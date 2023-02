Voltallige Tweede Kamer vraagt aan koning: ‘Geef Nederlandse Schindler postuum hoogste onderscheiding’

Jan Zwartendijk in 1940 met links dochter Edith en rechts zoon Jan. Beeld Archief familie Zwartendijk

In een uniek verzoek aan minister-president Mark Rutte en in een open brief aan koning Willem-Alexander vragen álle Tweede Kamerleden, tal van vertegenwoordigers van Joodse organisaties en bekende Nederlanders om Jan Zwartendijk postuum het Grootkruis in de Orde van de Nederlandse Leeuw toe te kennen. Ze doen dit aan de vlak voor van de lintjesregen voorafgaand aan Koningsdag.

Zwartendijk werd voor het redden van tussen de zes- à tienduizend Joden in 1997 geëerd door Israël met de eretitel ‘Rechtvaardige onder de volkeren’. In Litouwen is in Kaunas, waar hij consul was, een monument onthuld. Nederland volstond na de oorlog bij monde van Buitenlandse Zaken met een berisping voor Zwartendijk omdat hij ‘ten onrechte’ visa had uitgeschreven.

'Vernederend’

Initiatiefnemer D66-Kamerlid Sjoerd Sjoerdsma werd een aantal jaren geleden geraakt door de kwestie. “Het is zo fundamenteel onrechtvaardig. Zwartendijk heeft alles op het spel gezet. Zijn leven, dat van zijn vrouw en kinderen. Hij is daar altijd heel bescheiden over geweest. Onder heel moeilijke omstandigheden besloot hij de regels te schenden en werd berispt. Dat moet worden rechtgezet.”

In de open brief aan de koning schrijven de ondertekenaars dat Nederland pijnlijk tekortschoot. “Onze kinderen worden niet met zijn heldendaad grootgebracht.” In plaats van erkenning kreeg Zwartendijk te horen van een topambtenaar van minister van Buitenlandse Zaken Joseph Luns dat hij geen lintje kon krijgen omdat hij ‘niet conform de consulaire richtlijnen’ had gehandeld. Zijn inmiddels bejaarde dochter Edith Zwartendijk daarover: “Die onderscheiding kon hem niks schelen. Maar dat hij een uitbrander kreeg, vond hij vernederend.”

‘Erkenning hoort erbij’

Een van de ondertekenaars, Esther Voet, hoofdredacteur van het Nieuw Israëlitisch Weekblad (NIW), zegt dat die postume onderscheiding zeer belangrijk is. “Nederland is heel erg goed in het niet eren van zijn helden. In tijden van grote crisis kun je kiezen tussen goed en kwaad. We hebben zelf een Nederlandse Schindler (fabrieksdirecteur Oscar Schindler die in Polen 1100 Joden als werknemers in zijn fabriek op de lijst zette en ze zo redde van de concentratiekampen, red.). Daar hoort de erkenning van zijn heldendom bij.”

Postuum is het Grootkruis van de Nederlandse Leeuw nog nooit uitgereikt. Daarvoor zal het Kapittel voor de Civiele Orden het Reglement op de Orde van de Nederlandse Leeuw moeten aanpassen.

‘Niet wegkijken’

In de brief aan de koning wordt subtiel gehint op de toespraak van het Nederlandse staatshoofd op de lege Dam op 4 mei 2020. De briefschrijvers stellen dat mensen als Zwartendijk ‘belichamen idealen om na te streven. (..) En ze dwingen ons tot de urgente vraag: als de situatie zich nu zou voordoen, zou ik dan wegkijken of mijn nek uitsteken om te helpen?’

Willem-Alexander zei in zijn toespraak op de Dam: “Het minste wat we kunnen doen is: niet wegkijken. Niet goedpraten. Niet uitwissen. Niet apart zetten. Niet ‘normaal’ maken wat niet normaal is.”

Door publicatie van het boek De rechtvaardigen van auteur Jan Brokken in 2018 kwam het leven van Jan Zwartendijk in beeld. Brokken beschrijft hoe Zwartendijk, die voor Philips in Litouwen zat, tevens als consul in Kaunas actief was.

Een door Jan Zwartendijk ondertekend visum uit 1940. Beeld privebeeld

Zwartendijk werkte samen met Japanse consul

In het begin van de Tweede Wereldoorlog was niet overal duidelijk wat de intentie van Duitsland met de Joden was. Zwartendijk doorzag dit wel en schreef visa tot zijn handen verkrampt waren en er rijendik mensen voor de deur van het consulaat stonden.

Hij liet Poolse Joden die naar Litouwen waren gevlucht, met de Transsiberië Express via Vladivostok naar Japan vluchten. Vanuit Kobe konden ze verder reizen naar Curaçao of Shanghai. Zwartendijk werkte daarvoor samen met de Japanse consul.

In zijn research voor het boek kreeg Brokken antwoord op de vraag waarom de Russen de reis van de vluchtelingen over hun grondgebied tolereerden. In de archieven van het Politbureau was het Stalin zelf die schreef over de vraag of dit wel moest: ‘Toestaan’. Want de Russen verdienden er harde valuta mee die ze in de oorlog konden gebruiken.