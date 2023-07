11 terrassen aan het water in Amsterdam-West

De zomer is de tijd van de terrassen. Waar in Amsterdam vind je de leukste, inclusief de verkoeling van zacht kabbelend water? Het Parool tipt de lekkerste terrassen aan het water per stadsdeel. Dit keer: de meest verfrissende pleisterplaatsen in Amsterdam-West.

Laagdrempelig met koffie of een biertje

Met crispy gamba’s, een half boerderijkippetje of een biefstuk is het menu van het oergezellige Neef van Fred vriendelijk en zonder pretenties. Je drinkt er behalve bier ook sangria, cocktails en huisgemaakte limonades bij.

Jan Evertsenstraat 41HS

Plof neer op een van van de zitzakken aan het water voor een informele lunch, diner of borrel. Voor wie dat net even iets te veel ontspanning is: er zijn ook kleine tafeltjes.

Klönneplein 6

Westergasterras. Beeld Hannah Bults

Nieuw: op een joekel van het terras aan het water eet je hier streetfood uit de koker van sterrenchef Dennis Huwae, van gefrituurde kip tot loaded fries met lam.

Postjesweg 1

Daalder Streetfood. Beeld Hannah Bults

Borrelen met padron pepers en crispy chicken of dineren met burgers of salade, aan houten picknicktafels aan het water. Van maandag tot donderdag bestel je hier een huisgemaakte tomatensoepje met een tosti naar keuze voor 9 euro.

Jacob Van Lennepkade 334

Café Lennep. Beeld Hannah Bults

Bavette, pizza’s, nacho’s, burrata en seizoensstoof in een huiselijk sfeer. Op het kleine terrasje aan het water ben je welkom voor lunch, borrel, diner, wijn en cocktails.

Jan Pieter Heijestraat 110

Café Comodo. Beeld Hannah Bults

Eetcafé plus, met ‘s middags rendang of crispy portobello burger op brioche en 's avonds heilbotfilet met vongole of rollade van hip hung steak.

Postjesweg 7

Café Goldmund. Beeld Hannah Bults

Neem een verfrissende duik van de steiger en kom na het afdrogen bij met een speciaalbiertje, bitterballen of een burger op het terras van deze oude stoompont uit 1927.

Haparandadam 50

Pont 13. Beeld Hannah Bults

Uit eten met een goed glas wijn

Café Restaurant Amsterdam – Cradam voor vrienden – zit in het prachtige oude Machinepompgebouw van de gemeente Amsterdam. Bij mooi weer gaan de deuren naar de binnentuin open. Je eet er Franse bistro- en brasserieklassiekers als fruit de mer, steak-frites of tuinbonen met hardgekookt ei.

Watertorenplein 6

Een spectaculair terras met heerlijk uitzicht op het IJ. Ernaast vind je een dek en een steiger, waar je in de zomer kunt zwemmen en zonnebaden. Op het terras kun je gerechten uit de brasserie bestellen. Overdag croissantjes en koffie, een broodje avocado, sap en salade en ‘s avonds snacks of een volledig voor, hoofd en na.

Revaleiland 500

Vessel. Beeld Hannah Bults

Het REM-eiland, bakermat van de commerciële televisie in Nederland, staat tegenwoordig met haar lange poten in het IJ. Helemaal bovenop, op het voormalige helikopterplatform, vind je een rooftopbar. Met fenomenaal uitzicht over het IJ en aangekleed in Miami Beach-stijl, met veel hout, streepjes en poppy accenten. Je bestelt er fingerfoods en huisgemaakte limonade terwijl je geniet van een ondergaande zon.

Haparandadam 45-2

Hier eet je een seizoensgebonden menu met Franse flair, tussen de monumentale panden van Prinseneiland met uitzicht op het water.

Zandhoek 14

De Gouden Reael. Beeld Jesper Boot