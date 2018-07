Zwembaden langer open wegens hitte

Het Flevoparkbad in Oost blijft wegens de hitte in elk geval tot en met vrijdag langer open. Normaal gaat het om 17.30 dicht, nu kunnen mensen tot 19.00 blijven afkoelen. Ook het Brediusbad in West en het Noorderpark bad in Noord blijven tot en met vrijdag tot 19.00 open.



Het De Mirandabad in Zuid heeft geen extra lange openingstijden nodig. Dat is in de zomervakantie op werkdagen al open van 10.00 tot 20.00 uur. In het weekend sluit het bad wel om 16.00 uur. Dat geldt ook voor De Meerkamp in Amstelveen: dagelijks buitenzwemmen kan daar doordeweek tot 20.00 uur en in het weekend tot 17.00 uur.



Niet langer

Het is niet overal feest. Bij het Sloterparkbad doen ze niet aan verlengde openingstijden. Daar kan net als anders buiten gezwommen worden van 12.00 tot 18.00 uur. En ook Sportplaza Mercator houdt vast aan de reguliere sluitingstijd van 18.00 uur.



Voor Amsterdams natuurwater gelden natuurlijk geen openingstijden, maar op sommige plekken is het oppassen, daar is blauwalg geconstateerd.