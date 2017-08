Zwemmen in het donker mét dj in het Flevoparkbad

Zij die van het ochtendgloren houden, kunnen vrijdagochtend 1 september tussen 07.30 en 09.30 uur ontbijtzwemmen in het Flevoparkbad.



Dat houdt in: gratis zwemmen gevolgd door een ontbijt voor een prikkie. Een traditie die de Vereniging Flevoparkbad standaard inzet bij het afsluiten van het seizoen.



Discozwemmen

Maar we zijn niet allemaal ontbijters en we zijn al helemaal niet allemaal even kwiek in de ochtend. Dus bedacht de vereniging een alternatief: zaterdag 2 september vindt Zomernachtzwemmen plaats, waarbij je tussen 21.00 en 23.00 uur kan zwemmen in het donker, bouncend op de beats van pop & sixties-dj Julia P.



Echt donker zal het niet zijn: het zwembad wordt feestelijk verlicht en er staan vuurkorven op het terrein. De best verlichte zwemmer wint een prijs, dus haal die met neon led verlichte hartjes Speedo maar van zolder.



Kaartjes kosten 2,50 euro, lidmaatschap is verplicht, aanmelden kan hier.



Lees ook: Herinneringen aan 50 jaar Flevoparkbad