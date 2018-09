Zwelgen in luxe duurzaamheid

Maar dan in het warme roze van Jaipur en de diepe aardse kleuren van Marrakesh, het eeuwenoude vakmanschap van Mysore en het strijklicht in Alhambra.



Allemaal copy-paste dit, maar te mooi om te laten liggen.



Bij binnenkomst krijg ik de keuze: bubbels of een mocktail. Nu hou ik, inderdaad onhandig als Schuimmeisje, niet van bubbels en van een mocktail weet ik door schade en schande inmiddels wat dat is. Een cocktail zonder alcohol. Dat lijkt me toch een contradictio in terminis.



Ik zeg dat een wit wijntje ook goed is. Maar dat is niet de bedoeling, maakt het barmeisje volkomen duidelijk. Het is bubbels of een mocktail, meer smaken zijn er niet.



Naast me zie ik Simone Sassmannshausen van de pr in milde paniek raken. Die malle glaasjes voor spijs en drank hebben een grotere impact dan ik nog steeds weiger te geloven.



Of er niet een scheutje van het een of ander in die mocktail kan, vraag Sassmannshausen aan het barvrouw. En aan mij: "Wodka?"



Ik vertel dat wodka altijd goed is.



De barvrouw sputtert nog even ­tegen, dit komt wel allemaal ­boven op de rekening.