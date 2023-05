Kajsa Ollongren: ‘De oorlog in Oekraïne houdt ons een spiegel voor, juist nu’

Juist in oorlogstijd is Bevrijdingsdag vieren belangrijker dan ooit, vindt Defensieminister Kajsa Ollongren. ‘Oekraïners knappen ons vuile werk op.’

Als oorlog ooit Nederland bereikt, dan neemt Kajsa Ollongren (55) de wapens op. Tenminste, als ze geen minister van Defensie meer is. Ze denkt dat ze dan ‘een enorme motivatie voelt’. “Ik ben opgegroeid met Oorlogswinter, Soldaat van Oranje, Het meisje met het rode haar. Toen dacht ik al: als mij zoiets overkomt, dan wil ik aan de goede kant staan. Je wil niet vechten, maar je doet het wel, omdat jouw manier van leven zó bedreigd wordt.”

Ollongren behoort daarmee wel tot een minderheid in Nederland. Uit een onderzoek van onderzoeksbureau Motivaction bleek vorig jaar dat slechts 16 procent van de Nederlanders bereid is te vechten als Nederland in een militair conflict komt. Bijna nergens anders in Europa was de bereidheid om te vechten zo klein.

Schrikt u van dat percentage?

“Ik denk dat mensen het in een eerste reflex zeggen: ‘Nee, tuurlijk niet.’ Maar als je ze meeneemt in wat er nu in Oekraïne gebeurt, waarom de Oekraïners vechten voor hun vrijheid en voor hun toekomst en voor hun kinderen, en je je daarin gaat verplaatsen, dan ben ik ervan overtuigd dat dat antwoord anders is. Als het erop aankomt, zijn ook Nederlanders bereid te vechten voor hun vrijheid.”



De D66-bewindsvrouw zag die vechtbereidheid al bij Nederlandse militairen die Oekraïners zonder enige gevechtservaring opleiden in het Verenigd Koninkrijk. Toegegeven, zegt ze, dat zijn beroepsmilitairen. Zij hebben ervoor gekozen het hoogste offer te brengen voor Nederland. Maar toch, zo zegt ze: “Zij brengen vijf, zes weken met de Oekraïense militairen door, 24 uur per dag. En als die dan oneindig veel getrainder weggaan dan toen ze kwamen, zeggen zij tegen mij: ‘Wat zouden we graag met ze meegaan.’”

Moeten we dan niet meevechten?

“Nee, meevechten kan niet. Want je moet ook nadenken over welke consequenties dat zou hebben. Maar ik snap het gevoel wel: het liefst zouden we Oekraïners bijstaan. Ze knappen ons vuile werk op, omdat we de oorlog in Oekraïne ook zien als ónze oorlog.”

Een paar weken geleden besloot u voortaan bijna alles openbaar te maken wat Nederland aan Oekraïne levert. Dat zou, schreef u aan de Kamer, het draagvlak vergroten. Hoe dan?

“Het gekke is: hoezeer we oorlog ook afkeuren, het went ook. Het staat niet meer elke dag op de voorpagina, het is niet elke dag meer de opening van het journaal, maar het is wel nog steeds net zo erg. Elke dag sneuvelen er mensen en raken mensen ontheemd. Zonder onze steun kan Oekraïne deze strijd helemaal niet volhouden. Ze zijn afhankelijk van de aanvoer van onze militaire steun. Voor de maatschappelijke discussie in Nederland vind ik dat belangrijk om te laten zien. Het is niet een oorlog die we zelf vechten, maar we zijn ook geen toeschouwer. Ik zie gelukkig een breed draagvlak in Nederland.”



Waarom zou u Rusland wijzer willen maken over wat wij leveren

“Er gaat ook een signaal vanuit, richting Poetin en de Russische Federatie: dat het niet ophoudt, dat wij niet na een jaar denken: nou, nu is het wel genoeg. Nee, wij gaan er gewoon mee door. Zonder onze steun kan Oekraïne het niet volhouden. En we willen niet dat Rusland zijn zin krijgt. Want in een soort van dominotheorie is Oekraïne dan niet het laatste land dat wordt binnengevallen, maar het eerste.”



Bij de lijst met spullen die Nederland levert, dachten we: houden we nog wel wat over?

“In het begin hebben we natuurlijk heel erg ingeteerd op onze eigen voorraden. Nu plaatsen we ook bestellingen, want we moeten ook bouwen aan onze eigen krijgsmacht. Dat betekent ook gewoon groeien, uitbreiden en nieuwe wapensystemen aanschaffen. Zo zorgen we ervoor dat we over een aantal jaren klaar zijn. We moeten decennialang de dreiging uit Rusland en andere geopolitieke bedreigingen kunnen weerstaan.”

Nederland viert Bevrijdingsdag, terwijl er verderop in Europa een oorlog woedt. Hoe valt dat met elkaar te rijmen?



“De oorlog in Oekraïne houdt ons een spiegel voor, juist nu. We hebben altijd gezegd: nooit meer oorlog. Dat maakt het nog belangrijker om de vrijheid, die niet vanzelfsprekend is, te vieren. Dat geldt ook voor 4 mei. Tijdens de Dodenherdenking denken we toch vooral aan de verschrikkingen van de Tweede Wereldoorlog, daarmee zijn we opgegroeid.”

Nou, steeds minder…

“Een paar jaar geleden had je die foto van de pizzabezorger die om acht uur ’s avonds naast zijn fiets ging staan. Sinds mijn studententijd sta ik tijdens de Dodenherdenking op de Dam in Amsterdam. Het is er altijd doodstil op 4 mei. Ik geloof echt dat het niet zo is dat met het uitsterven van de generatie die die oorlog zelf heeft meegemaakt, de herinnering ook vervaagt. Mijn eigen kinderen zijn met vrienden naar Auschwitz geweest. Niemand vraagt hun om dat te doen. Maar ze doen het gewoon. Dus dat gaat echt niet weg.”

Moet Bevrijdingsdag voor iedereen een vrije dag worden?

“Ik ben erg voor 5 mei als vrije dag voor iedereen. Als minister van Binnenlandse Zaken heb ik ook al gezegd: ‘Ik vind dat dat moet.’ Maar als je wilt dat het een vrije dag is, moet je een andere ervoor inleveren: Hemelvaart of tweede pinksterdag. Daar is niet iedereen toe bereid.”

Hoe vrij voelt u zichzelf?



“Nou, ik voel mij vrij. Ik ben echt van de generatie die opgegroeid is in vrijheid. Ik heb de Koude Oorlog nog heel bewust meegemaakt, en de val van de Muur. Dus ik ben mij heel erg bewust van het feit dat wij in een vrij land leven, waarin we in hoge mate zelf bepalen wat je wilt; waar je een democratie met verkiezingen hebt en waar dat allemaal volkomen vanzelfsprekend is; ook dat die vrijheid beschermd wordt.”

Claudia de Breij zei in haar oudejaarsconference dat ze haar vakantiebestemming uitkiest op of ze er met haar vrouw kan dansen. U kunt met uw vrouw ook niet overal in vrijheid op vakantie.

“Dat heeft ze heel mooi gezegd. In Nederland is iedereen gelijk, ongeacht kleur, achtergrond of seksuele geaardheid. Dat staat zelfs in de Grondwet. Dat is dus inderdaad niet overal ter wereld zo. Bij Bevrijdingsdag denk ik toch heel erg in termen van oorlog en vrede. En in die zin leven wij in een land dat in vrede leeft, waar mensen zich dus geen zorgen hoeven te maken over hun veiligheid. Oekraïne is door een buurland illegaal binnengevallen en moet zich verdedigen tegen een land dat niet schroomt om burgers aan te vallen, kinderen te ontvoeren, vrouwen te verkrachten. Dat dat anno 2023 in Europa gebeurt, is met geen pen te beschrijven.”

Dat gaat ons voorstellingsvermogen te boven?



“Oudere mensen zien de oorlog in Oekraïne met het gevoel ‘het gebeurt toch weer’. Jonge mensen hebben een heel ander referentiekader. Voor hen is het een eyeopener. Ze weten wel dat er zoiets bestaat als oorlog op de wereld, maar alleen ver weg. Oekraïne ís niet ver weg.”

Nederland is weerbaarheid ‘ontwend’, zegt Ollongren. Soms kijkt ze met enige jaloezie naar Finland en Zweden – ze heeft ook de Zweedse nationaliteit –, die nooit zijn gestopt met het voorbereiden van het land op oorlog. “Daar zit die weerbaarheid in de haarvaten van de samenleving. Daardoor moeten we ons echt laten inspireren.” De geografische nabijheid van Rusland speelt bij die landen een rol, geeft Ollongren aan. “Ik kan me uit mijn jeugd nog heel goed herinneren dat in de Zweedse krant stond dat er weer eens een Russische onderzeeboot was vastgelopen in de Oostzee.”

Het kabinet wil Nederland weerbaar maken door krijgsmacht en samenleving dichter bij elkaar te brengen. “Dat zijn we een beetje kwijtgeraakt in Nederland, maar dat wil niet zeggen dat je er niet weer aan kunt bouwen. Dat mensen op een of andere manier verbinding voelen met Defensie, met het militaire, met de krijgsmacht.”

Je hebt ook clubjes in Nederland die meer in de rechts-extremistische kring zitten, die ook met het militaristische of paramilitaire flirten. Dat is niet het soort weerbaarheid waar u naar zoekt?

“Nee, nee, nee, die wil je niet. Er is inderdaad in die hoek een soort fascinatie met een deel van wat ze denken dat dat het militaire is; of een fascinatie met wapens en discipline. Dat is wel iets dat we in de gaten houden. Je ziet ze in andere landen ook, zoals in Duitsland. We zijn ons daarvan bewust. Maar ik geloof niet dat als je meer jongeren naar Defensie trekt, zij zich dan eerder aangetrokken voelen door dit gedachtegoed.”

Het kabinet wil meer jongeren interesseren voor een baan bij de krijgsmacht. Daarom kunnen jongeren kiezen voor een ‘dienjaar’, waarin achttienplussers een opleiding, salaris en werkplek krijgen, en in dat jaar kunnen kijken of een leven als beroepsmilitair iets voor hen is. De animo was na de aankondiging eind vorig jaar groot: de eerste 125 plekken werden in een razend tempo vergeven. Van die eerste groep is 25 procent vrouw. Dat is meer dan de 16 procent die nu bij Defensie werkt. Dat moet volgens de eigen doelstellingen in 2030 zijn gestegen naar 30 procent. De jongeren moeten wel lang wachten op het begin van hun dienjaar: pas in september start de eerste groep. De volgende 125 beginnen in januari 2024.

Kan dat niet sneller?

“Er zijn meer aanmeldingen dan plekken. We zijn bezig om op te schalen en uit te breiden, want je wilt natuurlijk niet al te veel mensen teleurstellen. Van die eerste groepen met 125 mensen gaan we naar 250 en daarna naar duizend per jaar, want je wilt wel garanderen dat die mensen die zich aanmelden, ook echt een serieus inhoudelijk programma krijgen. Bij Defensie bestond dit hele concept niet, dus je moet zorgen voor goede begeleiders en trainers. We willen mensen niet wegjagen met een slecht programma, want we hebben hen juist nodig.”