De allerbeste van Hein de Kort: welke strip hangt bij u aan de muur?

Beeld hein de kort

Is er een Hein de Kort-strip die u altijd is bijgebleven, of die vergeeld de koelkastdeur of wc-muur siert? Dan horen we het graag. Laat ons weten welke grap van De Kort u de beste vindt door er een foto of beschrijving van te sturen, liefst met de datum van publicatie.

Uw favoriete cartoon van Hein de Kort, met foto of beschrijving en liefst de datum (mag ook bij benadering) kunt u opsturen naar oproep@parool.nl. Een deel van de reacties publiceren we op Parool.nl en in de krant.