Zangeres Wende Snijders: ‘Ik denk dat ik pas op mijn veertigste kon zeggen dat ik thuis was bij mezelf’

Wende Snijders: ‘Ik denk dat ik pas op mijn veertigste kon zeggen dat ik thuis was bij mezelf.’ Beeld Harmen De Jong (met dank aan Hotel V Amsterdam)

Beckenham

“Een buitenwijk ten zuiden van Londen. Ik heb er nog geen twee jaar gewoond en weet er niets meer van. Mijn vader was civiel ingenieur, mijn moeder zorgde voor mijn broer Wiemer en mij. Via Ermelo, Alphen aan de Rijn en Zeist zijn we op mijn vierde in Indonesië terechtgekomen. Tien maanden Semarang en vier maanden Jakarta. Mijn moeder had orthopedagogiek gestudeerd en gaf ons les. Ik ging naar een Amerikaanse kleuterschool en ben qua talen meteen in het diepe gegooid, waar ik nu heel dankbaar voor ben. Mijn eerste herinnering? Dat ik Sneeuwwitje speelde en een jongetje mij wakker moest kussen, wat ik absoluut niet wilde.”

“Na Indonesië verhuisden we naar Guinee-Bissau in West-Afrika. We woonden op een compound van acht huizen, in the middle of nowhere, naast een vuilnisbelt. Er was daar niets. Mijn broer en ik waren de enige kinderen. Ik had twee videobanden: Mary Poppins en The Sound of Music. Eens in de twee weken gingen we naar de Amerikaanse ambassade omdat ze daar een zwembad hadden. Uiteindelijk kwamen we op een Franse school terecht. Mijn moeder heeft daar nog les gegeven, en in de weekends kwamen de kinderen naar ons huis voor muziekles.”

Kate Bush

“Een van de vrouwen die op de ambassade werkte vertelde me jaren later dat ik alleen maar haar platen van Kate Bush wilde horen. Ik was toen zes, terwijl ik altijd heb gedacht dat ik Kate Bush pas op mijn tiende had ontdekt en toen meteen wist wat ik wilde worden. Ik kon nooit naar haar muziek luisteren zonder te moeten huilen. Inmiddels ben ik er wel overheen, maar er is iets aan haar dat mij veel geborgenheid geeft. Haar refreinen, haar arrangementen, allemaal heel fairylike, weet je wel. Ik was een fantasievol kind en hield heel erg van dat feeërieke.”

Zeist

“Daar gingen we wonen toen ik negen was. Een groter verschil met Afrika kun je bijna niet bedenken. Heel ingrijpend voor een kind, maar je past je aan. Ik vond dat moeilijk, want er was niet veel tijd genomen om me te vertellen wat me te wachten stond. Ik werd ook veel gepest, het was overleven. Ik was natuurlijk per definitie een buitenbeentje, maar daar ben ik nu blij om. Want een buitenbeentje ziet de dingen in een breder perspectief en gaat op zoek naar de nuance. Daar heb ik veel aan gehad bij de tochten die ik nu als artiest langs allemaal verschillende werelden maak: klassieke muziek, jazz, chansons, pop, electro: ik voel me overal in thuis.”

“Ik zat op hockey, toneel, zang en dans: echt drukke shit. Ik schreef en las ook veel – over Lotte Lenya, Martha Graham, Hollywoodsterren – en ik verslond biografieën van mensen als Picasso en Van Gogh. Ik was een spons en zoog alles in me op. Maar ik was ook erg prestatiegericht en deed m’n best om goede cijfers te halen. Al met al een pittige jeugd, maar ik was toch niet ongelukkig. Ik kan nu met mededogen kijken naar mensen die worden buitengesloten of net buiten de norm vallen. En het heeft me de moed gegeven om risico’s te nemen, omdat ik heb geleerd dat verandering niet per definitie bedreigend is.”

Kleinkunstacademie

“Ik kom uit een sportfamilie en hockeyde op hoog niveau, maar koos voor theater en deed al op mijn achttiende auditie. Amsterdam maakte meteen grote indruk op me. Ik had een kamer van 1 bij 1 op de Lumeijstraat. Toen mijn vader op een zondag een gat in de muur boorde, raakte hij een leiding en stroomde het water bij de benedenburen naar binnen – ik schaamde me kapot. De dag erna was de introductiedag. Maar ik wist niks en kan ook nooit de weg vinden – leve Google Maps – dus ik vroeg aan een junk in een portiek waar het Vondelpark was. Ik vond het heel spannend allemaal.”

“Als ik erop terugkijk, denk ik: wat een rijkdom. Ik kreeg zestig, zeventig uur les per week en dompelde me er helemaal in onder. Ik was een beetje bangig, niet zo sociaal. ’s Avonds las ik Simon Carmiggelt en in het weekend ging ik naar huis. Pas in het derde jaar verdween de chaos en durfde ik me zangeres te noemen. Ik mocht stage lopen bij de musical Foxtrot, met Jenny Arean, Carice van Houten en Paul de Leeuw; holy shit. Ik deed ook mee aan het Concours de la Chanson en won. Dat was voor iedereen en mijzelf een grote verrassing.”

Édith Piaf

“Ik ben in de zomer van 2003 naar Parijs gegaan, omdat ik wist dat ik in oktober in de kleine zaal van Bellevue mocht spelen. Ik had dag in dag uit gebeld of ik daar mocht optreden, net zolang tot ze er helemaal gek van werden. In Parijs ben ik als een soort pelgrim van Bois de Boulogne naar Père-Lachaise gelopen. Daar heb ik een steentje op het graf van Édith Piaf gelegd en gezworen: ik ga dit doen, dank voor alles. Die chansons waren voor mij geen nostalgie. Ze gaan over existentiële dingen: eenzaamheid, dood, liefde. Daarom hou ik ook zo van de blues. Ik luister niet veel naar muziek, maar voor Nina Simone, John Lee Hooker en Muddy Waters kun je me altijd wakker maken.”

Vader

“Doodzonde, heel jammer. Zijn dood in 2007 was echt een kantelpunt. Hij was vaak afwezig, maar met de jaren begin ik steeds beter te begrijpen dat hij er altijd voor me was. Hij zorgde ervoor dat we veilig waren en een stabiele basis hadden. Hij ging elke week naar de platenzaak om te kijken of mijn platen wel op de goede plek stonden.”

“Mijn vader had een hersentumor en overleed, na een ziekbed van anderhalf jaar, op zijn 58ste. Ik was heel boos en voelde me machteloos; ik wist niet goed hoe ik mijn verdriet moest uiten, daar had ik geen handleiding voor gehad. Ik kom uit de school van hup, de schouders eronder, maar je kan zo hard rennen als je wil, it’s gonna fuckin’ slap you in the face. Zijn dood heeft me geleerd dat het belangrijk is om te investeren in vrienden, om te wortelen. Ik denk dat ik pas op mijn veertigste kon zeggen dat ik thuis was bij mezelf.”

No. 9

“Mijn vierde album, geschreven na de dood van mijn vader. Ik was woedend en stortte me op mijn werk, één grote vlucht, tot ik in New York kwam en het nummer Hey schreef, het negende nummer op de plaat. No. 9 was ook een breuk met de chansons. Dat succes was te gek, maar ik had twee shows gemaakt die ik elk 140 keer had gespeeld en ik wilde verder. In clubs spelen en kijken of ik ook met eigen repertoire een eind zou komen. Ik heb dat jaar vijf verschillende shows gemaakt: in de clubs, met Amsterdam Sinfonietta, een solovoorstelling voor de festivals, No. 9 en aan het einde van de rit vijftien shows in Carré. Ik was volledig gesloopt, maar ik had wel mijn punt gemaakt.”

Carré

“Mijn moeder nam ons mee naar Les Misérables, dat was de eerste show ik daar zag. Ik was gelijk verkocht. Carré was het walhalla, de Olympische Spelen, de absolute top. Dus na de 100 miljoen voorstellingen die ik had gespeeld was ik eraan toe en werd ik voor twee avonden geboekt. Van 2018 tot vorig jaar ben ik huisartiest geweest, met een eigen kamertje. Niet normaal, toch? Ik kreeg de sleutel en mocht doen wat ik wilde, en dat werd Kaleidoscoop, een show met heel veel verschillende artiesten uit heel veel verschillende disciplines. Magisch.”

Overgave

“De een noemt me intens, de ander geëxalteerd, de derde hysterisch. Overgave vind ik mooi, en toevallig las ik er van de week over: ‘Overgave betekent in de levendigheid van de ander willen doordringen en jezelf voluit geven, voluit geven zonder te weten hoe dat uitpakt.’ Ik ben echt een controlfreak. Daarom hou ik ook van shows maken, met een heel team, alles minuscuul voorbereid – God zit in de details, dus op alle slakken wordt zout gelegd. Maar dan begint het pas. Voor Lowlands hadden we het spuug uit onze oren gerepeteerd, en daarna ging het los. Daarom snap ik sporters ook zo goed. Je traint voor het moment dat je je kan overgeven.”

Connie Palmen

“Een dwarse, punkige, liefdevolle, slimme, grappige vrouw. Ik vind het mooi hoe ze met een stormram de literatuur is binnengekomen, tegen de stroom in, en toch commercieel succesvol. Daar hou ik van. In I.M. heb ik haar niet proberen te imiteren, niet haar accent nagedaan. Ik pretendeerde niet dat ik wist wie Connie is. Je blijft mij er altijd doorheen zien. Als ik moet kiezen tussen acteren en zingen, zeg ik meteen: zingen. Ik zal altijd zangeres zijn.”

Prijzen

“Voor de film Zurich van Sacha Polak werd ik genomineerd voor een Gouden Kalf, maar verder hou ik het niet zo bij; ik heb geen idee hoeveel gouden platen ik heb. Drie Edisons, dat weet ik wel, omdat ze in verschillende categorieën waren: kleinkunst, jazz en pop. Prijzen zijn belangrijk omdat ik het, net als iedereen, fijn vind om een compliment te krijgen. En het geeft je kansen om verder te gaan met wat je doet. Dat heb ik soms wel nodig, omdat mijn werk soms als moeilijk wordt gezien en niet in een hokje past. Maar nu ga ik weer schrijven, en dan heb je helemaal niets aan die prijzen, werkelijk geen ene flikker. Creativiteit is een motherfucker, en je wordt heel nederig als je je daar elke keer weer aan overgeeft.”

“Mijn lief. We zijn negen jaar samen, maar we hebben geen conventionele relatie. Dat wil ik ook niet, we zijn erg living apart together. Hij reist door heel Europa, is directeur van het Adelaide Festival in Australië en adviseur van een theater in Stockholm, maar veel gaat via Zoom. En hij werkt dus bij mij als creatief producent. Dat is niet altijd zonder kleerscheuren gegaan, maar we zijn door schade en schande wijs geworden. Ik ken niemand anders met wie ik zo geïnspireerd kan levelen en dingen voor elkaar kan krijgen. Ik ben gezegend met iemand zoals hij.”

Workaholic

“Guilty as charged. Ik heb gewoon heel veel energie en maak graag mooie dingen. En ik hou van samenwerken, samen van niets iets maken. Dus voor mijn nieuwe album belde ik Marieke Lucas Rijneveld, S10, Dimitri Verhulst, Froukje en Marjolijn van Heemstra. Zij hebben een frisse blik op deze tijd en de thema’s waar ik over zing. En als ik dan zo’n plaat in m’n handen heb, vind ik dat ongelofelijk, tovenarij. Dat houdt me actief. Maar ik moet leren op tijd rust te nemen. Gelukkig gaat dat steeds beter.”

Sterrenlopen

“Ik wilde altijd alles alleen doen, sterk zijn – alleen naar New York, alleen een album maken, de problemen oplossen, het verdriet inslikken. Maar ik heb ontdekt dat samenwerken me verder brengt. Er bestaat een gezegde: If you wanna go fast, go alone; if you wanna go far, go together. Daar gaat Sterrenlopen over. Kijk naar de ander, kijk. Kijk verder dan je bubbel, kijk met een open blik. We moeten het met elkaar doen, het is niet anders. We kunnen elkaar niet wegdenken.”