 157HS (West)

De Kas – Groente op een voetstuk, vast menu

Een plekje scoren is geen sinecure, maar het terras van De Kas is dan ook een weelderige stadsoase. In de tuin groeien zo’n 300 soorten groenten en kruiden. Wat ’s ochtends wordt geoogst, ligt dezelfde dag nog als modern en uitgebalanceerd gerecht te schitteren op je bord. Soms met een beetje vlees of vis erbij. Niet voor niets bekroond met een rode en een groene Michelinster.

Kamerlingh Onneslaan 3 (Oost)

Rijks – fine dining

De millefeuille van rode biet met een saus van Tomasu-beurre blanc en peterselie-olie (21 euro) van Joris Bijdendijk is een smaakbom die iedereen een keer geproefd moet hebben. Onder een parasol van Rijks (één ster) in de luwte van het Rijksmuseum smaakt ie zo mogelijk nog beter.

Museumstraat 2 (Zuid)

Dignita Hoftuin – brunch en brood

Dignita is een brunchinstituut met geweldige eggs benedict, American pancakes en wentelteefjes en een van de meest verslavend lekkere broodjes van de stad: de Chook Norris (18,50 euro). Een knaller gemaakt van zelfgebakken Japans melkbrood, uiterst crispy gefrituurde kip (ook vega ), avocado, smashed bonen en chipotle mayo. Dignita heeft meerdere vestigingen in de stad, maar locatie Hoftuin heeft een terras met een heerlijke tuin.

Nieuwe Herengracht 18a (Oost)

Merkelbach – luxe lunch

De achtertuin van Huize Frankendael en het restaurant Merkelbach hebben de allure van een low key Versailles. Het is daardoor een geliefde locatie onder trouwlustige tortelduiven. Op vrijdags en zaterdags zijn ze dan ook gesloten in verband met huwelijken en feesten. Wie op het prachtige terras wil eten, kan de rest van de week terecht voor de lunch. Bijvoorbeeld met artisjokhart, schorseneren en karnemelk-daslook dressing (12,50 euro) of asperge cremeux met zeekraal en lamsoor (19 euro).

Middenweg 72 (Oost)

Ron’s Gastrobar – lage drempel, hoog niveau

Bij alle Gastrobars van sterrenchef Ron Blauw eet je eenvoudige gerechtjes die knallen van smaak in een bruisende ambiance. De vestiging in Zuid heeft een heerlijk terras, waar je je tanden bijvoorbeeld kunt zetten in zijn befaamde spareribs met knapperige zuurkool, mierikswortel en sambal manis (21 euro). Maar ook voor wie groen prefereert, valt er genoeg te beleven. De Tomato Martini, een lichte tomatenconsumé met parmezaan en basilicum (16 euro) , is een chefs favoriet.

Sophialaan 55 (Zuid)



De Gouden Reael – Franse slag

De gelauwerde Franse chef Alain Caron zwaait hier de scepter. De locatie is uniek: tussen de monumentale panden van het Prinseneiland, met uitzicht over het water. Extra leuk: Caron begon in dit restaurant zijn carrière in Amsterdam.

Zandhoek 14 (Centrum)